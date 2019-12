A záró harmadban gyűrte le ellenfelét a Volán

Az osztrák jégkorong-bajnokság vasárnapi játéknapján rendkívül fontos győzelmet aratott a Hydro Fehérvár AV19.

Pihenőnappal várhatta a tabellaszomszéd Graz elleni „hatpontos” mérkőzést a Fehérvár, míg az osztrákok egy magabiztos Bolzano elleni sikerrel hangoltak a Raktár utcai randevúra. A hazai csapat hátsó alakzatából Jonathan Harty továbbra is hiányzott, a közönségkedvenc védő sérülés utáni rehabilitációját töltötte.

Az első percek tétova grazi támadásai után az osztrák kapusnak kellett kétszer is nagy védést bemutatnia, mindkét esetben Harri Tikkanen volt az elkövető. Nem enyhült Tikkanen lövőkedve, Szita Donát próbálkozása után ismét ő tüzelt kapura. Hiába harcolt ki mezőnyfölényt Hannu Järvenpää együttese, a mérkőzés első kiállítása is őket sújtotta: Szabó Dániel ült ki két percre testre ütésért egy olyan esetet követően, ami után a túloldalon néma maradt a síp…Nem is kellett sok az emberelőnyeit egyébként igen gyengén kihasználó graziaknak, 13 másodperc elteltével Matt Garbowsky lövése után Trevor Hamilton ütötte be a kipattanót, 0-1. A játékrész feléhez érve a Volánnak volt lehetősége gólt szerezni kipattanóból, de végül nem sikerült eltalálni a pakkot – míg a kontrára induló osztrákok ellen kiállítást érő módon szabálytalankodott Mikko Lehtonen. Ha foggal-körömmel is, de sikerült kivédekezni az újabb hátrányt, míg a 12. percben az első fehérvári előny is megszületett. Formás akciók, viszont igazán komoly lövőhelyzet nélkül múlt el a két perc, az ezt követő grazi helyzetek pedig jelezték: a következő gólnak kifejezetten nagy a tétje. A játékrész legvégére maradt két komoly hazai lehetőség, ám előbb Lentonen nem tudott dönteni lövés és passz között, majd egy Reisz Áronnak szánt centerezés maradt kihasználatlanul.

Itt és ott is alakultak ki helyzetek a második felvonás első perceiben, a hazai gólfelelős Andrew Yogan pedig tett róla, hogy csapata kerüljön ki győztesen az adok-kapokból: három perc telt el, mikor Felix Girard lekészítése után mértani pontossággal lőtte ki a rövid felsőt, 1-1. A gól utáni fehérvári rohamokat hatalmas grazi kapuvas követett, Garbowsky lövése csattant hangosan. Láthatóan ritmust talált a Graz, a játékrész feléhez közeledve hosszas vendég offenzíva után ismét a vas mentette meg a Volánt. Yogan, majd Girard jóvoltából mutatott életjelet a Fehérvár, de még így is Michael Ouzas élt át mozgalmasabb perceket.

A záró felvonás első perceiben alaposan elfáradhatott a grazi kapu vonalában álló szurkolók nyaka, a fehérvári harmadban folyt ugyanis a játék. Meglett az eredménye a hősies védekezésnek, a 45. percben Szabó Krisztiánt ütközték le szabálytalanul a palánk közelében, ezt az emberelőnyt pedig már nem hagyta kihasználatlanul a Volán. Andrew Yogan első bombáját még védte Höneckl, a győztes korongelhozatal után viszont már nem volt kegyelem, bődületes bombát ragasztott a grazi kapu hosszú felső sarkába, 1-2. A gól után közvetlenül Ouzasnak kellett ziccert fognia, majd Lehtonen lövése után Sarauer kevéssel maradt le a kipattanóról. Nem úgy Anze Kuralt, aki 10 perccel a vége előtt egy lecsorgót beseperve növelte kétgólosra csapata előnyét, 1-3. Menetrend szerinti grazi offenzíva és fehérvári védekezés következett, Ouzas viszont rendkívüli magabiztossággal állt a lábán. Három perccel a vége előtt kapusát is lehozta a grazi együttes, az üres kapus helyzetet pedig – ki más – a mesterhármast jegyző Yogan használta ki, 4-1. A Fehérvár három ponttal zárta tehát a mérkőzést, ezzel feljött a tabella 8. helyére.