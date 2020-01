A Vueltán győztes együttesre is számíthatunk

A 2020-as Tour de Hongrie indulói közé tartozik most már a negyedik World Tour-együttes, a holland sztárcsapat is. A Jumbo-Visma rajthoz áll az idei Magyar Körversenyen, valamint nem elképzelhetetlen egy szlovén együttes részvétele. Déli szomszédunk legerősebb csapata, az Adria Mobil idén másodjára vesz részt a viadalon.

A profi kerékpársport egyik legrégebbi és legismertebb szereplője, a holland klub ugyanis 1984-ben – Kwantum-Decosol-Yoko néven – kezdte el gyűjteni sikereit (1985-ben világbajnokot ünnepelhetett Joop Zoetemelkkel), 1996 és 2012 között Rabobank néven működött, s 2019 óta viseli a Jumbo-Visma nevet. A klub több világbajnokot adott a kerékpársportnak, Zoetemelk sikere után Adrie van der Poel (1996), Sven Nys (1998, 2005), Richard Groenendaal (2000), Thijs Verhagen (2002 – U23) és Lars Boom (2006 – U23; 2008) lett a világ legjobbja. Ami a nagy körversenyeket illeti, megannyi szakaszgyőzelem után az első összetett sikert 2007-ben az orosz Gyenyisz Mencsov révén érte el a klub a Vuelta a Espanán, az akkori aranyszínű mezt azóta felváltotta a vörös Spanyolországban, legutóbb, 2019-ben a Jumbo-Visma kapitánya, a szlovén Primoz Roglic vihette végül haza magával.

Mencsov révén 2009-ben a Giro d’Italia rózsaszínű mezét is sikerült megszerezni, a harmadik Grand Tourról, a Francia Körversenyről egyelőre ötvenhat szakaszgyőzelem és Oscar Freire 2008-as zöld trikója került a csapathoz – amellyel az idei Tour de France során a favoritok között számolnak. A Jumbo-Visma keretének legnagyobb sztárja a szlovén Roglic, aki a 2019-es Vuelta-győzelem és Giro-harmadik hely után ebben az évben a Tour de France-ra összpontosít.

Az Adria Mobil csapatának gerincét két rutinos versenyző adja: a 2013-as Szlovén Körverseny győztese, Radoslav Rogina, aki Pekingben és Londonban is ott volt az olimpián, a legenda tizenhárom profi győzelme között öt nemzeti bajnoki cím és hat összetett győzelem szerepel. Ezek közül is kiemelkedik a jubileumi, huszadik Szlovén Körversenyen aratott diadala.