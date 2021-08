A volt fehérvári válogatott Orbán Attila több fronton is átadja tudását

Orbán Attilát, a Fehérvár AV19 egykori kiváló, 62-szeres válogatott hátvédjét felkérték a Gödöllői Muskétások Jégkorong Sportegyesület szakmai tanácsadójának.

A korábbi hátvéd Hatvanban tovább bővítette a profilját. A Hatvani Szent István Sport­iskolai Általános Iskola jégkorongozóinak vezetőedzője, egyben a Hatvani Gigászok hokiklub szakmai igazgatója ott és abban segít, hogy minél képzettebb játékosok tereljék a pakkot. Legyen szó amatőr játékosról vagy profiról, fiatalabbról vagy idősebbről, lányról vagy fiúról.

– A hoki már annyira technikai sport, hogy az egyéni képzésen rengeteg múlik – fogalmazott Orbán, aki háromszoros magyar bajnok, egyszeres magyarkupa- és Szuperkupa-győztes. – Nemcsak állni kell a jégen, hanem korcsolyázás közben fent kell lenni a fejnek, meg kell tudni nagy sebességből kis helyeken megfordulni. Egy 50–70 perces edzésen hiába van két-három edző, a figyelem megoszlik, a képességfejlesztésre nem jut elegendő idő. Vagyis bőven van miben fejlődni, ehhez pedig az egyéni képzés jelenti a megoldást. A jövőt mindenképpen ez lehet, ahogy azt a külföldi példák jól mutatják.

A játékos-pályafutását két évvel ezelőtt – nagyon korán – befejező 31 éves szakember szárazon, jégen, és online is tart tréningeket. Hatvanban már félszáz fölött jár azok száma, akik igényt tartanak Orbán tanácsaira. A hozzájárók között az U9-es fiataltól egészen a felnőttekig minden korosztály képviselteti magát. Járnak edzeni Budapestről, Jászberényből, Gödöllőről és Érdről, sőt akadt olyan, aki az Egyesült Államokból érkezett.

– A magyar korosztályos válogatott szélső, Vértes Nátán a legerősebb Egyesült Államokbeli egyetemi ligában szereplő Alaska Fairbanks csapatát erősíti. Rajta kívül felnőtt válogatott játékosok is szívesen jönnek Hatvanba – emelte ki Orbán Attila.

Az már csak hab a tortán, hogy Gödöllőn a remények szerint rövidesen megkezdődik Magyarország egyik legszebb és legnívósabb jégkorongcsarnokának kivitelezése. A 12 milliárdos pálya 2023-ra készülhet el, addig, és utána is a Hatvani Gigászok és a Gödöllői Muskétások együtt dolgoznak a jövőért, a szakember irányításával.

– Szerencsés és egyben kiváltságos helyzetben is van a Gödöllői Muskétások Jégkorong Sportegyesület, tekintve, hogy U8 és U10 és a U12 folyamatban korosztályunk utánpótlás nevelésében Orbán Attila többszörös magyar válogatott, kőkemény bekk is részt vesz. A gyerekek számára nemcsak, mint edző, hanem mint sportoló példakép is „elérhető”, így rengeteg hasznos sport- és személyiség-nevelési tippet, javaslatot kapunk tőle, mert a Gödöllő szakmai tanácsadója. Terveink hosszú távúak Orbán Attilával, hiszen egyesületünk javaslatára, reményeik szerint megkezdődik Magyarország egyik legszebb és legnívósabb jégkorongcsarnokának kivitelezése. Itt az átalakult MATE-mel (Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem) közösen képzeljük el a jövőnket, úgy, hogy nem csak hazai, de nemzetközi porondon is kapcsolatokat építünk, és szakmai munkánk is a legmagasabb szinten kvalifikált országok közül fognak kikerülni a jégkorong tekintetében. Ebben a munkában is számítunk majd Attilára, így biztosak vagyunk benne, hogy sok szép, de munkás hétköznap és hétvége vár ránk. Megtisztelő, hogy vele dolgozhatunk, hálásan köszönjük ezt a lehetőséget! – mondta Molnár Mihály, a Gödöllő vezetője.