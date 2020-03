A volános Demeter Bence bronzérmes lett a fővárosi laser-run viadalon

Az öttusázók országos bajnokságát nem rendezték meg, azonban fakultatív módon vívhattak és kombizhattak a hazai versenyzők.

A hazai szövetség múlt kedden még nagyszabású sajtótájékoztatón számolt be a hétvégi hazai bajnokságról, bár a főtitkár, Gallai István és a versenyigazgató, Kármán Sándor azért halkan megjegyezte, az események gyorsan változhatnak, lehet, sok sporteseményhez hasonlóan ezt a viadalt is lefújják. Erre másnap sor is került, azonban a MÖSZ egy kiskaput nyitva hagyott a versenyezni vágyóknak, vívásban és laser-runban saját felelősségre rajthoz állhattak azok, akik bizonyítani akartak. Hat fehérvári, négy volános és két Alba Öttusa SE színekben induló pentatlonista szerepelt, a kombinált számban a férfiaknál Kardos Bence (Trion) nyert Gáll András (Trion) és Demeter Bence előtt. Harangozó Bence 7., Katona Bálint pedig 15. lett. A hölgyeknél Réti Kamilla (MAFC) nyert, mögötte Gulyás Michelle (KSI) és Alekszejev Tamara (AÖSE) érkezett. Ormándi Rebeka (AÖSE) 6., Kovács Sarolta pedig 7. lett.

A múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, várja a bajnoki rajtot, még nem volt magyar bajnok. Most sem lett.

– Ez természetesen csalódás, ugyanis vártam a rajtot, múlt kedden délelőtt még nem gondoltam, hogy másnap bejelentik a viadal törlését. Kedden délután aztán közölték, hogy a száz főnél több embert vonzó, nagyobb eseményeket eltörölik, természetesen bennem is megfogalmazódott, hogy nem lesz verseny a hét végén. Másnap az ob-t hivatalosan is törölték, de jelezték, a vívó- és laser-run viadalon mindenki saját felelősségére indulhat. Senkinek sem volt kötelező, gyorsan eldöntöttem, hogy rajthoz állok. Bár a bajnokságra készültem, úgy gondoltam, ez egy lehetőség – bár jóval szerényebb – a versenyzésre. Ha pedig jól szerepelek, az pozitív visszacsatolás – mesélte a Volán Fehérvár olimpiai kvótával rendelkező öttusázója, Demeter Bence.

Mindig kijelentette, az öttusát preferálja az utóbbi időben teret nyerő laser-run helyett. Most utóbbiban állt rajthoz.

– Mert nem volt más lehetőségem. Laser-run viadalon korábban nem vettem részt, ezúttal vívás, majd lézerlövészetes futás szerepelt a programban. A vívással indult, lányokkal is asszóztunk, ugyanis kevesen voltunk, nem indultunk sokan, ami az előzmények ismeretében nem is meglepő. Feladatokat adtak az edzőim, mit kell csinálnom, édesapám, Demeter József és Salamon Gábor foglalt helyet a pást mellett. Nem az eredmény volt fontos, hanem az, hogy különböző akciókat, szituációkat gyakoroljak. Holtversenyben első lettem Regős Gergellyel, 46 győzelmet és 14 vereséget produkáltam, mindenkivel három tusra vívtam. Edzésen nem jellemző, hogy lányokkal küzdök, ha akad lehetőségem fiúkkal vívni, azt preferálom. Ha Pesten vívunk – általában péntekenként –, mindig igyekszem profi vívókkal gyakorolni, ott többet tudok fejlődni. Ezúttal hölgyektől is kaptam tust természetesen, kétszer eltaláltak, de ez nem volt lényeges.

A sérülései már nem hátráltatják, két kisebb viadalt nyert az utóbbi időben. Elégedett a formájával?

– Igen, úgy gondolom, az időszaknak megfelelő állapotban vagyok. Szerdáig egyszerűnek tűnt minden, akkor derült ki, hogy az öttusázók versenye elmarad. Bajnok még nem voltam, háromszor lettem második, ugyanennyiszer harmadik, tehát jó lett volna nyerni. Erre készültem, úgy érzem, most reális esélyem lett volna a sikerre. Előfordult, hogy 2-3 másodperccel kaptam ki Kasza Robitól, most úgy gondoltam, végre aranyérmes leszek. A laser-run viadalon 16-an neveztünk, a lányoknál nyolcan bizonyíthattak. Ha megrendezik a bajnokságot, a fiúknál kétszer ennyien neveztünk volna, ebben biztos vagyok. A lövészet és a futás meglepően jól sikerült, a BOK-csarnokban, kétszázas atlétikai pályán bonyolították, a vívást pedig mellette, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban. A kombinált számban az időm meglepően jó lett, 10:46, ez jó eredmény, hat másodperccel maradtam el egyéni legjobbomtól. A 10:40-et itt, Fehérváron értem el két évvel ezelőtt. A Bregyóban található atlétikai centrumban is gyors, jó minőségű a műanyag pálya, azon a viadalon egy visszafordító volt, a BOK-ban 200 méteres a pálya, ez könnyebb, ugyanis nem kellett kanyart venni. A lövészet jól ment, összesen öt hibát vétettem, de nem okozott gondot, mert gyorsan tüzeltem, először háromszor, aztán kétszer, az utolsó két sorozatnál nem hibáztam. Kardos Bence 10:21-es idővel nyert, aztán a 17 éves Gáll András következett, mindketten tehetségesek, jól futnak, lőnek, és úszásban is nagyon jók, azonban vívásban még messze vannak tőlem, sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezem. Nem hirdettek összetett eredményt, volt, aki csak vívásban indult, más kombiban. Zárt kapus volt a viadal, nálunk a kombi úgy zajlott, hogy először a lányok letudták, mi be sem mehettünk a csarnokba. Amikor ők végeztek, mi következtünk, nem töltöttünk időt azonos légtérben.

Vélhetően korábban nem vett részt ilyen erőpróbán.

– Valóban nem, se kézfogás, se ölelkezés. A víváson volt, aki fogott kezet – mi bal kézzel tesszük ezt, a jobb kézben a tőrt fogjuk –, ezúttal döntően könyökösöket használtunk az üdvözlésre.

Az olimpiai láng meggyulladt. Bár a tokiói rendező és a NOB nyugtat, nyilvánvaló, a nyári olimpia megrendezése veszélybe került. Ez befolyásolja a felkészülést, a hangulatot?

– Jelen állás szerint a tervezett időpontban sor kerül a nyári játékokra. A nemzetközi öttusaszövetség a márciusi és áprilisi versenyeket törölte, jelen állás szerint a következő verseny május 25-től 31-ig a világbajnokság lesz Mexikóban, addig töröltek mindent. Remélem, rendeződnek a dolgok, elmúlik a járvány. Cancun nem annyira fertőzött, ott meleg van, a hírek szerint a vírus nagy hőmérsékleten nem marad életképes. Eleve nehezebben terjed, inkább a nedves, hűvös helyeket szereti. Cancun ilyen szempontból remek hely lehet. A tavaszi szünet után a nemzetközi szövetség, a UIPM illetékesei igyekeznek minél több versenyt besűríteni az ötkarikás játékok előtt, az olimpián a mi versenyünk augusztus 6-tól 8-ig zajlana. Nagyon bízom benne, meg is rendezik a játékokat.

Kvótával rendelkezik, ez feltétlenül nyugalmat ad.

– Valóban. A legfontosabb számomra az, hogy a mexikói vb-n legjobb magyarként végezzek. Ha sikerül, biztosra veszem, rajthoz állhatok Tokióban.