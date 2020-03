A Volán öttusázója, Kovács Sarolta reméli, megrendezik az olimpiát

A múlt héten ünnepelte 29. születésnapját, másnap rajthoz állt a laser-run viadalon a fővárosban, a 7. helyen végzett. Egyénileg edz, fáradásos törése után szeretne formába lendülni.

A hazai öttusázó hölgyek közül ötkarikás kvótával egyedül rendelkező Kovács Sarolta március 12-én ünnepelte szülinapját. A családtagjaitól kapott torta mérete meglepte. Az viszont nem, hogy az olimpiai ötkarika is ott virított rajta.

– Az évek során ez már nem is szülinap, hanem inkább szülihét, ugyanis több napon át zajlik. Múlt csütörtökre esett, nagyon sokan felköszöntöttek. A Volán Börgöndi úti telepén a versenyzőtársak – edzés után koccintottunk, ettünk, ittunk, mértékkel –, aztán akadt baráti, családi rendezvény, meglepetésekkel. Mindenki annyi éves, amennyinek érzi magát, én nem gondolom magam 29-nek, a barátaim mondják is, lassan fel kellene nőnöm. Jövőre sírni fogok alighanem, 30-nál. Szeretem az ünnepeket, nem csak a szülinapot, a névnapot, a karácsonyt, a nőnapot, Valentin-napot. Ha nincs a vírusjárvány, illetve a megelőző intézkedések, talán beültünk volna valahova, de így ez elmaradt.

Mi volt a legkellemesebb meg­lepetés?

– A párom szervezett egy bulit, barátokkal töltöttünk pár órát. Kaptam egy hatalmas Mozart-tortát szombaton, nagyon örültem neki. Egy pisztoly és az olimpiai ötkarika is felbukkant rajta. Még akkor is, ha nagyon keveset ettem belőle, ugyanis az olimpiára készülök, vigyáznom kell a súlyomra. Az édesség jelentős részét elosztogattam, ízlett mindenkinek, aki kóstolta.

Az országos bajnokság el­maradt, de a laser-run viadalon elindult és vívott is a hét­végén.

– Ez edzéslehetőség volt, örültem neki, hogy megrendezték, lemérhettem, hol járok a felkészülésben. A tréningeket később kezdtem, mint a többiek, az év végén fáradásos töréssel bajlódtam, immár minden rendben. Ami könnyebbség, hogy rendelkezem ötkarikás kvótával, emiatt nem kell izgulnom. Úgy készülök, hogy megrendezik, méghozzá az eredeti tervek szerinti időben az olimpiát, augusztus derekán Tokióban bizonyíthatok. Persze nagyon gyorsan változik a helyzet, sportágak, világrendezvények azonnali hatállyal leállnak, törlésre kerülnek. Én bizakodó vagyok a nyári játékokat illetően, bár vannak dolgok, amire nincs ráhatása az embernek, el kell fogadnia a döntéseket. Mindent alárendelek a felkészülésnek, edzem teljes intenzitással. Az uszodák folyamatosan zártak be, ezt a tusát nem tudjuk a tervek szerint gyakorolni, nem edzünk csoportosan, óvatosak vagyunk, vigyázunk egymásra. A Volán Fehérvár öttusaszakosztálya leállt, nincs edzés kicsiknek és középiskolásoknak sem. A felnőtteknek a hazai szövetség lehetőséget biztosít a felkészülésre, a fővárosi vívóedzéseken nem lehettünk annyian, mint korábban, erősen korlátozták a szereplők létszámát, érthető módon.

A hétvégi viadal a várakozásoknak megfelelően alakult?

– Rosszabbra számítottam, a már említett sérülés, a sok kihagyás miatt. Pénteken volt a versenyünk, 13-án, még szerencse, hogy nem vagyok babonás. Vívtunk a fiúkkal is, nem ment rosszul, összesítésben 6. lettem. A kombinált számban megleptem magam, a körülményekhez, az előzményekhez képest jól ment, januárban tudtam elkezdeni futni. A lövészet nem sikerült túlzottan, ám arra jó volt, hogy versenykörülmények között gyakorolhattam. Ennél sokkal jobbat tudok, messze vagyok a legjobb formámtól, de az elvégzett edzésmunkához viszonyítva kellemes meglepetés volt a teljesítményem. Mivel verseny nincs, amolyan második alapozás zajlik most. Elvileg május 25-én kezdődik a vb Cancúnban, de még ez is változhat, elképzelhető, ez is tolódik. Én nyugodtabban várhatom a folytatást, akinek nincs kvótája, nehezebb helyzetben van. A nemzetközi szövetség hátrébb tolta a kvalifikációs időszakot, ha minden jól alakul, a járvány lemegy, egy hónapba zsúfolják a kvótaszerzés lehetőségét, VK-versenyeket, Eb-t, vb-t, ami nem lesz egyszerű menet. Ha lebonyolítják a viadalokat, szeretnék indulni a világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Világkupákon, kellenek az erőpróbák az olimpia előtt. Bár a helyzet nem könnyű nekem sem, tudok figyelni magamra, csinálom a dolgomat.