A Volán hazai jégen lépett túl a jól küzdő Villachon, és felkúszott a felsőházba

Fontos három pontot gyűjtött Hannu Järvenpää együttese az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokság (EBEL) alapszakaszában.

A hét közben szerződtetett, az NHL-t is megjárt Ty Wishart ugyan tiszteletét tette az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban, de szerelést még nem öltött, így a kanadai nélkül próbált felkapaszkodni a tabella hatodik lépcsőfokára a vendéglátó.

Fehérvári fölénnyel indult a találkozó: leghamarabb Erdély Csanád vette fel a fordulatszámot, aki több alkalommal is remekül rázta le őrzőjét, egy ízben pedig közel járt ahhoz, hogy szólóból nagyobb kárt okozzon a vendégeknek. Viszonylag korán elcsattant az első pofon a felek között, majd a kereskedelmi pauza előtt emberelőnybe kerültek az Ördögök. Harri Tikkanek távoli löketén kívül azonban nem sokat tudott felmutatni a hazai gárda öt a négy ellen. Erdély továbbra is rendkívül agilisen dolgozott az ellenfél kapuja előtt, Tero Koskiranta pedig hiába gyömöszölt-tuszkolt, a korong csak nem akart túljutni Dan Bakalán. Aztán jött Hári János a 11. percben, aki Szabó Dániel passza után előbb mindenkivel elhitette, hogy nem lő, majd gondolt egyet, s kipókhálózta a bal felsőt, 1-0. A bekapott gólt követően magához tért a VSV, de számottevő helyzetet így sem jegyezhettünk fel Mac Carruth ketrece előtt. Négy minutummal a harmad végét jelző dudaszó előtt Szabó Dániel bolondította meg a Villach bal oldalát, centerezéséből Reisz Áron még nem, de Zack Phillips már megduplázta a kék-fehérek vezetését, 2-0. Sofron István akár háromra is növelhette volna a koronázóvárosi fórt, de helyette MacGregor Sharp hozta közelebb az emberelőnyben hokizó karintiaiakat, 2-1. Arttu Luttinen lekészítéséből Hári állíthatta volna vissza a kétgólos diferenciát, de a Raktár utcai „pontkirály” botja korán sült el.

Szünetben jött a hír, hogy a Linz vesztésre áll Salzburgban, így a FAV19 fellépett a hatodik, és ezzel automatikus rájátszást érő pozícióba.

Valamivel aktívabban kezdett a Panaceo a középső játékrészben, Carruth reflexeire például nagy szükség volt Jerry Pollastrone közelijénél. Az ifjú Szita Donátot takarították el kecsegtető helyzetben, majd fokozatosan átvették az irányítást a látogatók. Christof Komp és Brandon Alderson is könnyedén kihasználta a hazai védők figyelmetlenségét, és majdnem egálra hozta a meccset. Gyorsabb, élesebb volt ebben a periódusban az EC, de ekkor Koskiranta eleresztett egy bődületes sistergőst, megszerezve ezzel a harmadik Volán-találatot, 3-1. Nem adták azonban könnyen magukat az Unterluggauer-legények, továbbra is nagy nyomás alatt tartották Stipsicz Bencééket. Down próbálkozását Carruth védte, majd az amerikai hálóőrt büntették gáncsolásért. A véleményes kiállítás sem zavarta meg a Fehérvár 30-át, Alderson, valamint Sauve kísérletét is magabiztosan védte.

A Black Wings már öttel égett a Red Bull vendégeként, így a felsőházban kezdte a folytatást a kék-fehér brigád. Becsületére szóljon, nem adta fel az utolsó előtti helyen álló VSV: Bakala már öt perc elteltével lekorcsolyázott, hogy létszámfölénybe legyenek. Egy buli miatt szórták ki Phillipst, de jól állta a sarat a hazai speciális egység, sőt, még az is belefért, hogy öt a három ellen nem találtak be Háriék.