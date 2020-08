A Vitál SE vallja: küldetésük van

Aprócska tóról is el lehet jutni a dobogó legfelső fokára. Ezt bizonyította a Vital Club SE első vidékbajnoka, Takács Emma. A fiatal fehérvári egyesület pedig a nehéz körülmények ellenére sem adja fel törekvését: a gyerkőcök sportos életre nevelését.

Ha a város szívében elterülő Csónakázó-tó partjához közel hajózva kerüli meg a vízfelületet a lapátot ragadó, 850 métert evez egy kör alatt. A piciny tavon gyakorolt hétről-hétre Takács Emma is, aki legutóbb Fadd-Domboriban verte a teljes kajakos mezőnyt az U10-es korosztály 2000 méteres távján. Nem először tette, a Vidékbajnokság többi állomásán is magabiztosan nyert az ifjú hölgy, aki az egyesület első aranyérmese. Reményeik szerint hamarosan követői lesznek Takács Emmának, hiszen a szeptember 12-13-án, Sukorón rendezendő országos bajnokságon öt vitálos indul.

– Az idei versenyek a Sión kezdődtek a Szekszárd melletti Palánkon, aztán Neszmélyre látogattunk, majd egy győri verseny után a közeli Kimlén versenyeztünk a Mosoni-Dunán. Mind-mind olyan helyszínek, amiről még csak nem is hallottunk, de a Bejárható Magyarország terv alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség stégeket, csónakházakat telepített, és a családok megismerhetik saját országunkat is, amikor versenyre kísérik a csemetéket – mesélt a kajak-kenu viadalok sporton túlmutató értékeiről is Szipola Antal, a Vitál Club SE elnöke. – Fidel László edzői fanatizmusa, a segítők, a szülők elszántsága lehetőséget adott arra, hogy a gyerkőcök nagy-nagy szorgalommal bizonyítsák a Csónakázó-tó alkalmasságát a versenyszerű sportolásra is. Ez a tó, és a város körüli vízfolyások nemcsak turisztikai attrakció lehet, hanem százak szabadtéri tornaterme a szabadidős, és a versenysportban egyaránt.

Éppen ezért fogalmaz úgy az elnök, hogy küldetésük a Csónakázó-tavat pezsgésben tartani. Annak ellenére, hogy nincsenek könnyű helyzetben.

– A város vezetőit 6-7 éve kerestem meg, hogy keltsük életre a Csónakázó-tavat, és mi újraindítanánk a vízi sportéletet rajta. Szerencsére Cser-Palkovics András polgármester úr első perctől kezdve velünk együtt hitt benne, lehetőséget adott, sőt támogatta elképzelésünket, amit köszönünk. Azonban sajnos úgy látszik, lehetőségeink határára érkeztünk – vélekedett Szipola Antal. – Negyedik szezonunkat éljük gyönyörű tavunk partján, azonban fejleszteni nem sikerült. Kaptunk a várostól vízre szálló stégeket, és egyéb eszközöket, melyen a civilek és 4-5 sportág osztozkodunk. Az MKKSZ adott vizes blokknak és raktárnak szánt konténereket, azonban a konténer öltöző nagyon szűkös. Többnyire autókban, vagy a puszta földön öltözünk. Toborzásra, komoly létszám fejlesztésre nem gondolhatunk. A legnagyobb hiánycikk azonban a nyugalom. Az edzésre az előkészületek, a szárazföldi gimnasztikázás, vagy a hajó pakolás a város egyik legzsúfoltabb parkolójának sarkában zajlik. Sajnos, egy csónakházzal rendelkező kulturált vízi telep megvalósíthatatlan álomnak látszik – mondta az elnök.