A virtuális térbe költöztek a mozogni vágyó tömegsportolók

A mozgás öröméről akkor sem kell lemondani a jelenlegi korlátozások mellett, ha felelősségteljesen minimálisra csökkenti az ember a személyes találkozások számát.

Miközben az élsportolók, olimpiai bajnokok sorra osztják meg közösségi oldalaikon, hogy mivel ütik el az időt otthon, illetve hogyan tartják magukat elfogadható kondícióban uszoda, edzőterem nélkül, a tömegsportokat űzők is hasonló vészhelyzeti forgatókönyvekhez nyúltak. A globális trendeknek megfelelően Magyarországon is a futás a vezet a hobbisportok körében, némely szakember 7-800.000-re becsüli a rendszeresen – havi gyakorisággal – futók számát. Elegendő gyakorlást követően pedig nem nehéz versenypartnereket találni, az elmúlt években gomba módra elszaporodtak országszerte a kisebb-nagyobb, de rendszerint több távot kínáló futóversenyek. Ezek közé tartozik a népszerű kirándulópontokat érintő Zsámbékfutás elnevezésű kezdeményezés is, amelyet harmadik alkalommal rendeztek volna meg idén – egészen pontosan meg is rendezik, csupán némi kreativitásra volt szükség az elszánt szervezőgárdától.

– Kis eseményszervezők vagyunk, munka mellett végezzük ezt a tevékenységet, így mindig idő előtt kész vagyunk mindennel, hogyha valami borulna, ne veszélyeztesse a verseny megtartását – most is ez jött kapóra – nyilatkozta Patyi János szervező, az esemény frontembere. – Egy februári túrán is már szóba került, hogy a regisztrációs központban több száz ember egy légtérben komoly egészségügyi kockázattal járna, így az európai és hazai híreket figyelve először 500 főben maximalizáltuk a nevezők számát. Ezt az elképzelést néhány nap után revideálni kellett, futás közben pedig meg is jött az ötlet: az online térbe költöztetjük a versenyt – így most lehetőség van utazás nélkül is megszerezni a gyönyörű befutóérmet. Halasztani úgymond felesleges lett volna, mivel a legnagyobb, országos hírű futóversenyek is mind halasztani kényszerültek, így kora őszre rengeteg esemény fog összetömörülni.

Személyes részvételre tehát nem lesz lehetőség a versenyen, hanem – ahogy azt a szervezők írták – mindenki a saját környezetében, lehetőség szerint minél kevesebb emberrel találkozva teljesítheti a számára megfelelő távot.

– A jelenlegi állapotok szerint április 10. és május 3-a között várjuk a beérkező eredményeket, azonban ha bármiféle változás, esetleg további korlátozások következnek be, természetesen kitoljuk majd ezt az időintervallumot, úgyhogy a futóknak semmitől sem kell tartaniuk. Abszolút bizalmi alapon megy majd az eredmények megállapítása, mindenki feltöltheti az órája, mobilalkalmazása által mért adatokat. A fogadtatás a nevezők részéről eddig egyértelműen pozitív volt, az esetleges lemondások helyére folyamatosan érkeznek jelentkezők szerte az országból. Azt viszont feltétlenül ki szeretnénk emelni, hogy mindenki az éppen aktuális hatósági szabályozásokat tartsa be, kijárási tilalom, vagy egyéb más intézkedés esetén gondoskodunk majd az esemény későbbi lebonyolításáról – elsődleges szempont a biztonság és a fertőzés terjedésének megakadályozása.