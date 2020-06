A világ legjobb együttese ellen debütált Dubán Nikolett

Mindössze 15 évesen mutatkozott be az élvonalban. Dubán Nikolett reményei szerint az új szezonban is sok lehetőséghez jut az FKC női kézilabdázóinál.

Villámkarrier az övé, nem illetődött meg, amikor gyerekfejjel a mély vízbe dobta Deli Rita szakvezető. Rendkívüli tehetségként emlegeti a pályafutását Csákváron kezdő Dubán Nikolettet, aki fontos gólokat lőtt a 2019–20-as idényben.

– Pontosan tíz éve, 2010-ben kezdtem kézilabdázni. Csákváron sok sportolási lehetőségünk nem volt, kezdetben kempóztam, majd az iskola keretein belül csöppentem a kézilabda világába. Sportos családba születtem, így egyértelmű volt, hogy én is beállok a sorba. Anyukám és nagymamám is kézilabdázott, bár rövid ideig. 8 évig Horváth Zalán volt az edzőm, ő szerettette meg velem a kézilabdát. Átsegített a hullámvölgyeken, amikor abba akartam hagyni, mert voltak ilyen pillanataim is. A mai napig hálás vagyok neki, hogy meggyőzött, folytassam.

Két éve került Fehérvárra.

– A pályafutásom során nagy sikerem még nem volt, bár az nem hétköznapi, hogy 15 évesen bemutatkozhattam az NB I.-ben, a világ legerősebb bajnokságában. Mindig törekedtem a legjobbat nyújtani, egy jól sikerült serdülőszezon után kerestek meg Fehérvárról, mivel feltűnően sok góllal sikerült zárnom. Szeptemberben lesz két esztendeje, hogy 8. osztályos koromban kezdtem el Virincsik Anasztázia csapatában játszani, technikailag és lelkileg is ebben az időszakban fejlődtem a legtöbbet. Komoly tudást szereztem ekkor Csernus Krisztától is, aki egyéni képzéseket tartott nekünk, beállóknak.

Miért ezt választotta?

– Úgy éreztem, ez áll hozzám a legközelebb. Bár az elején azért kerültem beállós pozícióba, mert bénácska voltam, viszont itt nem csináltam semmi rosszat. Szerencsére idővel ez megváltozott, korábban egy-két évet játszottam átlövőként is, azonban ezt sosem éreztem magaménak. Gyorsan zajlott minden, tavaly, szeptember 13-án játszottam az első felnőttmeccsemet, nem kisebb csapat ellen, mint a Győri Audi ETO KC. Tehát a világ legjobb csapata, a regnáló BL-győztes ellen dobtak mély vízbe a szakvezetők. Aztán következett a Szombathely elleni, idegenbeli bajnoki, ahol meglőttem az első góljaimat. A legjobban a decemberi, Érd elleni találkozó sikerült, felszabadultan, hasznosan játszottam, három gólt szereztem.

A legutóbbi bajnoki szezon hirtelen ért véget, meglepte a gyors leállás?

– Szerintem mindenkit meglepett, az eredményhirdetés nélküli befejezésre senki nem számított. Nem voltunk arra felkészülve, hogy hónapokat töltünk el kézilabda nélkül.

Mit vár az új szezontól?

– A csapattól minél jobb helyezést, egyénileg pedig fejlődést várok a játék minden szegmensében. Szeretnék kihasználni minden percet, amit kapok, várom az idény kezdetét. A posztomon szintén fiatal, de már komoly tapasztalattal rendelkező játékosok vesznek körül. Elsősorban fejlődni szeretnék mellettük. Azon dolgozom, hogy az előző szezonhoz hasonlóan sok játékpercet kapjak a vezetőedzőtől.