A világ idei legjobbjával távozott a Bajnokok Városából az etióp Genzebe Dibaba

A világ szeme a megyeszékhelyre szegeződött kedden, miután 43 ország 160 sportolója – köztük négy világcsúcstartó, nyolc világranglista-vezető – tette tiszteletét a Bregyó Közi Regionális Atlétikai Központban.

Rémisztő jelenetekkel indult a világsztárokat felvonultató 9. Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj, ugyanis egy eltévedt kalapács a média munkatársainak fenntartott sátorban landolt. Az ijedtség ugyan nagy volt, de a megfigyelésre kórházba szállított fotóriporter szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.

Női kalapácsvetés

A legnagyobb hiányzó kétségkívül Anita Wlodarczyk volt, aki mindent megnyert már, amit csak ebben a sportágban meg lehetett nyerni. A lengyel hölgy hátsérülése nem jött rendbe, így nem élvezhette a kellemesen simogató nyári szellőt (utóbbinak a dobók kevésbé örültek). A nyolcfős mezőnyben Gyurátz Rékának volt a legnehezebb dolga, akinek egyrészt 72,50 méterig kellett volna jutnia ahhoz, hogy kvalifikálja magát a tokiói olimpiára (ez sajnos nem sikerült), másrészt a hat kísérlet után rögtön a Liszt Ferenc repülőtérre vezetett az útja, hogy szerdán már az Olaszországban zajló Universiadén képviselje a nemzeti színeket.

A számot végül a francia Alexandra Tavernier magabiztosan, végig vezetve hozta, 72,84 méterre hajítva a szert.

Férfi-kalapácsvetés

A nap második eseménye igazi „nagyágyúkat” vonultatott fel, a hazai színeket az ARAK-os Pásztor Bence képviselte, de sajnos 70,84-es eredményével mindössze Hudi Ákost előzte meg a selejtezőben, így nem került döntőbe. A dobogós kilétét illetően nem ért meglepetés minket: a viadalt a 80 méter fölé egyedüliként kétszer is jutó (80,41 és 80,49) lengyel Pawel Fajdek húzta be, megelőzve az olimpiai szintet már korábban teljesítő szombathelyi Halász Bencét (77,36) és honfitársát, a 2018-as első Wojciech Nowickit (76,60).

– 81 méter szerintem nem lesz elég a világbajnokságon, ennél azért több kell majd Dohában. Szeretek Fehérváron versenyezni, az emberekről és a riválisokról is csak pozitívumokat tudok elmondani – közölte a Gyulain negyedszer diadalmaskodó Fajdek.

U23-as férfirúdugrás

Két helyi, ARAK-indulót regisztrálhattunk a következő megmérettetés előtt: Lakatos András és Ozváry Balázs a fehérvári akadémia hírnevét volt hivatott öregbíteni. Az előbbi 3,90-nel a szezon, utóbbi 4,10-zel élete legjobbját produkálta. Nemcsak a pálya, de a nézőtér is kezdett benépesülni, a rekortánon a „Te mennyit futsz 100-on?” amatőr és haladó futói készülődtek. Sűrűsödött a program, azt már csak a sas­szeműek láthatták, ahogy Simonváros András (5,00) Nagy Marcellt (4,90) és Böndör Mártont (4,90) legyőzve megszerzi az aranyérmet.

Női súlylökés

Az egyik legnagyobb üdvrivalgást Márton Anita kapta, akinek azonban nem sikerült a dobogóra férkőznie, 18,38-cal a negyedik lett. Az első három helyen sorrendben a jamaicai Danniel Thomas-Dodd (18,97), a svéd Fanny Roos (18,54) és az amerikai Chase Ealey (18,50) végzett.

– Szuper jó volt ide visszatérni, mivel tavaly sérülés miatt ki kellett hagynom a Gyulait. Mindig jó érzéssel tölt el, amikor ennyien szurkolnak nekünk – értékelt Márton.

Női távolugrás

Kedvező, 2 m/s-os széljárás várta a női távolugrókat, amelyben a dunaújvárosi származású, de az ARAK egyesületét erősítő Endrész Klaudiáért szurkolhattunk. Nem is okozott csalódást a koronázóvárosi hölgyemény, első körben egyből 6,31-gyel nyitott, ami új egyéni csúcsot jelentett számára. Meglepetésre Tianna Bartoletta, az amerikaiak kiválósága már a selejtezőben elbukott, ennek ellenére a többszörös olimpiai és világbajnok, a verseny csúcstartója nem tűnt letörtnek. Nguyen Anasztázia viszont szárnyalt, a Budapest Honvéd ásza 6,70-es egyéni legjobbjával sokáig vezetett, végül csak a szerb Ivana Szpanovics (6,80) és az orosz származású Jelena Sokolova (6,81) tudta megelőzni.

3000 méter férfisíkfutás

A kenyai Michael Kibet (7:38.43) eszméletlenül repesztett, az etiópok közül Muktar Edris (7:39.52) és Telahun Hai­le Bekele (7:39.83) tudott csak a közelébe férkőzni.

2000 méter női síkfutás

Világcsúcsért jött, de „csak” a világ idei legjobbjával távozott az 5:33.76-os idővel az egynapos megmérettetés egyik legnagyobb sikerét arató etióp Genzebe Dibaba. A teljesség kedvéért említsük meg, hogy honfitársa, Tsigie Gebreselama (5:41.03) és a holland Maureen Koster (5:41.91) is szerzett egy-egy érmet.

400 méter női gátfutás

Remek fogadtatásban részesült Mátó Sára, az ARAK nagy reménysége, aki 57,76-tal hetedikként zárta a futamot. A jamaicai Janieve Russelt (55,65) puskából lőtték ki, de a végét a tengerentúli Ashley Spencer (55,36) bírta jobban. A dobogó legalsó fokára a bah­reini Aminat Jamal (56,21) ért oda. Azt mindegyik résztvevő kiemelte, hogy a szél nem könnyítette meg a dolgukat.

400 méter férfigátfutás

A debreceni Koroknai Tibort nemhiába biztatták olyan sokan, 50,61-gyel, idei legjobbjával az ötödik helyen futott be. Az USA hibátlan izomzatú atlétája, Byron Robinson (49,53) játszi könnyedséggel utasította maga mögé az élen a török Yasmani Copellót (49,92) és a szintén amerikai Amere Lattint (50,04).

400 méter női síkfutás

Az addigi legsimább sikert a bahreini Salwa Eid Nasser aratta, aki 50,13-as idővel „bekocogott” a célba. Őt Phyllis Francis (51,24) követte az Egyesült Államokból, a bronz a jamaicai Stephenie McPherson (51,76) nyakában landolt.

400 méter férfisíkfutás

Nagyon faképnél hagyott mindenkit a bahamai Steven Gardner szezonbeli legjobbjával (44,45), akit a két amerikai, Richard Tyrell (45,59) és Vernon Norwood (45,62) csak megközelíteni tudott.

U20-as 200 méter női síkfutás

Az ARAK Takács Boglárkájának (23,89) hátát nézte mindenki, aki Kőszegi Míra (24,18) és Furulyás Lili (24,60) előtt fejezte be ezt a számot.

200 méter női síkfutás

A bahamai közönségkedvenc, Shaune Miller-Uibo (22,18) hihetetlen lazán végzett a mezőny élén, a francia Marie-Josée Ta Lou (22,76), továbbá az USA-beli Jenna Prandini (22,88) jó edzőpartnernek bizonyult.

200 méter férfisíkfutás

A tengerentúlról érkező Christian Colemant (19,91) nemcsak a hírneve előzte meg, de ő is mindenkit lehagyott – köztük a török Ramil Guliyevet (20,23) és a kanadai Aaron Brownt (20,24) egy­aránt.

100 méter női gátfutás

Az amerikai házi bajnokságot a verhetetlennek hitt Kendra Harrison (12,60) nyerte, megelőzve Nia Alit (12,63) és Sharika Nelvist (12,66).

110 méter férfigátfutás

A sérült Baji Balázs nélkül rendezték ezt a számot, amit Grant Holloway „vitt” el az Államokból (13,16), mögötte a brazil Gabriel Constantinóval (13,18) és a brit Andrew Pozzival (13,32).

Férfidiszkoszvetés

A svéd Daniel Stahl újfent legyőzhetetlennek bizonyult, a skandináv óriás 68,77-es eredményét a jamaicai Fedrick Dacres 67,67-je, valamint a lengyel Piotr Malachowski 67,23-ja követte a listán.

Férfimagasugrás

Az orosz Ilya Ivanyukot nagyon sokan szerették a Bregyóban, főleg azért, mert 2,33 méterre „repült” fel, de a 2,28-ig jutó kenyai Mathew Sawe vagy a szintén ugyanennyit teljesítő ukrán Andrij Protsenko sem panaszkodhatott.

Férfihármasugrás

Bekezdtek a legények rendesen, az első körben hárman is 17 méteren felül teljesítettek. A „tűzijátékot” végül a tengerentúli Christian Taylor (17,93) bírta a legjobban, ráadásul Memorial-rekorddal. Őt honfitársa, Will Claye (17,66) és a portugál Pedro Pablo Pichardo (17,29) követte a dobogón.

A pazar eseményt a bajnokok bevonulása zárta, a Dr. Spiriev Bojidar-trófeát a nap legjobb eredményét szállító amerikai hármasugró Christian Taylor kapta.