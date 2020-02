A Vidinek nyernie kell a visszavágón

Gól nélküli döntetlenre végzett a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a címvédő MOL Fehérvár FC és a 2018-as kiírás győztese, az Újpest FC. Szegeden nem bírtak egymással az odavágón.

Utoljára dől el két mérkőzésen a továbbjutás a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, jövőre már egyetlen randevún dől el, ki marad állva. Most még a MOL Fehérvár FC és az Újpest FC is javíthat, mivel a szegedi odavágón egyik csapat sem talált a hálóba. A tíz nappal korábbi, egymás elleni bajnoki összecsapáshoz hasonlóan most is rendkívül alacsony színvonalú mérkőzést vívott a Vidi és az albérletben „hazai” Újpest. A jövő szerdai, székesfehérvári visszavágón dől el a párharc, akkor Joan Carrillo együttesének muszáj lesz gólt szereznie.

Számunkra elég komplikált most a helyzet. Friss csapatok ellen játszunk sorozatban, közben mi múlt héten Debrecenben léptünk pályára, szombaton a Mezőkövesd ellen játszottunk, most Szegeden az Újpest ellen, majd jön a Ferencváros elleni rangadó és ennek a találkozónak a visszavágója

– vélekedett a MOL Fehérvár FC vezetőedzője, Joan Carrillo.

– Igyekszünk kontrollálni a labdarúgók játékperceit, hiszen ilyenkor magasabb a kockázata a sérüléseknek. Azt hiszem, azoknak, akik a döntéseket hozzák a versenykiírásokról, ezeket a dolgokat figyelembe kéne venniük. A sérülés miatt amúgy is hiányzó kerettagok mellett emiatt is maradt Fehérváron néhány játékos, például Kokó vagy Elek Ákos a Magyar Kupa-találkozó előtt. Természetesen ezzel együtt is eleget teszünk a kiírásnak. Az biztos, hogy személy szerint én mindkét sorozatban harcolok majd a végsőkig. Az Újpest ellen is győzelemre készültünk, voltak is helyzeteink, talán lőttünk gólt is, a lefújás után legalábbis nekem azt mondták, hogy a felvételek alapján valószínűleg bent volt a labda… Ahogy a tévében is mondtam a lefújás után, a hibák benne vannak a labdarúgásban minden fél részéről. A döntetlennek egyáltalán nem örülök, de most először a Ferencváros elleni bajnokira koncentrálunk, utána visszahelyezzük a fókuszt az Újpest elleni párharcra.

A kedd esti összecsapáson fejsérülést szenvedett Hangya Szilveszter bizakodva várja a visszavágót.

– Jól kezdtük a mérkőzést, mi birtokoltuk többet a labdát, próbáltunk helyzeteket kialakítani az ellenfél kapuja előtt. Voltak gólszerzési lehetőségeink, melyeket ha sikerült volna értékesítenünk, sokkal könnyebben folytatódhatott volna a találkozó – fogalmazott a lefújás után Hangya Szilveszter, a Vidi védője. – Az mindenesetre pozitívum, hogy az odavágón nem kaptunk gólt, így valamivel előnyösebb helyzetből várhatjuk a jövő heti visszavágót. A második félidő közepén egy nem szándékos könyöklés következtében felrepedt a szemöldököm, amely elég csúnyán vérzett, emiatt egy turbánt kaptam a fejemre. Zavaró volt, de szerencsére nem befolyásolta a játékomat.

A fehérváriak szerdán nem edzettek, de már fejben a szombaton 19.30-kor kezdődő Ferencváros elleni rangadóra hangoltak. A MOL Fehérvár FC a Groupama Arénába szurkolói vonatot indít, melyre pénteken 17 óráig lehet jelentkezni. Az utazásra jogosító szelvény ára 2000 forint.