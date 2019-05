A Vidinek már mindegy, a DVTK-nak korántsem

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 31. fordulójában a kiesés elől menekülő Diósgyőri VTK fogadja a Mol Vidi FC-t. A fehérváriak élet-halál urai lehetnek Miskolcon, szombaton, 17 órakor.

Régen volt arra példa, hogy ennyire érdektelen legyen a bajnokság véghajrája a Mol Vidi FC számára. A fehérváriak sem rosszabb, sem jobb helyen nem végezhetnek, mint a második pozíció. Az utolsó három fordulóban így már csak sportemberi mivoltukat villogtathatják a piros-kékek úgy, hogy tudásuk legjavát nyújtva nem szólnak bele a bronzért vagy a kiesés elkerüléséért folytatott harcba. Éppen ezért nyerni kellene a Vidinek Miskolcon.

– Nem számítok könnyű mérkőzésre a DVTK otthonában – vélekedett Tamás Krisztián, a fehérváriak védője. – Az is igaz, hogy számunkra már nincs különösebb tétje a meccsnek, ugyanakkor sportemberek vagyunk és az összes mérkőzésünkre úgy szaladunk ki a pályára, hogy győztesen akarjuk azt elhagyni. Nyilván igaz ez az ellenfélre is, főleg az olyan nehéz helyzetben lévő ellenfélre, mint amilyen a DVTK. Az életükért harcolnak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ellenünk kettőzött erővel fognak küzdeni. Ugyanakkor mi is motiváltan várjuk a szombati bajnokit. Amennyiben ismét játéklehetőséget kapok, bizonyítani szeretném, hogy bármikor számíthat rám a mester, úgyhogy számomra már csak emiatt is különösen nagy tétje van minden mérkőzésnek.

A Diósgyőr és a Vidi a 70. randevújára készül. Az eddig párharcok során a fehérváriak 38 győzelmet arattak, 9 döntetlen mellett a DVTK 22 alkalommal örülhetett. Most azonban az életet jelentené a három pont a 11., kieső helyen álló Diósgyőrnek. Marko Nikolics alakulatának résen kell lennie, mert idén egyszer már megtréfálták a borsodiak a Vidit.