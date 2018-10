A Vidinek és a Csákvárnak is akad törleszteni valója

A Mol Vidi FC az NB II-es Váctól, az Aqvital az élvonalbeli Pakstól vehet revansot tavalyi vereségéért a labdarúgó Magyar Kupa 7. fordulójában. Az első osztályú Puskás a harmadik vonalban vitézkedő Dunaújvárossal megy ölre a továbbjutásért, míg az NB III-as csapatok találkozóján az Iváncsa a Pápát fogadja szerdán.

Iváncsa KSE– Pápai Perutz FC

Iváncsa, 12.30 óra

– Büki térdsérülése és Folmer húzódása még nem jött rendbe, rajtuk kívül az eltiltott Baloghra sem számíthatok, így a variációs lehetőségünk egy kicsit kevesebb. Mindenképp megpróbálunk továbbjutni, mert az Iváncsa még egyszer sem szerepelt a legjobb 32 között az MK-ban. Mindig a következő meccsre koncentrálunk, így a legjobb összetételű kezdő tizenegyet küldöm pályára a Pápa ellen – közölte Domján Attila edző.

Aqvital FC Csákvár– Paksi FC

Csákvár, 17.00 óra

– Ugyanúgy készülünk, mint eddig, de az biztos, hogy azok jutnak majd több lehetőséghez, akik eddig kevesebbet játszottak. A fiatalok is szerepet kapnak, célunk az, hogy tisztességesen helytálljunk. Tudjuk, hogy jobb csapat a Paks, ennek ellenére nem adjuk könnyen magunkat, mert ahogy mondani szokás: a futballban nincs lehetetlen, csak tehetetlen. A szerda–vasárnap ritmus miatt muszáj rotálnom a gárdát, de tiszteletben tartjuk a kupa rangját, ugyanúgy bízom ezekben a játékosokban is. Az már csak rajtuk múlik, hogy milyen teljesítményre képesek egy NB I-es brigád ellen – mondta Szijjártó István, a Csákvár vezetőedzője.

Dunaújváros PASE– Puskás Akadémia FC

Dunaújváros, 17.00 óra

– Mindnyájunk számára rendkívül fontos a Magyar Kupa, hiszen a kupagyőzelemmel kiléphetnénk a nemzetközi porondra. Tavaly a döntőben büntetőkkel maradt alul a csapat, az idén még ennél is jobban szeretnénk szerepelni, amelyhez a következő lépés a Dunaújváros elleni mérkőzés megnyerése – vélte Szolnoki Roland, a Puskás játékosa.

Vác FC–Mol Vidi FC

Újpest, Szusza Ferenc Stadion, 18.00 óra

– A kupameccsek mindig különleges futballesemények, hiszen ilyenkor a kisebb csapatok megmutathatják NB I-es együttesek ellen, hogy mire is képesek. Hallottam már a csapattársaktól, hogy az előző idényben éppen a Vác búcsúztatta a Magyar Kupából a Vidit. Nagyon komolyan készülünk erre a találkozóra is, most a Vác elleni összecsapásunk a legfontosabb, a Pakssal és a PAOK-kal egyelőre nem foglalkozunk – nyilatkozta Armin Hodzic, a fehérváriak bosnyák labdarúgója.