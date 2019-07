A Vidinek csak arra kell vigyáznia, hogy ne kapjon ötöt

Miután 5-1-re nyert Montenegróban a MOL Fehérvár FC az FK Zeta Golubovci ellen, a felcsúti visszavágón már csak a biztosra kell menniük a piros-kékeknek. Az Európa-liga 1. selejtezőkörének második összecsapása 20 órakor kezdődik a Pancho Arénában.

A fehérváriak több játékosa is megjegyezte a múlt heti, podgoricai összecsapás után, hogy nem játszottak még ennyire sima, téttel bíró nemzetközi mérkőzést. A montenegrói bajnokság bronzérmesét Nego Loic triplájával, valamint Juhász Roland és Huszti Szabolcs találataival 5-1-re győzte le a Vidi. Vagyis Marko Nikolics alakulata nem hagyott nyitott kérdéseket a visszavágóra. A továbbjutás biztosra vehető, de az is nyilvánvaló, hogy a revansot is komolyan veszi a Vidi. Az FK Zeta rendkívül fiatal tehetségei ugyan képesek lehetnek egy-egy tréfára, de nem csak az eredmény miatt lennének „viccölők” a Fehérvár FC játékosai. Fél szemmel már előre is tekinthet a piros-kék egylet. A minél egységesebb csapat, az új hadrend eredményessége okán a Zeta ellen is a tökéletességre kell törekednie a fehérvári gárdának. Hogy a következő körben a liechtensteini, vagy az izlandi együttes se rukkolhasson elő valami pimasz „stand up comedy”-vel. A Vaduz és a Breidablik 0-0-s első csata után döntenek arról, ki lép a Vidi elé.

– Mindig a következő feladatra koncentrálunk, nem foglalkozunk különösebben azzal, hogy az izlandi, vagy a liechtensteini csapat jut-e tovább. Fejezzük be a Zeta elleni párharcot, ugyanakkor persze fél szemmel figyelni kell előre is. Egyik asszisztensem el is utazik Vaduzba, hogy információkat gyűjtsön a csapatokról. De nincs vágyam, hogy melyik legyen az ellenfél – fogalmazott Marko Nikolics, a MOL Fehérvár FC vezetőedzője az Európa-liga-visszavágót felvezető sajtótájékoztatón. – Jó eredményt értünk el Podgoricában, de nincs vége még a párharcnak. Sosem zárul le az első meccsen egy kupacsata. De az is biztos, hogy most még esélyesebbek vagyunk a továbbjutásra. Maximálisan koncentrálnunk kell a visszavágón is. Erős csapat lesz a pályán, jó eredményt kell elérnünk. A Dunaszerdahely elleni felkészülési mérkőzésen, majd a Zeta ellen is jó játékot láttam a csapattól, de vannak részek, ahol javítani kell, s ezen dolgoztunk héten. A Zetától akaratos játékot várok, már csak büszkeségből is hajtani fognak ellenünk. Van néhány fiatal tehetség is a montenegróiaknál, akik meg akarják majd mutatni, hogy mit is tudnak.

A szerb tréner arról is beszélt, hogy nem boldogok, amiért újra „idegenbe” kényszerülnek. A vízproblémák továbbra sem oldódtak meg a MOL Aréna Sóstóban, így még jó ideig nem fogadhatja ellenfeleit a Vidi a fehérvári stadionban.

– Én már a 24. kupameccsemre készülők a Fehérvárral, s egyet sem tudtunk hazai pályán megvívni. Remélem, hamarosan eljön ennek is az ideje. Felcsúton kell futballünnepet varázsolnunk – jelentette ki Nikolics mester.

Tavaly a liechtensteini Dudelange ellen megküzdött a továbbjutásért a Vidi a BL-selejtező első állomásán, s az El csoportköréig jutott. Most könnyedén vette a csapat az első akadályt. Az edző szerint hiábavaló bármiféle párhuzamon gondolkodni.

– Minden szezon egy új futballsztori, nem kell azzal foglalkozni, hogy hogyan rajtoltunk tavaly a Dudelange ellen. Sokan legyintettek akkor, hogy milyen könnyű lesz, de a Dudelange is eljutott a csoportkörig. A Zeta valamivel könnyebb ellenfél volt az első meccsen, de fiatalok alkotják. A gólarány mindenképp figyelemreméltó, nem mindennapi ezen a szinten az ekkora győzelem. Igyekszünk most is kiszolgálni a közönséget – mondta Marko Nikolics, aki a Petrjak játékát firtató kérdésre csak annyit mondott: a kezdőcsapat csak a meccs napján derül ki.

A fehérváriak hátvédje, Fiola Attila visszautalt a Golubovci elleni összecsapás döntő momentumaira.

– Felkészültünk az ellenfélből, hatékony volt a videózás – vélekedett Fiola. – Gyorsan vezetést szereztünk kint, ami fontos volt. Kaptunk ugyan egy elkerülhető gólt, de ez nem zavarta meg a csapatot, s nagyarányú győzelmet arattunk. Van min javítani, de maradéktalanul elvégezzük azt a munkát, amit az edző kér. Nem valószínű, hogy olyan különbséggel nyerünk, mint múlt héten, de természetesen győzni szeretnénk. Tavaly, az El-csoportkörben nem kellett motiválni senkit sem, hiszen komoly csapatok ellen futballoztunk. Most pedig meg kell mutatnunk a profizmusunkat, hogy nagy előny birtokában is felkészülten várjuk az ellenfelet, s a győzelemért harcolunk.

Ma, a meccs napján az 1-2. és 3-4. pénztárak a kezdés előtt két órával, 18 órakor nyitnak Felcsúton, a stadionba 18.30-tól lehet majd belépni. A szurkolók ezúttal kártyával nem tudják fizetni belépőiket. Az időközben megnyitott 3H szektorba jegyet vásárló drukkerek a 2-es kapun keresztül léphetnek a Pancho Arénába. A kerekesszékkel érkező szurkolók az 1. és 4. bejáraton tudják megközelíteni a számukra fenntartott helyeket.