A Vidinek a Pakson kell túllépnie a második fordulóban

A pályaválasztói jog felcserélese miatt az atomvárosiak látogatnak a fehérváriak ideiglenes otthonába az OTP Bank Liga labdarúgó NB I soros játéknapján. A mérkőzést szombaton 19.30-kor rendezik.

A tavalyi kiírásban sokáig a dobogót üldöző, de végül a hetedik helyen záró, kizárólag csak magyar futballistákat foglalkoztató Paksot fogadja a bajnoki címvédő Mol Vidi FC szombat este. A piros-kékek a nyitófordulóban Vári Barnabás korai kiállítása miatt meglehetősen egyoldalú összecsapáson győzték le az újonc Kisvárdát. A szinte csak légiósokból álló szabolcsi alakulat nem késztette túl nagy erőbedobásra a Ludogorec elleni BL-selejtezőre készülő gárdát, de Lazovicsék így is négyet rámoltak az amúgy jól védő Felipe hálójába. Az atomvárosiak meglepetésre Mezőkövesden futottak bele a késbe, Csertői Aurél tanítványai 3–1-es vereséget szenvedtek Matyóföldön.

Az borítékolható, hogy a tolnai együttes ellen nem számíthat sétagaloppra Marko Nikolics legénysége, főleg annak tudatában, hogy tavasszal a paksiak igencsak beleköptek a bajnoki címért versengő csapatok levesébe. Az aranyérem egyik várományosa, a Ferencváros otthonában elért döntetlenjükkel a Vidi malmára hajtották a vizet áprilisban, de egy héttel később az ugyancsak trófeás álmokat dédelgető székesfehérváriakat leckéztették meg hazai pályán Haraszti Zsolt góljának köszönhetően. Juhász Rolandék tehát megtanulták, hogy senkit nem vehetnek félvállról, legyen szó akár a magyar élvonalról, vagy a nemzetközi porondról.

– Bárki is az ellenfél, a szakmai stáb a videóelemzőkkel együtt feltérképezi őket, átbeszéljük, mire kell figyelni, mire lehet számítani, hogy ne érjen minket meglepetés – mondta a koronázóvárosiak csapatkapitánya.

A kettős terhelés miatt a bolgár sztárcsapattal szemben gól nélküli döntetlent kiharcoló kezdő tizenegy nagy valószínűséggel ismét változni fog, ennek ellenére a 35 esztendős Juhász Roland ugyanúgy készül minden mérkőzésre.

– Csapatkapitány vagyok, ez nem csak az jelenti, hogy odaadom a klubzászlót az ellenfélnek, hanem példát is kell mutatnom. Futni, hajtani, küzdeni kell, nem baj, ha a fiatalok is azt látják, hogy ennyi idősen is képes vagyok feltúrni a pályát és megszakadni a győzelemért. Szeretem a futballt, a mérkőzéseket, engem nem zavar, ha hetente kétszer van meccs, sőt, az dob fel igazán, hiába fáradok el.

A vendégek a tradíciók hívei: a nyáron Sopronból érkező Horváth Péter édesapja is a tolnai klub alkalmazásában állt, Kelemen Dávid már játszott a zöld-fehéreknél, Kővári Róbert pedig kölcsönből érkezett vissza. A látogatók keretében öt egykori fehérvári labdarúgó található: Gévay Zsolt mellett Fejes András, Simon András, Haraszti Zsolt és Molnár Dominik is volt kenyéradója ellen futhat ki a Pancho Aréna gyepére szombaton 19.30-kor.