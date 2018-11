A Vidi női csapata veretlenül vezeti a másodosztályt

A piros-kékek makulátlan mérleggel zárták az NB II-es női labdarúgó-bajnokság Nyugati csoportjában az őszi idényt. Gajdóczi Tibor vezetőedző viszont szeretné, ha a folytatásban még magasabbra törne a gárda.

Lassan egy esztendeje, hogy Gajdóczi Tibor vette át a Mol Vidi FC női együttesének irányítását, és nyugodtan mondhatjuk, azóta szárnyalnak a fehérvári labdarúgók. Tavasszal ugyan még becsúszott egy-egy vereség, de az új idényben már pontveszteség nélkül játszották le a bajnoki meccseket.

Csak az elismerés hangján lehet szólni a lányok őszi teljesítményéről!

– Nyáron becsülettel végeztük a dolgunkat, többhetes felkészülésen voltunk túl, mire elkezdődött a bajnokság. A játékosok keményen és jól dolgoztak, dicséret illeti őket. A céljainkat szeretnénk elérni, az út egy részét már megtettük, de hátra van még egy elég hosszú szakasz.

Már a szezon elején látszott, hogy meghatározó szerepet tölthetnek be a Nyugati csoportban, mondhatni kimagaslottak a mezőnyből. Mekkora kihívást jelent, amikor kétszámjegyű eredménnyel zárnak egy találkozót, ez a magasabb célok eléréséhez mennyire lehet elég?

– Két részre kell bontani az évet: egyrészt meg kell nyerni a bajnokságot, másrészt pedig sikerrel kell venni az osztályozót. Inkább az idény elején arattunk nagyarányú győzelmeket, amikor már készültek belőlünk az ellenfelek, akkor többet kellett kihoznunk magunkból, hogy sikerrel zárjunk. Kettészakadt a mezőny, van két-három csapat, amely versenyben lehet a bajnoki címért, míg a többieknél nem annyira komolyak a célok.

Jelenleg az Sopron, valamint a ZTE lehet a legnagyobb „kihívójuk”, velük aránylag szorosabb meccseket is játszottak. A két említett együttes mekkora veszélyt jelenthet önökre az aranyéremért folytatott ádáz küzdelemben?

– Egyre jobban kiismerjük egymást, a riválisok is tudják, hogy mik az erősségeink, vagy a gyengéink, és ez fordítva is igaz. A listavezetőt mindenki szeretné legyőzni, vagy megnehezíteni a dolgát. Mindkét csapat veszélyes számunkra, nem becsüljük le őket.

Rendkívül fiatal a keretük, talán csak két, 25 év feletti játékos szerepelt az utolsó, Sopron elleni mérkőzésen. Ez mennyire tudatos az önök részéről, és egyben ez lehet-e a jövő a klubnál?

– Így van, akad ugyan néhány idősebb labdarúgó is nálunk, akik jelen pillanatban nem férnek be a kezdőbe, de ők is becsülettel melóznak. Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de nem szeretnénk senkitől sem megválni. Leginkább azért, mert előtte öt évig keményen dolgoztak a lányok, hogy ebből a társaságból egy jó csapat váljon.

A Magyar Kupában a Fradival találkoztak, s 6-0-s vereséget szenvedtek. Megtapasztalhatták, hogy mi várhat önökre, amennyiben sikerülne feljutni a legmagasabb osztályba. Nagy különbséget látott?

– Természetesen, nagyon jó értékmérő volt, egy képet kaptunk arról, hogy jelenleg hol járunk, és hová kell eljutni. Az eredmény reális volt, a Fradinak hozzánk képest legalább tíz év előnye van a női vonalon. Tudatosan építkeznek, nagyon jó csapatuk van, rendkívül felkészült játékosokkal.

Mi vár majd a hölgyekre a téli szünetben, mikor kezdik meg a felkészülést a tavaszra?

– Január 7-én indul az alapozás, 12. és 13. között meghívást kaptunk egy teremtornára a VOK-ba. Ezután pedig edzőmérkőzések és gyakorlások következnek, egészen a márciusi bajnoki rajtig.

