A Vidi középhátvédje nélkül utazott el Podgoricába, ahová Danko is benézett

Montenegro magával ragadó. Csodás tengerpart, csinos városok, üde, lenyűgöző erdők, hegyek, tavak csábítják a turistát. No és olykor a futball. Nem mintha bitang erősek lennének a montenegrói csapatok, de olykor a magyar gárdák útjába kerülnek. S remélhetőleg a podgoricaiak csütörtök este a magyarokat, a Mol Fehérvár FC játékát csodálják.

Szinte napra pontosan hét hónapnyi műsorszünet után ismét európai porondra lép a Mol Fehérvár FC. Az Európa-liga 1. selejtezőkörében a monte­negrói bajnokság bronzérmese, az FK Zeta Golubovci áll Marko Nikolics együttesének útjába. Az előző szezonban az El csoportkörében helyt álló, a Chelsea-vel, a PAOK-kal és a BATE Boriszovval a továbblépésért versengő piros-kékek magasra tették a lécet, de kötelességüknek érzik, hogy megugorják újra. A csoportkörig hosszú út vezet, tudják jól Fehérváron. De csak az újabb lépésre fókuszálva juthatnak előre. A nyitányon a papíron szerényebb képességű FK Zeta ellen.

– Jól felkészültünk a szezonra, pozitív vagyok a jövőt illetően – mosolygott Futács Márkó, a Mol Fehérvár FC csatára, akinek ugyan van már nemzetközi rutinja, de európai kupában csupán öt mérkőzésen lépett pályára, még a Hajduk Split mezében. – Személy szerint az volt a fő célom, hogy minden edzést végig tudjak csinálni, ezt teljesítettem. Amikor megérkeztem Fehérvárra, a téli felkészülés alatt nem tudtam végigdolgozni a tréningeket, betegség és sérülés hátráltatott. Most kétszer 90 percet, valamint egyszer 30 percet játszottam a felkészülési meccsek alatt, rúgtam két gólt, ez egy jó kezdet. A csapat is jól néz ki, tudjuk, hogy mit akarunk elérni, s remélem ezt véghez is tudjuk vinni csütörtök este. Azon vagyok, hogy tétmeccsen is betaláljak. Fizikálisan jó formában vagyok, elkerülnek most a sérülések. Ha rendben van a testem, akkor gólokkal övezett úton tudok járni. Most azon vagyok.

A fehérváriakat szállító repülőgép szerdán 10 órakor emelkedett a felhők fölé, a csapat már Podgoricában ebédelt. A szállás elfoglalása után pihenő, este nyolckor pedig edzés várt a játékosokra a csütörtökön 20.30-kor kezdődő összecsapás helyszínén, a 15 230 nézőt befogadni képes Stadium pod Goricamban.

– Szerencsénk van, hiszen idegenben játszunk először. Tapasztalatom szerint ez így sokkal jobb. Nyerni szeretnénk, sőt, le szeretnénk rendezni a továbbjutás kérdését már az első mérkőzésen – jelentette ki Futács.

A FK Zeta okozott már meglepetést Európában. Még 2007-ben – amikor bajnok lett – a litván Kaunast búcsúztatta, 2012-ben az örmény Pjunik Jerevánt, a finn Jyväskylä-t, és a bosnyák FK Szarajevót ejtette ki. A mértékadó német Transfermarkt 1,64 millió Euróra taksálja a keretet. Legértékesebb játékosai a 25 éves védő, Goran Milojko (225 ezer euró), a 22 esztendős középpályás Stefan Vukcsevics (200 ezer euró), és a balszélső Armin Bosnjak (175 ezer euró).

Ismerős vendéget üdvözölhettek a Vidi labdarúgói kora délután, a csapattól máig bizonytalan okok miatt tavaly távozó Danko Lazovics toppant be Juhász Rolandék podgoricai főhadiszállására. Az egykori szerb támadó mindenkit biztosított arról, hogy csütörtökön is a volt játszótársaknak szurkol majd az összecsapás helyszínén.

Az UEFA hivatalos honlapján már szerdán kora este megnevezték a koronázóvárosiak 21 fős meccskeretét. A listáról sajnos eltűnt Vinícius Paulo neve, aki kiújult térdsérülése miatt nem állhat a Fejér megyei szakvezetés rendelkezésére. Elek Ákost már többször láthattuk a védelem tengelyében, így vagy ő, vagy Fiola Attila lesz Juhász párja.

Nyelvi problémákra nem panaszkodhatott sem a Fehérvár mestere, sem pedig a gárda csatára, Marko Scsepovics, ugyanis mindketten anyanyelvükön, szerbül beszélgettek az esti gyakorlás előtt megjelent újságírókkal. A magyar brigád trénere elmondta, hogy egy fiatal, lendületes, nagyon jó mentalitású csapattal állnak szemben, akik biztos, hogy megfelelően felpörögve futnak majd ki a pályára.

Scsepovics a felkészülés sikerességéről beszélt, és arról, hogy alaposan tanulmányozták az ellenfelet, amelyet egyáltalán nem becsülnek le. Hozzátette, az Európa-liga első köreiben előfordulhatnak meglepetések, de a többiekkel azon lesznek, hogy ebben a párharcban semmi ilyesmi ne történjen, vagyis magabiztosan jussanak tovább.

A tréning első negyedórája a szokásoknak megfelelően sajtónyilvános volt, a különböző labdás gyakorlatok azonban nem sokat árulhattak el a kíváncsi szemeknek.

Szerencsére az itthonmaradóknak sem kell lemondaniuk a találkozóról, ugyanis a Duna World élőben közvetíti az oda–, sőt a visszavágót is.

A sípot a dallamos nevű grúz Giorgi Vadachkoria fújja, aki 2016-ban az U21-es magyar válogatott Liechtenstein elleni Eb-selejtezőjén is tevékenykedett. Azon a mérkőzésen Berecz Zsombor és Géresi Krisztián is pályára lépett.