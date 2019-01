A Vidi két győzelemmel, két döntetlennel, két vereséggel zárta a tábort

Egy napon két felkészülési mérkőzést megvívva zárta spanyolországi edzőtáborát a MOL Vidi FC labdarúgócsapata. Délelőtt és délután is kínai együttesekkel mérkőztek a fehérváriak.

Péntek délelőtt igencsak kifogott a fantomcsapat a MOL Vidi FC-n. A kínai U25-ös válogatott úgy portyázta végig a spanyol partokat, hogy tagjait tavaly októberben verbuválták össze. Némileg váratlanul meghívót küldtek ötvenöt 25 év alatti tehetségnek. Ennek nem különösebben örültek a klubok és a szurkolók, hiszen az élvonal és a másodosztály küzdelmei is zajlottak akkor, s a meghívott játékosok így nem tudtak csapataiknak segíteni a bajnokság hajrájában.

A mostani kínai U25 rejtegetett néhány Európában is megfordult, vagy épp a kínai első osztályban szereplő együttesben futballozó játékost, ellenük a Vidi a Tujvel – Hangya, Vinícius, Tóth, Tamás – Bolla, Berecz, A. Hadzic, Kovács – E. Hadzic, Szabó összeállításban vette fel a harcot. Nem túl sok sikerrel. Az első félidőben a fehérváriak uralták a játékot, helyzeteket is kialakítottak, de azokból ritkán találták el a kaput. Fordulás után a kínaiak sort cseréltek, s előbb az 59. percben Chang Fei Ya tekert a Vidi kapujába, majd két perccel később Ba Dun bombázott a léc alá. A 84. percben állította be a 0-3-as végeredményt a kínai utánpótlás-válogatott, Ba Dun előrevágott labdájával Wang Zi Ming iramodott meg, s 5 méterről nem hibázott.

Délután a kínai élvonal 11. helyén zárt Dalian Yifang ellen már a Kovácsik – Nego, Juhász, Fiola, Stopira – Nikolov, Elek, Pátkai – Huszti, Milanov – Scsepovics összeállításban lépett pályára a Vidi. Az első helyzet a kínaiak előtt adódott a 13. percben, amikor kétszer is a fehérváriak ötösén belül volt a labda, de végül Zhang lövésébe Fiola lépett bele jókor. Huszti lövését Shuai Li úgy mentette, hogy saját kapusát rúgta fejbe, a labda végül a kapu fölé pattant. Scsepovics fejesét a kapus hárította, majd Nego passza után Nikolov 15 méterről lőtt, de labdája nem talált kaput.

A szünet után a kínaiak sort cseréltek, Marko Nikolics azonban nem változtatott csapatán. A piros-kékek szabadrúgásból veszélyeztettek, majd a 65. percben Scsepovics adta be a labdát jobbról, Huszti pedig középről, 15 méterről higgadtan a sarokba passzolt, 1-0. Nem sokkal később Scsepovics ziccerét fogta Yu kapus. A fehérváriak góllal zárták a spanyolországi edzőtábort, a 90. percben Nego beadás nyomán talált a kapuba Stopira, 2-0. A Vidi szombat este utazik haza.