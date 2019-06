A Vidi játékosa a válogatottban is nyerő ember lett

A 80. percben ismét felért a támadással, s jobbal a bal felsőbe lőtt. Ez volt a Magyarország–Wales Eb-selejtező egyetlen találata. Ezzel a góllal nyert a magyar válogatott – Pátkai Mátééval.

A MOL Vidi FC középpályását nem véletlenül interjúvolta méterenként egy-egy újságíró a mix-zónában a Wales elleni győzelem után. Már minden magyar játékos buszon volt, Pátkai Máté azonban készségesen válaszolt a kérdésekre, pedig gyerkőcei már biztos nagyon várták a rettentő hosszúra nyúlt szezon után.

– Még ha nem is hibátlanul játszott a válogatott, de hallatlan akaraterővel – értékelt a horvátok elleni összecsapás után újra győztes gólt szerző Pátkai Máté. – Nagy fegyelemmel és mérhetetlen kitartással futballoztunk. Ennek köszönhető a győzelem. A fegyelmezettség nagyon fontos tényezője volt a játékunknak, hiszen Walesnek nagyon gyors és jó játékosai vannak, ezeket a játékosokat végig kontroll alatt kellett tartani. Félúton vagyunk, vezetjük a csoportot, de nem dőlt el még semmi. Szükség van még bravúrokra, hogy elérjük céljainkat.

Márpedig az E-csoport élén négy meccs után 9 ponttal álló magyarok Eb-meccseket szeretnének vívni 2020-ban. Ehhez éppen olyan sokat kell robotolni, mint amennyit Pátkai Máté szokott a találkozókon. Hátul védekezik, középen cselez és labdát tart, s szinte minden támadásnál felér a kapu elé is a 31. évét taposó „öreg róka”.

– Ezek szerint öreg vagyok? – mosolygott a középpályás. – Németh Krisztián mondta is nekem, hogy úgy tűnik, 31 évesen beértem. Ez volt a leghosszabb és legsűrűbb szezonom, a Wales elleni volt az 59. tétmérkőzésem. De ilyen meccsekért érdemes felkeni reggelente. A mérkőzés napján is úgy keltünk fel, hogy várhatóan remek hangulatú, s ilyen színvonalú meccsen sikerül itthon tartani a három pontot. Így váljon valóra minden álmunk! A csapat volt a siker legfontosabb alkotóeleme. Nem sztárokból áll a magyar válogatott, viszont kiváló csapatemberekből a védelemben, a középpályán és a csatársorban egyaránt. Nincsenek zsenijeink, mint Walesnek, de sokszor bebizonyítottuk már, hogy csapatként, funkcionálisan tudunk működni, s ez egy fontos dolog lehet a jövőt illetően is.

A gól előtt Szalai Ádám kiválóan tartotta a labdát két védővel szemben, mire jött Pátkai, s jobbal, 10 méterről a hálóba lőtt.

– Az ilyen helyzetekben viszonylag kevés ideje van az embernek gondolkodni, hova is lője, egy kis szerencsém is volt, hiszen irányt változtatott a labda a védőn, de ennek már semmi jelentősége. Örülök a gólnak. Fontos volt, hogy közel helyezkedjünk Szalai Ádámhoz, s hogy a felpasszok után vissza tudjuk kérni a labdát, vagy egy felívelésnél oda tudjunk érni a második labdára. Ezt kérték az edzők, s ebből született a gól is.

A Vidi válogatott játékosai, Kovácsik Ádám, Paulo Vinícius, Kovács István, no és persze Pátkai Máté egy hetet pihenhet az újabb idény előtt.

– Nem hosszú a pihenő, de már megszoktuk. Az ausztriai edzőtáborban csatlakozunk a Vidihez, s készülünk az Európa-ligára. Hogy ismét egy nagyon sűrű szezonunk legyen.