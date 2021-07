A Vidi II készen áll a rajtra – Az új sportigazgató érkezését még nem jelentette be a Mol Fehérvár FC

A Mol Fehérvár FC II együttese vasárnap 11 órakor megyei rangadóval rajtol az NB III 2021-22-es szezonjában. A Vidi II felkészült a sorozatra, miközben a legtöbb kérdés a klub új sportigazgatója körül kering.

A Mol Fehérvár FC II szakmai irányítását az NB I-es együttesnél korábban másodedzőként és megbízott vezetőedzőként is dolgozó Szalai Tamás vette át a nyár elején. A fiatal szakember szerint a csapat kellőképpen felkészült az NB III-as csatározásokra.

„Június közepén kezdtük a felkészülést a 2021/2022-es szezonra. Eddig is fiatal csapatunk még tovább fiatalodott, a keret átalakulóban van. Sok U17-es játékos került fel hozzánk, de az U19-es csapatunkból is megnéztünk rengeteg fiatalt. A keret kialakítása másfél hónapja tart, fontos, hogy minden fiatal játékos képességét a lehető legnagyobb mértékben felmérjük, ehhez pedig időre van szükség. Most már a finomhangolás zajlik, a csapat nagy része megvan. Nemcsak a saját utánpótlásunkból hoztunk fel fiatalokat, hanem néhány új játékost is sikerült leigazolnunk, akikkel úgy gondolom, tovább erősödtünk. Természetesen több edzőmeccset is játszottunk a nyáron, az első időszakban még nem igazán értünk el jó eredményeket, hiszen nagy terhelést kaptak a játékosok, az első 3-4 hétben a fizikális felkészítésen volt a hangsúly. Most, hogy kezdenek frissülni, már a játék képe és az eredmények is biztatóbbak. Az utolsó két hétben mind védekezésben, mind pedig támadásban egyre több olyan dolgot viszontláttunk a csapattól, amelyeket edzéseken sokat gyakoroltunk. Vasárnap délelőtt hazai pályán a PAFC II ellen kezdjük a szezont, a csapatomtól pedig mindenképp azt a küzdőszellemet várom, amelyet a hétvégi, Veszprém elleni utolsó edzőmeccsünkön mutattak a srácok, melyet 5-0-ra sikerült megnyernünk. Fontos viszont, hogy most kell szerénynek maradnunk és alázatosan kell tovább dolgoznia mindenkinek. Vannak még hibák, amelyeket a következő napokban ki kell javítanunk, de összességében vasárnapra készen állunk majd a bajnoki rajtra” – vélekedett a klub honlapján a tréner, Szalai Tamás.

Az NB I-es alakulat is a hétvégén rajtol. Augusztus elsején 17.45 órakor az a Zalaegerszegi TE fogadja a Szabics Imre által dirigált Vidit, mely gárda éppúgy sportigazgató nélkül maradt, mint a piros-kékek. A napokban hivatalosan is bejelentette a ZTE, hogy Sallói István nem kívánta meghosszabbítani lejáró szerződését, így az útjaik elváltak. Ami azért is roppant érdekes, mert a Mol Fehérvár FC éppen sportigazgatót keres az Európa Konferencia-liga-kiesés után felmondó és távozó Kovács Zoltán helyére.

A korábban Siófokon, Újpesten, Kecskeméten, Diósgyőrben és legutóbb Zalaegerszegen dolgozó Sallói István székesfehérvári szerepvállalása szinte már tény, nyílt titok. Az 54 éves sportvezető érkezése a lehető legkézenfekvőbb megoldás a megüresedett poszt betöltésére. Játékosként a Videotonban nevelkedett, Fehérváron vált belőle a honi futball meghatározó játékosa, s a válogatott egyik pillére. Sallói István sokáig élt családjával a Velencei-tó partján, és soha nem titkolta, hogy a Vidi közel áll a szívéhez.