A Vidi hazai közönségétől, Juhász Roland pályafutásától köszön el

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 32. fordulójában csúcsrangadón fogadja a MOL Fehérvár FC a Ferencvárost. Kár, hogy a végeredmény már nem oszt, nem szoroz.

Ennél már csak akkor lenne drámaibb a hazai búcsú, ha a listavezető és a tabella második helyén álló együttes csatája a bajnoki címről döntene. Azonban az már korábban eldőlt, hogy a kedden 18.55 órakor a MOL Aréna Sóstóba látogató Ferencváros aranyérmet ünnepelhet a 2019–20-as pontvadászat végén, míg a MOL Fehérvár FC – a tavalyi szezonhoz hasonlóan – idén is a második helyen zár.

Ennek ellenére a presztízs nem hiányozhat a Vidi és a Fradi összecsapásából, az ország két legerősebb alakulata találkozik. Ugyanakkor ünnepi is a fehérváriak utolsó hazai meccse. A piros-kékek két ikonja lép pályára utoljára a Sóstón, a brazil-magyar állampolgárságú Vinícius Paulo kilenc év után int búcsút a koronázóvárosnak, s folytatja karrierjét máshol; a csapatkapitány, Juhász Roland azonban szögre akasztja csukáját. A 36 éves, 95-szörös válogatott védő 2013 februárja óta volt a Vidi futballistája.

– Mikor ideérkeztem, sokan azt gondolták, levezetni jöttem, bízom benne, hogy ez alatt a 7 és fél év alatt tudtam ennek az ellenkezőjét bizonyítani és hozzá tudtam tenni a klub életéhez. Sok mindent sikerült megvalósítani a Vidivel, bajnoki címeket nyertünk, kupagyőztesek lettünk és magyar csapat tagjaként nemzetközi kupasorozat csoportkörében szerepelhettem – ezek voltak az elsődleges céljaim, örülök, hogy megvalósultak. Ugyanakkor van bennem hiányérzet is, elsősorban az idei szezonra gondolok, szerettem volna valamilyen címmel búcsúzni a Viditől és az aktív játéktól, valamint a 2017-es bajnoki döntő elvesztése a Honvéd ellen szintén fájó emlék – tekintett vissza Juhász Roland.

A csapatkapitány a szezon rajtja előtt közölte, ez lesz az utolsó. Az MTK-ban bemutatkozó, majd a belga Anderlechtet erősítő Juhász minden bizonnyal a mai, Ferencváros elleni mérkőzésen lép pályára utoljára élvonalbeli játékosként, de nem foglalkozik a búcsúval.

– Még annyira a jelenben vagyok, hogy most is azt kérdeztem a többiektől, hogy mikor kezdődik a felkészülés, mikor lesz az edzőtábor. Aztán persze eszembe jut, hogy játékosként én már biztos, hogy nem veszek részt ezeken. Az edzőtáborok mindig is a gyengéim voltak, de ettől függetlenül az életünkhöz, az életemhez tartoztak nagyon sok éven keresztül, úgyhogy rettentő furcsa lesz az egész. Meglátjuk, hogy alakul a jövőm, de az, hogy játékosként befejezem, egy teljesen új helyzetet hoz majd. Egyszer azonban minden véget ér, most még az a legfontosabb, hogy a keddi búcsúzás úgy sikerüljön, ahogy szeretném.

A válogatottságtól 2016 végén köszönt el a hátvéd, de úgy érzi, ez a mostani búcsú nem lesz hasonlítható ahhoz.

– A válogatottól való búcsúzás is nagyon nehéz volt, hiszen a nemzeti csapat volt számomra mindig a legfontosabb, de azt hiszem, ez a mostani még ennél is nehezebb lesz. Akkor még tudtam, hogy nem a pályafutásom ér véget, csak annak egy szakasza, most viszont végleg befejezem játékosként. Egyre jobban elérzékenyülök, ahogy közeledünk a meccshez, ami persze nem baj, hiszen azért történhet meg, mert rengeteg élmény jut eszembe, de nem lesz egyszerű.

De a célom az, hogy akár edzőként, akár más pozícióban a futballközegben maradva hasonló sikereket érjek el a jövőben, és ugyanúgy sírhassak majd az örömtől, ahogy most valószínűleg a befejezés miatt fogok.

A bajnokság azonban még nem fejeződik be kedden este. A statisztikák szempontjából nem mindegy, hogy mire megy a Vidi az aktuális bajnokkal. Az FTC és a Fehérvár 100 élvonalbeli randevút koptattak már el, s hiába a sok együtt töltött perc, nem szerették meg egymást a felek. A csörteváltásaik során a Fradi 46, a Vidi 26 meccset nyert meg, 28 alkalommal pedig osztoztak a pontokon. A most futó bajnokságban mindkétszer a Ferencváros nyert, az utóbbi 15 egymás elleni mérkőzésen is a zöld-fehérek domináltak, hét alkalommal győzött a Fradi, négy döntetlen mellett négy Vidi-siker született. Legutóbb 2018 decemberében diadalmaskodtak a fehérváriak, akkor Armin Hodzic és Marko Scsepovics találataira csupán az az Ivan Petrjak válaszolt, aki most épp korábbi kenyéradója dolgát nehezítheti meg.

A találkozó helyszínére különbuszokkal is el lehet jutni. 16.30-tól ételudvarral és szurkolói zónával is várja a klub a drukkereket a stadion előtt, de az arénán belül is számos szórakoztató program közül választhatnak a kilátogatók.

A Vidi Múzeum is újra várja az érdeklődőket, az állandó kiállítás mellett egy különleges Juhász Roland-mezgyűjteménnyel is találkozhatnak a Vidi-hívek 10.00 órától. Az MTK-, Anderlecht- és Vidi-mezek mellett Juhász Roland pályafutásával kapcsolatos egyéb ereklyéket is meg lehet tekinteni a múzeumban.