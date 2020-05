A Videoton SC 35 évvel ezelőtt fogadta a spanyol Real Madridot

35 évvel ezelőtt, 1985. május 8-án lépett pályára a Videoton SC az UEFA-kupa döntőjének odavágóján. A fehérvári futballtörténelem eddigi legdicsőbb tette volt ez, még akkor is, ha a csapat 3-0-s vereséget szenvedett a Real Madridtól.

„A legerősebb összeállításban egyenlő esélyeink lennének a Real ellen” – állította Kovács Ferenc a Videoton SC 2018-ban elhunyt mestere azután, hogy kielemezte a hatszoros BEK-győztes spanyol csapat mérkőzéseiről készült felvételeket. – „Őrült balszerencse, hogy most ilyen toldozott-foldozott csapattal kell fölvennünk a küzdelmet. Három kulcsemberünk biztosan hiányozni fog, s ez hallatlan hátrány. Az egyetlen reményünk, szikrányi esélyünk, hogy akiket pályára küldhetek, úgy bíznak majd a csodával határos sikerben, mint az előző mérkőzéseken. Ha ismét képesek lesznek önmagukat felülmúlni, talán-talán nyerhetünk. A közönség, mint eddig is, rengeteget segíthet. A bizalom, a 30 ezer ember biztatása szárnyakat adhat a játékosoknak. Nagyon kérem a szurkolókat, ha végül mégis be kellene érnünk a második hellyel, ne tekintsék ezt kudarcnak. Így is történetének legszebb fejezetét írta a Videoton ezzel a kupaszerepléssel. Csonka csapattal nem mi vagyunk az esélyesek, de megpróbálunk megint, a döntőben is meglepetést szerezni.” – fogalmazott Kovács Ferenc az UEFA-kupa döntője előtt.

Az akkori Videoton menetelését 35 éven át egyetlen magyar labdarúgócsapat sem tudta megismételni. A csehszlovák Dukla Praha, a francia Paris Sain-Germain, a jugoszláv Partizan Belgrád, az angol Manchester United és a jugoszláv Zseljeznicsar Szarajevó sem tudta útját állni a Vidinek. Azonban épp a döntő első felvonására vesztette el igen meghatározó játékosait a piros-kék egylet. Májer Lajos, a csapatkapitány Csongrádi Ferenc, és a sorozat gólkirálya, Szabó József sem léphettek pályára a Sóstói Stadion minden zegzugát betöltő 35 ezer szurkoló előtt.

Azonban a mindig beugrani kész Borsányi István komoly lehetőséget kapott a világsztárok sorával, Butraguenoval, Stielikével, Valdanoval felálló Real Madrid ellen. „Pont a hiányzók miatt körvonalazódott már, hogy nagy valószínűséggel játszani fogok a Real ellen. Számomra óriási élmény volt pályára lépni a majd negyvenezres tömeg előtt. Olyan sokan érdeklődtek a mérkőzés iránt, hogy megkérdezték, felvigyék-e a meccset a Népstadionba. Nagyok voltak az elvárások magunkkal szemben is, és a spanyolokkal szemben is, hiszen egy világhírű csapat ellen játszhattunk. Mérkőzések előtt szokásom volt, hogy körbejárom a stadiont, a nézők mögötti úton végigmentem, és magamba szívtam a zsongást, a tömeg moraját. A rengeteg ember zaja, nyüzsgése, a nézőtéri hangulat hangolt rá a Real elleni mérkőzésre is. Olyan adrenalinlöketet adott, hogy a meccs végéig kitartott. A taktikai utasítás alapján próbáltunk készülni arra, hogy kitől mi várható. Kovács Feri bácsi megmondta, hogy Valdano lesz az ellenfelem, aki jól fejel, jól cselez, gólveszélyes…” – emlékezett vissza Borsányi István.

Az első helyzet a Videoton előtt adódott, a 28. percben Burcsa Győző 14 méterről, ballal a jobb felső sarok mellé lőtt. Négy perccel később góllal válaszolt a Real: Gallego elé pattant a labda, aki Míchel elé ívelt, s 12 méterről, kapásból a bal alsóba lőtt, 0-1. A második félidőt a spanyolok kezdték veszélyesebben, aztán Disztl László fejelte fölé Wittmann beadását, majd Vadász lőtt kevéssel a jobb kapufa mellé. A 65. percben Vadász Imre 15 méterről, kapásból próbálkozott, Miguel Ángel kiütötte a labdát. A 77. percben döntötte el a párharcot a Madrid. Míchel átemelt a túloldalra Santillanának, aki 5 méterről fejelt a hálóba, 0-2. A legvégén Míchel Juanitoval kényszerítőzött, laposan áttette a túloldalra a labdát, az argentin válogatott Valdano pedig 9 méterről a kapu bal oldalába lőtt, 0-3. Egy percre sem akart visszaállni a Vidi, lelkesen ment előre, s a rendezetlen védelmen átszáguldott a Real. A vereség ellenére megtapsolta a fehérvári gárdát a közel negyvenezres publikum, megköszönve a csapat Európa-hírű menetelését. A döntő lefutottnak tűnt, pedig még hátravolt a madridi visszavágó. Melyre május 22-én tekintünk vissza.