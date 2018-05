A Videoton II megoldotta a kötelező leckét

A Videoton II jó iramú mérkőzésen tartotta otthon a pontokat a labdarúgó NB III. Nyugat csoportjában.

Videoton FC II–Csornai SE 3–0 (1–0)

Videoton II: Tujvel – Tarnóczi (Torvund, 50.), Mocsi, Tóth B., Bolla – Molnár D., Réti – Pápai (Lőrincz, 67.), Szabó B. (Galacs, 46.), Róka – E. Hadzic. Edző: Tímár Krisztián.

Csorna: Dénes – Litresics, Hajba, Nagy Sz., Kelemen (Kovács L., 70.), Csikós, Czanik, Kerékgyártó, Füredi, Németh B. (Simon A., 49.), Serfőző (Horváth M., 54.).

Vezetőedző: Takács Gábor.

A kiesés rémétől fenyegetett, ám közel másfél hónap óta veretlen csornaiak az első játékrészben nem sok munkát adtak Tujvelnek, igaz, a Tímár-csapat sem tudott sok helyzetet kialakítani. Amikor azonban a piros-kékek eljutottak Dénes kapujáig, az rendszerint komoly problémákat jelentett a vendégek számára.

A 27. percben Pápai kísérletét hárította a látogatók kapusa, majd a fordulás előtt Elvir Hadzic szabadrúgásánál újabb védést kellett bemutatnia a csornai hálóőrnek, ám az ezt követő szögletből Réti Patrik fejelt a hálóba, 1–0.

A térfélcserét követően Tujvelt kétszer is a kapufa segítette ki. Az idővel egyre inkább versenyt futó Csorna pontszerzésbe vetett hite a hajrában végleg szertefoszlott, amikor Galacs jobb oldali beadását Torvund Alexander értékesítette, 2–0. A kegyelemdöfést Bolla Bendegúz adta meg, aki a félpályáról indulva, öt vendégjátékost, majd a kapust is kicselezve állította be a végeredményt, 3–0.

– Gratulálok a csapatomnak, hiszen egy nagyszerű formában lévő Csornát sikerült legyőznünk, ráadásul szép gólokat szereztünk. Szerencsére a múlt heti vereség nem hagyott bennünk mély nyomot – mondta Tímár Krisztián, a fehérváriak trénere. KRE