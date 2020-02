A velencei Soproni András mindössze hétéves volt, amikor először ült versenyautóba

Száguldás, sebesség, taktika, erő és koncentrálás – ez a gokartversenyek világa, melyben új amatőr bajnoka van Fejér megyének Soproni András személyében, aki kategóriájának országos gokartbajnoka. A 14 éves fiatalember mesélt elhivatottságról, szorgalomról és arról, hogyan éli meg a versenyzés mellett az iskolai mindennapokat.

Mindössze 7 éves korában ült először gokartba a most 14 éves velencei Soproni András. A kisfiú azonban már évekkel korábban csillogó szemekkel nézte az apró autókat, ám még ő maga is túl kicsi volt ahhoz, hogy vezethesse őket. Az ovis Andrisból komoly 6 éves András lett, amikor édesapja – a szintén András repülőgép-kapitány –, annyit mondott neki: el szeretné vinni valahová.

Így került először a vagány gépek közelébe a fia­talúr…

Hobbinak indult

S még ha párna és ülésmagasító kellett, akkor is boldogan és örömmel ment minden alkalommal a pályára. Hétvégi családi kikapcsolódásnak indult a dolog, eljártak egy közeli gokartpályára vezetni – ám András számára hamar kiderült, hogy ez sokkal több mint kedvtelés. Sőt, nemcsak neki derült ki, hanem egy szakembernek is, aki figyelemmel kísérte az ügyesen manőverező srác köreit.

– A pályán volt egy férfi, aki mondta: látja, hogy van bennem tehetség és lehet, komolyabban kellene ezzel foglalkozni. Rá pár évre elmentem egy gokarttáborba, ahol megismertem a mostani edzőmet, a sokszoros bajnok Lencsés Bálintot. Felajánlotta, hogy foglalkozna velem komolyabban – emlékezik vissza a kezdetekre András, aki ekkor még mindig nem vette túl komolyan a dolgot. De edzője folyamatosan motiválta, így később egy budapesti pályára kezdett el járni, ahol már szakmai segítséggel, versenyszerűen foglalkozott a gokarttal. Különleges, igazán fiús elfoglaltság ez – gondolhatnánk, ami sok hasonló korú srác nagy álma. András már tudja, ahhoz, hogy valaki idáig eljusson, a tehetségen túl nagyon sok minden szükségeltetik:

– Kell hozzá fizikai felkészültség, ugyanis nagyon fárasztó tevékenységről van szó, főleg akkor, ha sokáig csinálja az ember – mondja komolyan András, aki tudja, miről beszél, hiszen ma már országos bajnokként nyilatkozhat. De mi kell még? – Mentális erő, hiszen komoly odafigyelést igényel a vezetés, a verseny, az edzés egyaránt. Bármilyen apró pillanatnyi figyelemkihagyásból baj lehet – szögezi le a sportoló. Nagyon ott kell tehát lenni fejben, hiszen könnyű a kicsúszás, ütközés, egy nem várt akadály miatti kormányrándulás, ami hátrányos helyzetbe hozhatja a többi versenyzővel szemben. – Fontos az is, hogy amikor elkezdi valaki, ne az legyen a cél, hogy egyből nyerjen. Ne egyből a legjobb akarjon lenni – mert olyan nincs. Sokat kell gyakorolni, felállni a kudarcokból, erősíteni pályán kívül és edzéseken kívül is sokat foglalkozni a témával. Akit ez érdekel, menjen táborba, mert ott minden a gokartról szól, és a közösség is nagyon jó.

Tanulmányiat sem hanyagolja el

András igyekszik mindig jól teljesíteni, közben persze az iskolában is. A székesfehérvári Comenius Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola nyolcadikos tanulója, ahol a hasonló tehetségeknek mindig teret adnak. – Ritkán, de volt olyan, hogy edzés vagy verseny miatt előbb el kellett jönnöm, de mindig pótolom a tudnivalókat – meséli és közben kiderül, hogy nagyon szereti a földrajzot, a biológiát és természetesen a testnevelést is. Szeretné magából mindenhol kihozni a maximumot. A gokartpályán ez nem is olyan rég látványosan sikerült is: a tavalyi év ugyanis fontos, mérföldkőnek mondható eredményeket hozott számára: a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Országos Amatőr Gokart Utánpótlás Bajnokság (HCK) 2019. évi versenyén a 12 futamból álló bajnokság „Junior” kategóriájának összetett pontversenyében első helyezést ért el és ezzel kategóriájának országos bajnoka lett.

Mindenki nyerni akar

A versenyek előtt, ismeretlen pályán is nagyon profin viselkedik: – Először szépen lassan, az első két körben megnézem, hogy milyen a pálya, mennyire csúszik, melyik kanyarnak milyenek a tulajdonságai, hol kell jobban figyelni. Aztán egyre gyorsabban megyek, egyre biztosabb vagyok a pályarajzban – vázolja a felkészülés trükkjeit András. Szüksége is van ezekre az ügyes memorizálásokra, hiszen a verseny szoros: kategóriájában most körülbelül tizenöten vannak. És persze mindenki nyerni akar. Ezt tudja édesanyja, Kerkuska Erika is, aki nagyon izgul a versenyeken – legalábbis fia így látja őt. – Az első versenyeken még nézett, de a harmadik alkalommal már olyan izgatott volt, hogy nem tudott ott maradni.

A szülők és az iskola persze büszke az eredményes bajnokra. S hogy ebből még mi lesz? Vagyis inkább hogy Andrásból mi lesz? Ki tudja? Pilóta vagy autóversenyző, esetleg vadakat terelő juhász? Ezzel a hozzáállással bármi…