A végletekig kiélezve

Az osztrák Dominic Thiem és a spanyol Rafael Nadal is három szettben nyert saját csoportjában a férfi teniszezők év végi világbajnokságán, az ATP Finals versenyén.

Ilyen színvonalas találkozóba ritkán szaladhatunk bele – Dominic Thiem és Novak Djokovic toronymagasan az év legjobb mérkőzését produkálták. D. Thiem–N. Djokovic 6:7(5), 6:3, 7:6(5) Az osztrák szemmel láthatóan szintet lépett – rakétavetőként használta az egyébként is fegyverének számító fonákját – s ezzel nem is tudott Djokovic mit kezdeni. A szerb a rutinjának köszönhetően tudta behúzni az első felvonást, 7–6. Sokat mondó adat: minden idők legjobb fogadójátékosa ellen Dominic Thiem 50 (!) nyerőt vert be – ez két mérkőzés alatt is soknak mondható.

Simán hozta a második szettet, 6–3, a döntő játszmában viszont mindketten elbukták a szervájukat. Fizikálisan tarthatatlannak bizonyult Thiem agresszivitása Djokovicnak, az osztrák rövidítésben nyert, 7–6, ezzel bejutott az elődöntőbe. R. Nadal–D. Medvedev 6:7(3), 6:3, 7:6(5) A spanyolnak bizonyítania kellett, ha kikap, elbúcsúzik a tornától. Medvedev a stabil alapvonaljátékával behúzta az első szettet, 6–7, a második felvonásban viszont már nem tudta tartani a hosszú játékot. A világelső kiegyenlített, 6–3 – de a döntő szettet borzasztóan kezdte. Kétszer is elbukta az adogatását, amiből csak a jól ismert küzdőszelleme segítette talpra. 1-5-ről, meccslabdát hárítva zárkózott fel, s győzte le az oroszt 7–6, – így életben maradt. Lapzártánk után zajlott a Zverev–Tsitsipas találkozó.