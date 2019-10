A végletekig kiélezett mérkőzésen szenvedtek vereséget a Fehérvári Titánok

Már 42 másodperccel a kezdő korongbedobást követően megszületett az első találat, Myles Fitzgeald avatta fel Gyenes Dávidot, 1-0.

FTC-Telekom–Fehérvári Titánok 5-4 (2-1, 1-1, 2-2)

Pesterzsébeti Jégcsarnok, 247 néző. V.: Pálkövi Zs., Timár, Árkovics G., Pálkövi B.

FTC: Gól: Fitzgerald 3, Pulli, Karmeniemi

Titánok: Gyenes – Mangone 1 (1), Szabó B., Dézsi, Szabó K. (1), Zion 1 (1) – Horváth M., Kiss R., Balogh B., C. Campbell 1, Péter A. – Imre, McCutcheon, Almási (1), Madácsi (1), Nagy Á. 1 – Erdély B., Ambrus, Kovács A., Rétfalvi. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Már 42 másodperccel a kezdő korongbedobást követően megszületett az első találat, Myles Fitzgeald avatta fel Gyenes Dávidot, 1-0. Rögtön a gólt követő középkezdésből indították támadásukat a Titánok, akik Nagy Ákos révén egyenlítettek: a vendégek csatára egy középtávoli lövéssel lepte meg Nagy Kristófot a Fradi ketrecében, a korong pedig a bal felső sarokban landolt, 1-1. Lélektani szempontból is fontos volt a gyors egyenlítés, egyenrangú félként küzdöttek a Titánok, főként kontrákra játszva. A 8. percben a Ferencváros előtt adódott komoly lehetőség, egy szép akció végén Nagy Gergő lövése csattant a kapuvason. Tóth Gergő kiállítása során a kék-fehérek is veszélyeztetni tudtak, de újabb gólt a zöld-fehérek szereztek: a meginduló Fitzgerald lőtte ki a rövid felsőt Gyenes válla fölött, 2-1.

Titánok-hátránnyal kezdődött a második harmad, Mitch Zion kétperces hiánya során pedig önfeláldozó védekezésre volt szükség, hogy ne nőjön a két csapat közti különbség. Így volt ez Almási Márk kiállítása során is, öt az öt ellen viszont Nagy Kristófnak is bravúrt kellett bemutatnia: Zion centerezett Dézsi Bence elé, a Fradi hálóőre spárgázva tudott átérni a lövésre. A mérkőzés feléhez érve újabb fehérvári emberhátrányt jegyezhettünk fel, amit már ki is használtak a zöld-fehérek: Johannes Karmeniemi lövése Gyenesen átbucskázva jutott a kapuba, 3-1. A gyors válasz ezúttal nem maradt el, Gianni Mangone indult meg nagy elánnal, majd második próbálkozásra átpasszírozta a korongot Nagyon, 3-2.

Az utolsó felvonásra is erőtől duzzadva jöttek ki a Titánok, akik Mitch Zion bombájával egyenlítettek, majd Fitzgerald harmadik gólja után Colin Campbell révén egalizálták az eredményt – mindezt kilenc perc leforgása alatt, 4-4. Három és fél perc volt hátra a mérkőzésből, mikor Jere Pulli egy kapu előtti kavarodás után vágta Gyenes kapujába a pakkot, kialakítva az 5-4-es végeredményt. A kőkeményen, megalkuvást nem ismerve küzdő Titánok minden dicséretet megérdemelnek, hétfőn 18.30-tól pedig hazai pályán, a DEAC ellen javíthatnak.