A végére összeestek

A női kézilabda K&H Liga 2. fordulójának egyetlen szerdai mérkőzésén bár az Alba Fehérvár KC az első félidőben még vezetett, ám az utolsó negyedóra a vendéglátó DVSC csapatáé volt, akik nyolcgólos győzelemmel zártak.

Az Albával ellentétben jóformán alig változott a debreceniek kerete, így lényegében ugyanazzal a kezdőhetessel vették fel a küzdelmet, mint a két csapat tavaszi mérkőzésén. Az állandóságot ezen kívül még Köstner Vilmos is jelenti a házigazdáknak, akinek az irányításával 1995-ben és 1996-ban EHF-kupát nyertek, ám a rend kedvéért megjegyezzük, hogy a fehérváriaknál is dolgozott, a Cornexi-Alcoa csapatát az 1999-es, és a 2000-es idényben edzette az idén nyáron mesteredzői rangot is elnyerő szakember.

Gyors gólváltások vezették be a mérkőzést, Tóvizi Petra találatára Claudine Mendy válaszolt, majd egészen a 7. percig fej fej mellett haladtak a csapatok. Ekkor Mendy második hetesét is értékesítette, majd Sabrina Zazai is bevette Oguntoye Viktória kapuját, és először a meccs folyamán kettővel, utána, pedig hárommal vezetett a Fehérvár. Közben Armelle Attingré bizonyította az AFKC kapujában, hogy jó vétel volt, több nehéz labdát is hárított. Köstner Vilmos időkérése után valamelyest magához tért a DVSC, Vantara-Kelemen Éva és Kovács Anna góljaival közelebb férkőzött ellenfeléhez.

Aztán a 12. perc meghozta számukra az egyenlítést Vantara-Kelemen révén, igaz a folytatásban tovább remekelt Attingré, aki Bulath Anita hétméteresét hatástalanította. Szép lassan újra erőre kaptak Deli Rita tanítványai, Mendy két gólja újfent kisebb távolságot eredményezett a gárdák között, 6-8. A 19. percre, pedig a lendületbe jött fehérváriak már ötgólos különbséget kovácsoltak Sztankovics Réka, Boldizsár Bianka, és Mendy hetesből elért találatai után. A félidő harmadik harmadára fordulva jól tartották magukat a vendégek, de fokozatosan felzárkóztak a piros-fehérek, a szünet előtti másodpercekben Jelena Despotovics góljával megint csak egy gólra csökkentve hátrányukat 12-13.

Akárcsak az első játékrészben, a pihenőt követően egy-egy gól választotta el a csapatokat egészen a 34. percig, amikor kihasználták emberelőnyüket a debreceniek, és előbb Vantara-Kelemen, majd Bulath góljaival a 34. perc után ismét fordítani tudtak, 15-14. Nem tétlenkedett Deli Rita, rögvest időt kért, ám innentől csupa elpuskázott lehetőséget jegyezhettünk; és mintha lemerevedett volna az eredményjelző a 41. percig, amikor Mendy hetesből hat perc góltalanság után végre betalált.

A folytatásban a francia éleslövész a gólok tekintetében szinte hátán vitte csapatát, de ez is kevésnek bizonyult, mert a 45. percben a Loki fiataljai – Vámos Petra, Petrus Mirtill, Bordás Réka – zsinórban háromszor is bevették az Alba kapuját, 19-18. Ennek tetejébe Kovács Anna kettővel növelte vezetésüket, ráadásul Szabó Dóra hárította Mendy újabb büntetőjét. Azt nem tudni, hogy mit mondott harmadik időkérésénél lányainak Deli Rita közel tíz perccel a vége előtt, de nem ért vele célt. Előbb Szabó D. Zazai hetesét is kivédte, Walfisch Mercédesz pedig kétperces büntetést kapott. Kezdett elmenni a hajó, az 51. percben Tóvizi második gólja után már ünnepelt a hazai publikum, nem véletlenül, hiszen ez meghozta az ötgólos előnyüket, 23-18. A hajrában jött ugyan egy-egy kósza Mendy-gól, de egyre jobban kinyílt az olló, és az Alba elszenvedte a 2019/2020-as szezon első vereségét.