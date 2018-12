A végére elfáradtak fejben az ifjú vidisek

November utolsó hétvégéjén befejeződött az NB III-as labdarúgó-bajnokság őszi szezonja. A Nyugati csoport 13. helyén telelő MOL Vidi FC második számú csapatának vezetőedzője szerint több játékosa is szépen fejlődött az ősszel.

A tizenhat forduló alatt tizenhat pontot gyűjtő piros-kékek nem kezdték rosszul a 2018/19-es bajnoki évadot, azonban a fehérvári fiatalok erejéből a Puskás II október 14-i legyőzését követő hat fellépésükön mindössze egy döntetlenre futotta, így jókor jött a szünet Tímár Krisztián legénysége számára.

– Két arcunkat mutattuk a szezon során. Az idény első fele jobban sikerült, a második viszont már kevésbé. A hajrára fejben kicsit elfáradtak a fiatal játékosaim, rengeteg egyéni hiba után kaptunk gólt. Ne feledjük, sokaknak ez volt az első felnőtt szezonja, és a tavalyi idényhez képest jóval fiatalabb játékosok jöttek fel a keretbe. Többeknek két fronton is helyt kellett állniuk, az NB III mellett az U19-es bajnokságban is szerepelnek, nagy az átfedés. Azt nem mondhatom, hogy elégedett vagyok, hiszen több van a srácokban, mint amit mutattak – mondta a játékosként a válogatott mezét négyszer is magára öltő Tímár Krisztián.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nem egyszerű egységes csapattá formálni az első keretből visszajátszókat, az utánpótlásgárdákból érkező játékosokat, valamint az NB III-as keret tagjait, ám a fehérvári alakulat trénerének már tavaly is meg kellett küzdenie ezzel az emberpróbáló akadállyal.

– Ez egy nagyon nehéz edzői feladat. Ráadásul az első csapat sikeres szereplése – a háromfrontos helytállás miatt Marko Nikolics együttese sokat utazik és játszik – hatással volt ránk is. Előfordult, hogy a sérülések miatt csak az utolsó pillanatban dőlt el, hogy valaki mégsem játszhat vissza a csapatunkban. Nyilván ennek volt lélektani hatása, amit nem biztos, hogy a fiatal játékosok mindig jól kezeltek, de azért nagyjából tudtuk őket motiválni. Elsősorban nem ebben látjuk a problémát, hiszen annak örülnek, hogy az első csapatnál vannak, kicsit talán a folyamatos játéklehetőség hiányzott nekik – árulta el a 39 éves szakember.

Az őszi találkozókon huszonnyolcszor zörgette meg ellenfelei hálóját a piros-kék alakulat, a legeredményesebbnek a mind a két szélen bevethető Pápai Kristóf bizonyult a maga négy találatával.

– Egyénileg nem emelnék ki senkit sem a srácok közül. Többen szépen fejlődnek, megpróbálják felvenni az általunk és a felnőttbajnokság által megkövetelt színvonalat. Támadóposzton egészen jól állunk, fiatalokat tudunk majd bevetni, de azt látjuk, hogy a felnőttek között azért több kell, mint ami az utánpótlásszinten elégnek bizonyult – mutatott rá Tímár Krisztián.

A székesfehérváriak mestere jövő hét szerdán még edzést vezényel a tanítványainak, ezt követően kerül sor az évzáróra. A keret idei utolsó közös programjára pedig 16-án este kerül sor, amikor a játékosok és a szakmai stáb közösen megtekintik az első csapat Ferencváros elleni hazai rangadóját.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS