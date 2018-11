A végére csak összejött

Péntekről szombatra virradó éjszaka helyrehozták a jeget Tüskecsarnok munkásai, így nem volt akadálya annak, hogy a Négy Nemzet Torna zárómeccsén összemérje erejét Magyarország és Olaszország jégkorong válogatottja.

Az már pénteken kiderült, hogy a magyarokat 3-1-re verő Kazahsztán hibátlan teljesítménnyel nyerte a Roland Divatház Négy Nemzet Jégkorong Tornát. A magyarok koreaiak elleni meccse elmaradt, s nem is pótolták a játéktér közepén felszakadt jég miatt, így az olaszok elleni derbi tényleg csakis a felkészülést, a válogatott összekovácsolását szolgálta.

Nem kezdett rosszul a magyar együttes. Az Erste Ligában toronymagasan a legjobb mutatóval rendelkező debreceni kapus, Hetényi Zoltán biztosan őrizte a ketrecet, Szabó Krisztián kiállítása alatt sem roppant meg a csapat. A 7. percben ráadásul vezetést is szerzett. Nagy Gergő a jobb oldalon vont magára két olaszt, fonákkal passzolt középre, Andrew Sarauer pedig előbb elmozdította a hálóőrt, majd fonákkal csúsztatott közelről a kapuba, 1-0. A fehérvári ketrecet éveken át őrző, nyáron pedig a visszavonulását fontolgató Hetényi hatalmas bravúrral tartotta fórban a válogatottat, botjával nyúlt vissza az üres kapu elé hárítani egy lövést. A 16. percben aztán már kettő volt az előny. A válogatottban debütáló Szabó Krisztián szerzett korongot, Terbócshoz passzolt a kapu mögött, ő az érkező Szabó Dániel elé tálalt, a Fehérvár AV19 védője pedig kapásból lőtt a hálóba, 2-0. Az olaszok nem adták fel, beszorították a magyarokat, s a 18. percben Bardaro be is passzírozott egy korongot, 2-1.

A középső periódusban már a lövések számában is felülmúlta ellenfelét a magyar gárda. Ráadásul újabb gólokat szerzett. A 26. percben Galló kerülte meg a kaput, Hári elé csúsztatott, aki nem hibázott, 3-1. A mérkőzés derekán Sarauer viszonozta Nagy Gergő első harmadbeli szívességét, a az alapvonal mögül passzolt a volános csatár, az exfehérvári Nagy pedig egyből lőtt laposan a ketrecbe, 4-1.

A záró harmadban is hengerelt a magyar csapat. A 47. percben Nagy Krisztián passzolt a felzárkózó Pozsgai elé, a hátvéd lopta a távolságot, majd kilőtte a jobb sarkot, 5-1. Nem sokkal később Magosi a sarokból háttal továbbított a teljesen üresen álló Vas Jánoshoz, aki leültette a kapust, majd higgadtan helyezett a hálóba, 6-1. S ezzel még nem volt vége, Hári János az alapvonal mögül középre korcsolyázva emelt a jobb felsőbe, saját maga második gólját szerezve, 7-1. Az utolsó percek emberelőnye nem szült újabb gólt, csak Hetényi-védéseket, így Magyarország válogatottja a torna második helyén végzett Kazahsztán mögött és az olasz nemzeti együttes előtt.

Magyarország–Olaszország 7-1 (2-1, 2-0, 3-0) Budapest, Tüskecsarnok, 2600 néző. Vezette: Babic, Lega Magyarország: Hetényi – Wehrs, Dudás, Galló (1), Hári 2, Bartalis – Stipsicz, Pozsgai 1, Nagy G. 1(1), Sarauer 1(1), Kóger – Láday, Szabó D. 1, Somogyi, Vas J. 1, Magosi (1) – Varga A., Szirányi, Szabó K., Nagy K. (1), Terbócs (1). Szövetségi kapitány: Jarmo Tolvanen. Olaszország: Valle da Rin – Zanatta, Miglioranzi, Bardaro 1, Gonzales, M. Marchetti – Trivellato, Pavlu, Gander, Frei, Andergassen – Casetti, Brighenti, Traversa, Laceletti, Di Diomente – Hofer, Kostner, Borghi, Mantinger. Szövetségi kapitány: Clayton Beddoes Kiállítások: 6 illetve 8 perc. Kapura lövések: 36-39