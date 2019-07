A végén jött a dráma

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság augusztusi rajtjára készülő MOL Fehérvár FC II első vereségét szenvedte el negyedik nyári felkészülési mérkőzésén.

MOL Fehérvár FC II–Tatabánya SC 1-2 (1-0)

MOL Aréna Sóstó, 50 néző.

Gól: Gyürki M. (32.) ill. Kocsis (73.), Kovács D. (84.)

Szerda kora este a júniusi NB III-as osztályozót és ezzel együtt a harmadosztályban való indulás lehetőségét a Bicske ellen elbukó Tatabánya együttese látogatott Sóstóra.

Jó iramban kezdődött a találkozó, a Bányász kispadjára frissen kinevezett, korábban a Videotonnál játékosként és másodedzőként is foglalkoztatott Bekő Balázs játékosai hamar felvették a mérkőzés ritmusát. Az első helyzet a játékrészben többször is a fehérvári védelem mögé kerülő Árvai előtt adódott, blokkolt lövése szögletre pattant.

Mindkét gárda támadólag lépett fel, ám a vezető találatot érdekes körülmények között a hazaiak szerezték. Gyürki Máté támadta a tatabányai kapust, Balla pedig nemes egyszerűséggel eltalálta az éket, a labda a kapuba pattant, 1-0. A térfélcsere előtt a vendégeknél játszó Gyürki Gergely harcolt ki büntetőt, ám Németh jobbra vetődve hárította Solymos kísérletét.

A szünetben beszálló Tarnóczi egy szemfüles labdaszerzést követően ugratta ki Gyürkit, a támadó ziccerben a jobb felső mellé helyezett. Tímár Krisztián változtatott elöl, Pápai, Horváth, Kojnok és Galacs is pályára lépett. A kék mezes vendégek is frissítettek, ami végül meg is hozta az egyenlítést. Remek jobb oldalon futó akció végén a középen a bal kapufához érkező Kocsis a kapu torkából perdített a rövid alsóba, akkor már Hutvágner állt a kapuban, 1-1. Nem sokkal később a fordítás is összejött a látogatók számára, Kovács Dávid estében tekert a jobb alsóba, 1-2.