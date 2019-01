A végén csúszott el a siker

A DEAC ellen folytatta volna remek sorozatát a kis Volán a jégkorong Erste Liga alapszakaszában, de a legvégén összeomlott a hazai gárda.

Amikor egy bajnokság harmadikja a nyolcadikhoz látogat, hajlamos az ember már előre egy sima meccsnek elkönyvelni a találkozót. Nagy hiba lett volna ez a DEAC fehérvári vendégjátéka előtt, ugyanis két ugyanolyan formában lévő csapat esett egymásnak, és bizony a Titánok kezdték jobban a találkozót.

Az első harmad közepénél pörögtek fel igazán az események, előbb Andrei Markov csente el a korongot saját kék vonalánál és tört kapura úgy, hogy a kisprintelő Gyenesnek kellett hárítania, majd a kapuja előtti kavarodásnál résen lennie, majd két perccel később Kiss Patrik passzolt a kapu előtt üresen álló Mihályhoz, aki fölé bombázta a korongot. Hét és fél perccel a vége előtt tört meg végül a jég, amikor Bennett lövése buckázott át Hetényin, majd Sárpátki Tamás tessékelte át a gólvonalon a pakkot, 1-0. Nem igazán találták a vendégek az ellenszert a Bennett-Sárpátki duó vezette második sorra, a gól után teljesen beszorult a DEAC. A játékrész végére kiegyenlítődött a játék képe, de az utolsó szó a Titánoké volt, Szita Donát révén kétszer is veszélyeztettek, ám Hetényi Zoltán mindkétszer bizonyítani tudta, miért tartják sokan az elmúlt évtized egyik legjobb kapusának.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A második harmad legelején szinte a semmiből jött a hidegzuhany fehérvári szempontból, amikor Németh Attila lövése csapta be Gyenest, a korong pedig a jobb alsó sarokban kötött ki, 1-1. A hirtelen jött egyenlítés ezúttal a hazaiakat fogta meg, az első öt percben Gyenes kapuja előtt zajlottak az események. A túloldalon Hetényi sem unatkozhatott, előbb Láday elől pöckölte el a korongot, majd Császár Hunor lövését hárította. A sok helyzet után a gól sem maradt el, és a lélektani szempontból is fontos harmadik találatot végül a hazaiak tudták bevinni. Sárpátki Tamás zilálta szét a DEAC védelmét gyönyörű keresztbe korcsolyázással, amivel előkészítette az idei első gólját szerző Kiss Roland találatát, amivel ismét magukhoz ragadták a vezetést a Titánok, 2-1. Pár perccel később Szita Donát ütőjében volt a harmadik fehérvári gól, de közeli lövését bravúrral védte Hetényi. A következő helyzetnél viszont már tehetetlen volt a látogatók kapusa, amikor Hamvai lövése után Császár Hunor húzta be a korongot villámgyorsan a kapuba, 3-1. A gól után nagyon elkapták a fonalat a Titánok, előbb a kapuvas hárított a vendégeknek, majd Berta kiállítása után még inkább záporoztak a lövések Hetényi kapujára. Szemmel láthatóan a játékrész végét meg akarta nyomni a DEAC, de lövéseik után a kapu előtti keveredéseknél Gyenes és a védelem is határozott volt.

A kétgólos hazai előnyről induló záró harmad legelején Sárpátki trafálta telibe a vasast, könnyen ott lehetett volna tehát az akár minden eldöntő negyedik fehérvári gól is. Hazai helyett vendég találat született azonban, Izacky korcsolyázta körbe Gyenes kapuját, és húzta be a korongot a rövidbe, 3-2. A felzárkózás után nem sokkal az egyenlítés is összejött a vendégeknek, Turcotte góljával egalizált a Debrecen, 3-3. A hosszabbítás sok helyzetet igen, gólt viszont nem hozott, a büntetőkből pedig a DEAC hármat is értékesíteni tudott, így a pluszpontot is a vendégek szerezték meg, és nyertek 3-4-re.

JEGYZŐKÖNYV Fehérvári Titánok–DEAC 3–4 b.u. (1-0, 2-1, 0-2, 0-0, 0-1) Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 255 néző. V: Kókai, Pálkövi, Soltész, Muzsik Titánok: Gyenes – Beukeboom, Kiss R. 1, Kiss P., Lewis, Mihály Á. Láday, Szabó B., Bennett (1), Sárpátki 1, Szita (1) – Imre, Vas M., Császár 1, Hamvai (1), Mazzag – Erdély B., Reiter A., Balogh B., Kovács A., Péter A. Vezetőedző: Kiss Dávid DEAC: Hetényi Z. – Kovács Z., Vuorijarvi, Izacky 1, Novotny, Turcotte 1 (1) – Berta, Markov, Hári N., Kuleshov, Németh A.. 1 – Antal, Hetényi P. (1), Kozma, Salló, Silló – Erdei 1, Molnár D., Márton, Rácz K., Vincze P. Vezetőedző: David Musial. Kiállítások: 2, ill. 4 perc Kapura lövések: 50-28

HIRDETÉS HIRDETÉS