A védelmek csatája a Fist Fielden

Az első osztályú magyar amerikaifutball-bajnokság (HFL) ötödik fordulójában egy ponttal kapott ki a Fehérvár Enthroners együttese.

Irigykedve nézhették a világ esősebb tájairól azt a szikrázó napsütést, amely szombat kora délután fogadta a Fist Field nézőközönségét, akik a Koronázók idei eddigi legfontosabb mérkőzésére látogattak ki. A Budapest Cowbells elleni összecsapás tétje hatalmas volt, ugyanis az alapszakasz második helyéről döntött a találkozó, ami egyet jelent az automatikus elődöntőbe jutással – míg a vesztes csapatnak plusz egy mérkőzést kell sikeresen megvívnia ugyanezért.

Ahogy a mérkőzés egésze során, úgy az első negyedben is a védelmek domináltak, az Enthroners nem egyszer parancsolta le az ellenfél támadósorát egy-két perccel azután, hogy azok pályára léptek. Az első pontokat is Jim Ward legénysége szerzete, Gombos Bence passzát Tóth Nándor húzta le, 6-0. Az extra pontot Zách György mellérúgta, ami később súlyos következményekkel járt. Az első negyed vége előtt Mike Wallace szerzett labdát, ám nem sikerült pontokkal befejezni a támadást. Ahogy a második negyed közepénél sem, Gombos ugyanis eladta a labdát közvetlenül a célterület előtt.

A második félidőre így igen vékony előnnyel fordulhatott az Enthroners, s ez a harmadik negyed elején el is tűnt: azonnal leparancsolták a vendég védők a fehérvári támadósort, a puntot pedig nemcsak, hogy blokkolták, hanem vissza is vitték touchdownra, majd az extra pontot is értékesítették, 6-7. Az első sokk kiheverése után három perccel később már érkezett is a válasz, Ryan Tuiasoa futott be az ellenfél célterületére, amit, bár egyértelműnek tűnt az eset, a mérkőzés egésze során igen bizonytalan játékvezetői gárda csupán hosszas videózást követően hagyott jóvá, 12-7. Az ezt követő kétpontos kísérletet nem sikerült ponttal befejezni, így maradt még izgulnivaló a hátralévő másfél negyedre.

A záró felvonás egy újabb érdekes bírói döntéssel kezdődött, aminek következtében az Enthroners célterülete előtt kapott labát a Cowbells. Hősiesen tartotta a frontot a fehérvári védvonal, majd Zilai János csente el a labdát, felszabadítva csapatát. Nem sokkal később ismét a Cowbells támadhatott, ám ezúttal Koltai Gergely szerezte vissza csapatának a játékszert. Ám mindez hiába történt, a támadók egyik lehetőséggel sem tudtak élni, ismét puntra került a sor, ám egy szörnyű passzt szörnyű rúgás követett, amit könnyedén visszahordtak a vendégek, 12–13. Következhetett a mindent eldöntő Enthroners-támadósorozat, ami Tuiasoa és Tóth Nándor révén haladt mezőnygól közelségig. Ekkor azonban jött a dráma, Baksa Ferenc próbálkozását ismét blokkolták, így a vesztes Enthroners­nek a korábban 44-6 arányban legyőzött Miskolc Steelers együttese ellen kell kivívnia az elődöntőben szereplés jogát a június 15-16-i hétvége egyelőre ismeretlen napján.