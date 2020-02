A védelemnek „köszönheti” a DAB, hogy 3 meccses hátrányban van

Továbbra is borzasztó a jégkorong Erste Liga rájátszásában az UTE ellen harcoló Dunaújvárosi Acélbikák – az eddigi legnagyobb vereséget szenvedte el David Leger legénysége.

Nem volt telt ház az Újpesti Jégcsarnokban, de ez nem zavarta meg a lila-fehéreket, akik Eric Pance, Nemes Benjámin és Rafaj Attila nélkül várták a bizonyítani vágyó újvárosiakat – előbbi kettő láz miatt volt kénytelen kihagyni a találkozót.

Pance hiánya azért lehetett volna egy nagyobb érvágás is az UTE számára, hiszen a Dunaújvárosban játszott két meccsen háromszor is betalált Garret Hughson kapujába, kirobbanó formában van a szlovák támadó. Ennek ellenére nem érződött Baróti Zsolt tanítványain, hogy az első sor oszlopos tagja kivált, ugyanis az első perctől kezdve – csak úgy, mint idegenben – nyomás alatt tartották a piros-fehéreket, ez pedig a 4. percben egy gól képében mutatkozott meg.

A DAB egy pontatlan befejezést követően zárt vissza hanyagul, vagy inkább vissza sem zárt: öt a három ellen támadhatott az UTE, Kelin Ainsworth tette ki Di Diomate-hez, aki zseniálisan fedezte fel a másodhullámban érkező Varga Arnoldot, neki már nem volt nehéz dolga Hughson mellé betenni, 1-0.

Még fel sem ocsúdtak a vendégek, de máris jött a következő: Dansereau igyekezett felhozni a pakkot, csakhogy elhagyta azt útközben – Harrison Reed csapott le a magányos korongra, melyet Ainsworth vihetett rá Hughsonra és tette el a kanadai hálóőr lábai között, 2-0.

Továbbra sem vettek vissza a lilák, és amit még meglepőbb volt látni, hogy az Acélbikák sem változtattak a kétgólos hátrány ellenére sem a játékfelfogásukon. Egy villámgyors jobboldali kontra végén Kovács centerezett Ainsworth botjára, aki kapásból kilőtte a hosszút, ezzel duplázott, 3-0.

A szünetben valószínűleg nagy fejmosást kaphattak Somogyiék, hiszen a játékrész elején a térfeléről sem tudott kijönni a fővárosi alakulat – először lehetett is hallani a „Hajrá, DAB!” rigmust a csarnokban. Ebben természetesen a hazaiak két darab kétperces kiállítása is vastagon benne volt, de az emberelőny kihasználatlanul maradt. A harmad végén láthatóan bele is fáradtak az újvárosiak, és másfél perccel a vége előtt négy a kettő ellen indult meg a lila-fehér kontra, melynek végén szinte üres kapura játszva Ainsworth szerezte meg a harmadik gólját, egyben mesterhármast, 4-0.

Rányomta a bélyegét a Dunaújvárosra az utolsó pillanatokban kapott gól az előző felvonásban, kedvetlenül és unottan kezdtek el korcsolyázni David Leger játékosai. Ekkor az egész meccsen egyébként inkább rosszabb, mint jobb játékot mutató Garett Hughson érdeme volt, hogy nem lőtte meg Sikorcin az ötödik fővárosi találatot. Mazurek kiállt két percre testre ütés miatt, de az Újpest nem tudta kihasználni a létszámfölényt, pedig több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak. Ahogy azonban Mazurek visszajött, szinte még a meleg helyére ülhetett le Gebei Gergely – ez pedig tovább nehezítette az amúgy is ág húzta DAB dolgát, hogy legalább a szépítést megszerezze.

Már kiegészülve támadtak a vendégek, mikor egy Dósa Krisztián felé hátramenő pakk tűnt túl rövidnek, Odnoga Mátyás le is csapott rá, majd végigszáguldott vele, s a rövid alsóba bombázott, 5-0.

David Leger jogosan le sem hozta már a kapusát, a hazaiak szurkolói pedig az utolsó percben már a „Szép volt, fiúk!”-at kántálták az ismét hatalmas győzelmet arató fővárosiaknak. Három meccsesre duzzadt a DAB hátránya, mely utolsó javítási lehetőségét használhatja ki ma szintén 18 órakor, az Újpesti Jégcsarnokban.

JEGYZŐKÖNYV

Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák

5-0 (3-0, 1-0, 1-0)

Budapest, Újpesti Jégcsarnok, 805 néző.

Vezette: Soós D., Nagy A.

UTE: Duschek – Henderson, Varga 1, Benk, Csamango, Sikorcin, Rusk, Saukko (2), DiDiomete (2), Reed (2), Ainsworth 3 (1), Kovács A. (1), Horváth A., Godó, Odnoga 1, Vincze, Horváth Á., Kovács. Vezetőedző: Baróti Zsolt.

Acélbikák: Hughson – Vuorijarvi, Kovács, Azari, Mazurek, Silló, Lendák, Hüffner, Somogyi, Dansereau, Turcotte, Ráduly, Hruby, Dósa, Gebei, Németh, Pinczés, Zanoski, Gulácsi, Subotic, Tamás. Edző: Miroslav Ihnacak.

Kapura lövések: 50:20 (23:9, 11:9, 16:2)

Kiállítások: 8, illetve 10 perc