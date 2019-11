A védekezés diadala

Nem volt gyenge láncszeme a Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabdacsapatának a Mohácsi TE 1888 otthonában vívott NB I/B-s összecsapáson. A tópartiak csak 16 gólt engedtek ellenfelüknek.

Mohácsi TE 1888–Gárdony-Pázmánd NKK 16-21 (10-8)

Mohács, 350 néző. Vezette: Kovács K., Tóth J.

Mohács: Csapó K., Nagy T. (kapusok) – Policsek, Szidonya, Rittlinger 1, Jakab, Ditt­rich 5/4, Ragoncsa 3, Spán 1, Kaló 4, Hahner, Bozsovics 1, Takács K., Takács E. 1, Barkóczi. Vezetőedző: Füzesi Ferenc

Gárdony-Pázmánd: Nagy É. – Vörös 2, Karsai 1, Vernes 1, Blazsek 6/4, Hatala 3, Lozsi 2. Csere: Magyar, Lugosi (kapusok), Hrabovszky 2, Győrffy 1, Czuczu, Bocsi, Nagy A., Ágoston 2, Szűcs N. Edzők: Virincsik Anasztázia, Fekete Éva.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 6/4

„Négypontos” mérkőzésen vizitált Mohácson a Gárdony-Pázmánd együttese, hiszen hasonlóan teljesített az eddigi fordulók során a két alakulat.

Nem kezdett jól a Gárdony, védekezésben és támadásban sem kézilabdázott megfelelő felfogásban a csapat, így Virincsik Anasztáziának többször is bele kellett nyúlni a játékba időkéréseivel. Ez hatott, a 20. perctől már rendezte sorait a vendég, a második félidőben pedig rendületlenül építkeztek a lányok. Fej fej mellett haladt a két hölgykoszorú, azonban a harcosan játszó Mohács kezdett fáradni. A 48. percben Hatala Virág egyenlített (15-15), s itt törte át a gátat a tóparti együttes. Ekkor már minden bejött a Fe­jér megyeieknek, s a pályára lépő cserejátékosok is nagyban hozzá tudtak tenni a játékhoz. Bocsi, Győrffy, Nagy Adrienn, Hrabovszky, Blazsek is jól szállt be, s állva hagyták a mohácsi lányokat.

– Csapatként működtünk jól, s a játékvezetői felfogás is nekünk kedvezett az utolsó szakaszban – értékelt az edző, Virincsik Anasztázia. – Nagyon összeállt a védekezés, Győrffy, Bocsi, Vörös Szimonetta az eddig hiányposztot jelentő 2-es védő pozícióban sok megállító faultot csinált, jó ütemben ütközött.

A nyolc forduló után a Nyugati csoport tabellájának nyolcadik helyén álló Gárdony-Pázmánd NKK szombaton 18 órakor a korábban szebb napokat látott s most a bajnoki aranyért harcoló Vasast fogadja. A még hátralevő három meccsből (Vasas, Csurgó, NEKA) bravúrt kell szereznie a Gárdonynak, hogy nyugodt tele legyen. S miért ne kaphatnák el épp a Vasast Vörös Szimonettáék?