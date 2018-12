A vb-ezüstérmes horvátokat kaptuk

Luka Modricék mellett a walesiek, a szlovákok és az azeriek is a magyar labdarúgó-válogatottal azonos csoportba kerültek az UEFA Írországban tartandó 2020-as Európa-bajnoksága selejtezőinek sorsolását követően.

Vasárnap délben a negyedik kalapból várhatta a dublini csoportkiosztást a magyar labdarúgó-válogatott a 2020-as Európa-bajnokságot illetően, ez egyben azt is jelentette, hogy a velünk egy szinten rangsorolt Romániát, Görögországot, Albániát, Montenegrót, Ciprust, Észtországot, Szlovéniát, Litvániát és Grúziát biztosan elkerüljük. Mint ismert, a jelenleg is építés alatt álló, és nagyjából 67 ezer fő befogadására képes Puskás Ferenc Stadion az Eb egyik helyszíne lesz, ezért Marco Rossi fiai a franciaországi kontinensviadalt követően ismét megbéníthatják a főváros közlekedését – már ha egyáltalán kijutnak a kevesebb mint két esztendő múlva esedékes tornára. 12 óra 38 perckor aztán fény derült az igazságra, amikor is a portugál Nuno Gomes és az ír Robbie Keane Horvátország mellé a magyarokat, a walesieket, a szlovákokat és az azerieket húzta ki. Az E jelű ötösből az oroszországi világbajnokságon ezüstérmet szerzett horvát gárda messze kiemelkedik, de a Real Madrid ászával, Gareth Bale-lel felálló Wales sem tűnik sétagaloppnak, mint ahogy a topcsapatokban futballozó játékosok alkotta szlovák alakulat sem.

Igaz, utóbbinál áll a bál, amióta lemondott Ján Kozák szövetségi kapitány, miután több futballistája is a szigorú tiltása ellenére ment el szórakozni. Pavel Hapal, az új kinevezett tréner szerint kiegyenlített összecsapások várhatók, ahol bármi megtörténhet, ugyanakkor nagyon küzdelmes összecsapásokra van kilátás. Úgy véli, hogy a magyarok elleni találkozók egészen különlegesek, rendkívül érzelmes, a rivalizálás legmagasabb szintjét hozó találkozókról van szó.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ivan Rakiticék a vb hurráhangulata óta beleszaladtak egy hatalmas spanyol pofonba, a hispánok egy hatost gurítottak szeptember elején Zlatko Dalic tanítványainak. Később persze összekapták magukat déli szomszédaink, olyannyira, hogy Spanyolországot le is győzték hazai pályán, valamint Angliával is ikszeltek. A britek elleni visszavágón közel jártak ahhoz, hogy megnyerjék a hármasukat a Nemzetek Ligájában, de az utolsó tizenkét percben Jesse Lingard és Harry Kane is betalált, elütve ezzel az Adriai-tenger partján fekvő államot az elsőségtől.

Ryan Giggs labdarúgóként mindent megnyert klubszinten a Manchester United csapatával, edzőként azonban még várat magára a kiugrás. A francia Eb elődöntősének, a walesi válogatottnak a keretét a már említett Bale mellett olyan nevek alkotják, mint az arsenalos Aaron Ramsey, az egykori liverpooli Joe Allen, vagy az Evertonból ismert Ashley Williams. Mérlegünk a szigetországiak ellen három győzelem, két döntetlen és öt vereség.

Az ötös leggyengébbjének vélt Azerbajdzsánnal ez idáig ötször találkoztunk, és mind az öt fellépésünket megnyertük, 15-1-es gólkülönbséggel.

Rossi úgy véli, hogy a horvátok kiemelkednek, de a többiek ellen rajtunk múlik, hogy milyen eredményt érünk el.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS