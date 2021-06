A vb az utolsó esélye az olimpiai kvótára Alekszejev Tamarának

Június nyolcadikán a női váltóversennyel elrajtol a felnőtt öttusa világbajnokság, mely az olimpia előtti utolsó kvalifikációs verseny. Demeter Bence és Alekszejev Tamara is tokiói repülőjegyért hajthat Kairóban.

Egyiptom fővárosa, Kairó lehet a Kánaán a fehérvári öttusázók számára. A képzavart és a területi csuszamlást felülírja a sportok legszentebb eszméje, az olimpia. Mert a keddtől egészen jövő hétfőig tartó kairói világbajnokságon lehet bebiztosítani a nyári, tokiói ötkarikás játékokon való szereplést. Erre készül a férfiaknál a Volán Fehérvár már kvótával rendelkező, de az utóbbi időben visszafogottabban teljesítő pentatlonistája, Demeter Bence, valamint az Alba Öttusa SE kiválósága, Alekszejev Tamara is.

– Tudom, hogy ez az utolsó esélyem, mindent bele kell adnom – jelentette ki Alekszejev Tamara a keddi elutazás előtt. A 31 éves, többszörös magyar bajnok Alekszejev már a fehérvári világkupa-döntőn szeretett volna úgy teljesíteni, hogy a kvalifikációs ranglistán olyan helyre lépjen előre, ami olimpiai indulási jogot ér. Nem jött össze, a 35. lett, főként azért, mert a lovaspályán kicsengették.

– A vk-döntőn fáradtnak éreztem magam, lehet, hogy ennyi versenyre nagyon nehéz időzíteni a formát, három hetente versenyeztem. Fejben is fáradt voltam, a lovaglást pedig hagyjuk… Nem akarom a lóra fogni, de ennek a csikónak ez volt az első versenye. Általában bevonzom a nem túl szerencsés lovakat. Sziszkát is néztem az istállóban, hogy nem tetszik az alakja, a formája sem, erre pont kihúztam őt. Ezután már be sem megyek az istállóba lósorsolás előtt.

A világkupa-döntő óta eltelt időszakban picit több időt fordított a pihenésre, míg az edzések során jobban fókuszált a lövészetére.

– Jobban érzem magam fizikálisan és fejben is rendben vagyok. Nagyobb a teher, mégis nyugodtabb vagyok. Korábban naponta hívtam a pszichológusomat, hogy beszélgessünk, de most nem is zaklattam, mert úgy érzem menni fog a versenyzés. Saját magam rendezni tudom a gondolataimat. Szerintem most a lövészetem is pontosabb lesz, az edzéseken is sokkal jobban teljesítettem, mint eddig. Bízom benne, hogy a versenyen is jól célzok majd.

Nagy a tét

A hölgyek, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Réti Kamilla és persze Alekszejev Tamara a csütörtöki selejtezőben viaskodnak a szombati döntőbe, a legjobb 36 közé jutásért. Nagy a tét, az első három helyezett olimpiai kvótát kap, ha még nincs neki. Amennyiben igen, akkor a tokiói olimpia 36-36 fős mezőnyét a kvalifikációs ranglistáról töltik fel. Ezen jelenleg Gulyás Michelle és Marosi Ádám áll az élcsoportban a magyar öttusázók közül. Eddig 23 hely kelt el.

– Mindenkinek a legjobb három versenyén megszerzett pontokat adják össze. Nehéz számolgatni, de nem is akarok. Ha hozni tudom azt a formát amit tudok, az jó helyezésre lesz elegendő. Van egy hatodik és 14. helyezésem, ha emellé jön egy hasonló, akkor biztos, hogy meglesz a kvóta – mondta Tamara.

– Szeretek Kairóban versenyezni, ahol most meleg lesz, s én bírom a meleget. Várom már nagyon, jó verseny lesz! A tét terhét pedig bírnom kell, nincs más választásom. Ez az utolsó lehetőségem, mert már nem csinálnék végig még egy olimpiai ciklust.