A vártnál jóval nehezebben, de végül hozta a kötelezőt az Alba FKC

A női kézilabda K&H Liga 7. fordulójában rendkívül kiélezett mérkőzésen, a vártnál sokkal nehezebben győzte le az Alba Fehérvár KC a Szent István SE csapatát.

Öt helyezés választotta el a találkozó előtt a feleket, az Alba FKC a kilencedik, míg a vendégek a tizennegyedik pozíciót foglalták el a kezdő sípszót megelőzően. Az Alba előtt a múlt heti siófoki nagyarányú vereséggel (15-40) zárult összecsapást követően egy cél lebeghetett, ennek a fiaskónak a kijavítása. Más kérdés, hogy a péntek esti párosítás tényleg jó alkalmat adhatott erre a sereghajtó, eddig még pontot sem szerző fővárosi alakulattal szemben. Az újoncok még nem tudták kellőképpen felvenni az élvonal ritmusát, igaz eddig jobbára az élcsapatok ellen léptek pályára.

Mindenesetre mintegy negyedórával a mérkőzés kezdetét jelző sípszó előtt igencsak szellősnek mutatkoztak a lelátók, és a csapatok is feltűnő csendben végezték a bemelegítést. Egy szurkoló meg is jegyezte: „Vihar előtti csend van! Csak bizakodni tudok, hogy ez nem rossz előjel.” Kétségtelen, hogy az előző forduló eredménye mély nyomokat hagyott a drukkerekben is, de azokat nem tántorította el, akik hosszú évek óta követik a gárda játékát.

Ahogy Claudine Mendy a találkozó beharangozójában ígérte, óriási elszántsággal vetette bele magát az Alba a játékba, és egyáltalán nem volt véletlen, hogy szokatlan módon már a 4. percben időt kellett kérnie 0-3-nál Vojkovics Gyulának, a vendégek szakvezetőjének. Nagy valószínűséggel idejekorán akart rendet tenni lányai fejében, elkerülendő az előző játéknapon, Érden elszenvedett 27 gólos vereséget (23-50). 5:40-nél aztán Szerző Regina betalált, és innentől mondhatni vérszemet kaptak a zöld mezesek. Olyannyira, hogy többször hibára kényszerítették a fehérváriakat – akik több lehetőséget is kihasználatlanul hagytak – és fokozatosan dolgozták le hátrányukat. Más kérdés, hogy nem láttunk tőlük semmi különöset, mégis kijózanítóan hatott, hogy a 22. percben Szerző révén kiegyenlítettek, 10-10. Deli Rita ezután kis túlzással sort cserélt, és meghozta az eredményt, mert a szünetre háromgólos hazai vezetéssel mehettek, 15-12.

A pihenő után ugyan jobban kezdett az Alba, de ez tiszavirág életűnek bizonyult, ugyanis háromgólos előnyük a 39. percre Szerző gólja után eltűnt, sőt hamarosan Scheffer Zsanett belőtte a fővárosiak 22. találatát, akik ezzel először jutottak vezetéshez, 21-22. Innentől rendkívül szenvedőssé vált a hazaiak részéről az összecsapás, rendre egalizált a SZISE, és csak a végjátékban tudott elszakadni ellenfelétől Mendy vezérletével az AFKC. Az utolsó három percben kapkodóvá vált a zöldek játéka, és ez az Alba malmára hajtotta a vizet, lőttek három gólt, és ezzel nyertek.

– A Szent István csapata megnehezítette a dolgunkat, végig szenvedtünk, az egyéni teljesítményeknél vissza kell találnunk a Siófok elleni mérkőzést megelőző időszakra, mert ott valami gellert kapott, és a játékosok elbizonytalanodtak. Ez érezhető volt a mérkőzés folyamán. – emelte ki Deli Rita vezetőedző a találkozó lefújását követően.