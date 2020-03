A válogatottban és Fehérváron is alapemberré nőtte ki magát mostanra Erdély Csanád

A Hydro Fehérvár AV19 23 esztendős csatára, Erdély Csanád néhány röpke év alatt ígéretes akadémistából közönségkedvenc pontgyárossá lépett elő a Raktár utcában.

A dunaújvárosi születésű, majd gimnazista korában Székesfehérvárra költöző Erdély Csanád mindössze ötödik idényét húzta le a koronázóváros kék-fehér mezében, ám ez nem véletlen, ha többnek tűnik. Számtalan emlékezetes pillanat kötődik már most is az együttes 36-os mezét viselő támadóhoz, aki korábban megjárta Amerikát, majd Szentpétervárott az A csoportos világbajnokságon olyan játékosok ellen ragadott ütőt, mint Connor McDavid, Nick Foligno, vagy éppen Brad Marchand.

Miként indult jégkorong-karrierje, hogyan tette meg az első lépéseket a pakk irányába?

– Óvoda középső csoportjában kezdtem el jégkorongozni, és bár a kezdeti élmények nem voltak a legjobbak, volt, hogy a jégen sem tudtam megállni, szépen lassan belejöttem a dologba. A 95–96-os korosztály országos szinten is nagyon erős volt, egymást húztuk előre, és mindenki érezte, hogy sok munkát kell befektetni a hokiba, ha ki szeretne tűnni a többiek közül.

Hogyan történt 2011-ben a Fehérvárra érkezés?

– Dunaújvárosban akkor nem indult serdülőcsapat, én viszont játszani akartam, és így került a képbe az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia. A legnagyobb változást a kollégium jelentette, hiszen addig otthon laktam, de szerencsére sok játékost ismertem korábbról, vagy Dunaújvárosból, vagy különböző tehetséggondozó eseményekről, válogatottból, úgyhogy nem volt egyáltalán idegen környezet.

Mintaszerűen végigjárta a ranglétrát az ificsapatból indulva egészen az EBEL-együttes első soráig. Hogyan élte meg ezt a folyamatot?

– A 2014–2015-ös szezonra szólt az első profi felnőtt szerződésem, tele voltam motivációval, minél több meccset akartam játszani. Bíztam benne, hogy ki tudom harcolni a helyemet hosszabb távra is, és ez végül sikerült, negyedik soros centerként, néha szélsőként játszhattam. Nagyon fontos tanulóév volt számomra, sokat tudtam építeni az ott megszerzett alapokra.

2015-ben Észak-Amerikába vitte útja, ahol a Sioux Falls Stampede színeiben 55 mérkőzésen 14 pontot szerzett. Mit jelentett a tengerentúlon kergetni a pakkot?

– Éles váltás volt, nagyon hirtelen jött ez a lehetőség a szezon végén, hogy a legmagasabban jegyzett amerikai juniorbajnokságba el tudjak menni. Ebből az időszakból is rengeteget tanultam, szezon közben segítettek fejlődni a szükséges területeken, így a védőmunkámban is. Ezenkívül megtapasztaltam, hogy milyen az, mikor csupa egykorú játékos ugyanarra a tizenöt pozícióra próbálta beverekedni magát. Mondhatni barátok voltunk és jóban voltunk egymással, de mindenki tudta, hogy kinek mi a pozíciója, és ki van előtte a „ranglistán”. Érdekes szituáció volt, mentálisan mindenképpen sokat erősödtem.

Klubszint mellett a válogatottban is egyre fontosabb szerephez jutott az évek során, mostanra pedig nélkülözhetetlen tagjává vált a nemzeti csapatnak.

– Fokozatosan alakult ki ez az állapot, szerencsére sosem kellett hirtelen túl nagy lépéseket tennem. Mindig voltak idősebb, tapasztalt játékosok, akikre fel lehetett nézni, akik segítették a beilleszkedést, és akiktől lehetett tanulni. Büszkeséggel tölt el minden játékost, hogyha a nemzeti csapatban is számítanak a játékára, de én különösen szeretek a válogatottban játszani. Hála Istennek most februárban az olimpiai selejtező is jól sikerült, továbbmentünk, úgyhogy én már nagyon izgatottan várom, hogy újrainduljon a sport­élet, és mehessünk csinálni azt, amit a legjobban szeretünk, mert így azért elég unalmas az élet.

Mit tart karrierje eddigi leg­emlékezetesebb pillanatának, mire emlékszik vissza a legszívesebben?

– Nyilvánvalóan az egyik legfontosabb állomás eddig az A csoportba való feljutás kiharcolása volt 2015-ben, majd az azt követő évben maga az esemény, ahol a világ legjobbjai ellen tudtunk játszani, nem is akárhogyan. Klubszinten a tavalyi Salzburg elleni párharc és a két hazai győzelem maradt emlékezetes, illetve azt megelőzően az a hétvége, amikor a Bolzano és a Salzburg legyőzésével kiharcoltuk a top hatba való bekerülést.

A jégkorongon túli életre is készül már, milyen tervei vannak a civil életre?

– Gazdálkodás és menedzsment szakon szereztem már egy alapdiplomát, jelenleg pedig a Corvinuson végzem a sportközgazdász mesterszakot. Konkrét célkitűzésem még nincs a jövőre nézve, az biztos, hogy a sportgazdaság területén szeretnék majd tevékenykedni. A jelenlegi üresjáratot is próbálom kihasználni, hasznosan tölteni, és a lehető legtöbbet fejleszteni magam ezen a területen.