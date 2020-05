A válogatottal is edz Málits István

A nyári angliai öttusa Eb-n remekül szerepelt, a szeptemberi, budapesti vb-n kevésbé. Málits István várja a szezon kezdetét.

A Volán Fehérvár 28 éves öttusázója, Málits István jó szívvel emlékezik a 2019-es esztendőre, részt vett több Világkupa-viadalon, Európa- és világbajnokságon, a Bathban rendezett Eb-ről bronzzal tért haza, váltóban lépett dobogóra a fővárosi Bereczki Richárddal.

Azt viszont sajnálja, hogy a hazai rendezésű vb nem sikerült jól a számára, váltóban a mezőny utolsó harmadában végeztek. Az idei versenyszezonban a szezonnyitó januári budapesti nemzetközi viadalon egyéniben nem szerepelt jól, a márciusi ob-t elhalasztották, az első, számára komoly téttel bíró Világkupára sem került sor áprilisban, Szófiában. Málits a Volán profi csoportjával Fehérváron gyakorol, valamint a szövetség szervezésében hetente többször Budapesten úszhat fehérvári kollégáival, két klubtársával, Kovács Saroltával és Demeter Bencével, valamint az Alba ÖSE ötkarikás kvótáért küzdő sportolójával, Alekszejev Tamarával.

– Korábban egy másodperc három pontot jelentett, most már csak kettőt, de ennek a tusának így is komoly jelentősége van. Március 30-án még úsztam Balatonfűzfőn, a fehérvári uszoda előbb bezárt, az északi parti létesítmény pár nappal tovább működött, aztán az sem fogadott vendégeket. Másfél hete kaptunk lehetőséget a MÖSZ jóvoltából, hogy Budapesten medencébe csobbanhatunk, a KSI létesítményében. Egy edzés miatt nem nagy öröm Budapestre utazni, sok időt elvesz az oda- és a visszaút, ám ennek is örülnünk kell, hiszen egy hónapon át egyáltalán nem szelhettük a habokat. Múlt héten szerdán és pénteken került sor vizes gyakorlásra, ezúttal a hét első napján voltunk, valamint megyünk pénteken is. Nekem különösen fontos, hogy gyakoroljam ezt a számot, mert nem számítok jó úszónak, a nemzetközi mezőnyben a középmezőny alján vagyok.

Az idei évben mindössze egyszer állt rajthoz, a budapesti fedett pályás viadalon – komoly mezőnyben, ugyanis akkor még mindenki jelentős felkészülési állomásként tekintett a versenyre a közelgő, végül egy évvel elhalasztott olimpia előtt –, nem került döntőbe. Az úszása jól sikerült, a vívás is, azonban a kombinált számban nem alkotott maradandót.

– A futás nem ment, előzőleg torokgyulladással bajlódtam, egy hetet ki kellett hagynom, ami érződött a fizikai állapotomon. A lövészetem a szokásos volt, a futással szoktam kompenzálni a célzásnál elkövetett hibákat, ezúttal nem sikerült. Az első, kairói VK-viadalra nem utaztattak, mások bizonyíthattak, a két áprilisi, egymás után következő szófiai versenyen a második esemény kapcsán ott voltam a nevezett versenyzők között, de ahogy sok más seregszemle, ez is elmaradt. Előzőleg a rajt előtt lemondták a budapesti országos bajnokságot is, azt különösen sajnáltam. Jó állapotban éreztem magam, semmi nem hátráltatta a felkészülésemet, a verseny előtt hathetes, az átlagosnál keményebb futófelkészülésen vettem részt. Ha az itthoni ob-n, valamint a bolgár fővárosban jól teljesítek – döntőbe kerülök –, komoly esélyem nyílt volna a budapesti VK-n való szereplésre.