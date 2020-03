A válogatott jégkorongozó, Bartalis István remekül érezte magát Svédországban

A 29 éves center, Bartalis István életében gyorsan pörögtek az események. Szerdán pályára lépett a playoffban, pénteken közölték vele, vége az idénynek a svéd másodosztályban.

Az idény a skandinávoknál is hirtelen ért véget.

– Így igaz. Ez volt a kilencedik évem Svédországban, az IF Troja-Ljungby gárdájánál kezdtem és jártam végig a korosztályos csapatokat, mígnem bemutatkoztam a felnőtt másodosztályban. 2014 nyarán tértem haza, Fehérvárra, ahol két szezont töltöttem.

Majd következett a német élvonal, a DEL. Ha össze kellene hasonlítania a svéd második vonalat, az osztrák bázisú EBEL-t és a német bajnokságot, milyen erősorrendet állítana fel?

– Az osztrák bajnokságban évekkel ezelőtt szerepeltem, erős pontvadászat volt. Úgy gondolom, a svéd másodosztály, az Allsvenskan gyorsaságban és a játék minőségében is eléri a csúcsliga, az Eliserien szintjét, de legfelül sokkal kontrolláltabb a játék, gyorsabb és jobb döntéseket hoznak. A DEL is nagyon erős, nem hasonlítanám a svéd bajnoksághoz, ugyanis teljesen más az ottani hoki.

Tavaly nyáron a németektől távozott, tárgyalt a fehérváriakkal, végül a svédeket választotta. Akadt más ajánlata is?

– Én ezt inkább megbeszélésnek nevezném, Szélig Viktorral egyszer találkoztam, konkrétumokig nem jutottunk. A cseh Extraligában érdekelt HC Pardubicével voltam komoly tárgyalásban, érdekelt az ajánlat, végül mégsem jött össze. Az edző-menedzsert menesztették, én pedig nem tudtam tovább várni. A Vita Hasten trénere ismert, az első négy profi évemben többször látott, szerepeltem a csapatai ellen. Tavaly nyáron eljött miattam Magyarországra, meggyőzött, hogy náluk folytassam. Azt mondta, a klub anyagi lehetőségein túlmutató ajánlatot tettek, hogy őket válasszam. Ez igaz is volt, a ligában is erőn felülinek számított a megállapodásom.

Mivel szinte minden meccsen szerzett pontot, tehát meg is dolgozott a pénzéért.

– Jól ment, életem idénye ért véget az elmúlt napokban. Hat meccsen hiányoztam, kettőn pihentettek a playoff előtt, négyszer betegség, influenza miatt maradtam távol. Amúgy végig jégen voltam. 7 ponttal szereztem többet, mint az utánam következő csapattársam, 46 meccsen 41 pontot jegyeztem, 21 gól mellett 20 gólpasszt adtam, ezzel a top 15-ben végeztem a ligában. Ez a szezonom azért volt a korábbiaknál jóval sikeresebb, mert elkerültek a sérülések. Előzőleg elszakadt a keresztszalagom, a németeknél leszakadt a kisujjam, elfertőződött, később fejbe lőttek koronggal, eltört az orrom és az arccsontom, most ilyen gondjaim nem voltak. A saját posztomon, centerként játszottam, csak néha kellett szélsőként bizonyítanom.

Akadt ismerőse a gárdában?

– Igen, két játékossal játszottam a Trojában. Ismertem a csarnokot, anno, 2014-ben egyszer pályára léptem, a szezon végén. Kikaptunk, ezzel búcsúztunk az Allsvenskantól, kiestünk a harmadik vonalba, én pedig Fehérvárra szerződtem.

A szerződése két hete lejárt a Hastennél. Akár Fehérvárra is visszatérhet?

– Abban maradtunk a fehérváriak igazgatójával, ha minden lecsendesedik, hazakerül az autóm, végre minden a helyére kerül az életemben, leülünk beszélgetni. Mivel repülővel jöttünk haza a párommal, a legszükségesebb dolgokat hoztuk csak. A fél életem az autóban maradt – a klubnál dolgozó egyik munkatárs családi házának udvarában hagytuk –, benne a téli ruháimmal, cipőimmel, hokis felszereléssel, számítógéppel, egyebekkel. Jól éreztem magam a városban és az egyesületben. Ráadásul nem voltam egyedül, továbbá fontos, hogy a kedvesem remek ételeket főzött. Az ismert futballcsapat, az IFK Norrköping stadionjától ötven méterre laktunk – két bajnokit megtekintettem –, a jégcsarnoktól pedig hétpercnyi autóútra. A nyáron kirepülök, majd hazagurulok, utána elkezdek majd gondolkodni a jövőmről. Sok minden szól a svédországi folytatás mellett, a Hasten vezetői jelezték, számítanak rám. Persze ez nemcsak tőlem függ, tőlük is, ugyanis nagy kérdés, hogyan alakul a gazdasági helyzet, mennyi támogató marad, a klub milyen költségvetéssel vág a következő idénynek. Nehéz megjósolni bármit is, a koronavírus a gazdaságot is érinti, kérdés, mennyi pénz jut a sportra. Az sem kizárt, hogy a svéd élvonalban lesz lehetőségem bizonyítani, voltak érdeklődések, de hirtelen ért véget a szezon, így ezek gyorsan megakadtak.

Gondolom, élete álma teljesülne, ha bemutatkozhatna az Elitserienben. 29 éves, immár rutinos, sokat látott hokis.

– Amikor 15 évesen ezt az utat választottam, arra gondoltam, szeretnék a legjobbak között bemutatkozni, eddig nem került rá sor, de még összejöhet. Amikor északra kerültem, lépcsőzetes célokat fogalmaztam meg, először az U18-as csapatba szerettem volna bekerülni, majd az U20-ba, később a felnőttekhez. Utóbbi nem volt könnyű, hiszen a junior együttesből évente 20-25 hokis kerül ki, viszont közülük csak egy-kettő kap profi szerződést. Ráadásul ez nem is rossz arány. Ezúttal a 6. helyen zártuk az alapszakaszt, az első kettő egymással küzd, majd az élvonal utolsó két helyén zárókkal. Ez bonyolult rendszer, a második vonal 3–8. helyen végző együttesek játszanak egy meccset, mindenki mindenkivel, ennek a győztese csatlakozik az Elitserienbe igyekvő gárdákhoz, következik az újabb kör. Az első meccset elvesztettük a Vasteras ellen, ha ebből indulok ki, nem lett volna esélyünk a feljutásra, de ha abból, hogy a szezon korábbi részében miként teljesítettünk, talán igen. Ám ez már nem fog kiderülni. Idegenben szenvedtünk vereséget 4-1-re, az idény leggyengébb produkcióját nyújtottuk.

Megtapasztalta, mit jelent, amikor a vírus miatt hirtelen megáll a sport. A svédek hogy kezelik a járványt?

– Stockholmtól 130 km-re laktam, egy 110 ezres városban. A betegséget komolyan kell venni, de nem éreztem pánikot, az emberek nyugodtabbak, mint Magyarországon. Ugyanúgy élik az életüket, mint előzőleg.

A válogatott sikeres, angliai, olimpiai selejtezőjét kihagyta, a klubkötelezettségek miatt. Ha úgy alakul, visszatér a válogatottba?

– Persze, mindig úgy készülök a szezonra, hogy a nemzeti együttessel zárom a vb-n, minél sikeresebben. Nottinghamben nem lehettem jelen, mert zajlott a bajnokság, reméltem, hogy április végén, Szlovéniában ott lehetek a Divizió 1-es vb-n a társakkal. Sajnos elmarad. Pár napja vagyok itthon, gyógytornászhoz járok, rendbe teszi az izmokat, kisebb sérüléseket, az alapozás megkezdése előtt nem árt az ilyesmi. Ez amolyan könnyed készülődés a következő szezonra.