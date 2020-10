A vajdasági születésű csatár debütáló góljával nyert Magyarország

Két, az Európa-bajnoki pótselejtezőn sikerrel járó válogatott csapott össze a szerb fővárosban, a Nemzetek Ligája 3. fordulója keretében.

Magyarország labdarúgó válogatottja múlt csütörtökön Bulgáriát ejtette ki az Európa-bajnoki részvételért zajló pótselejtezőn, s már csak egyetlen lépésre van attól, hogy újra kontinenstornán vegyen részt. Szerbia nemzeti együttese is épp ebben a cipőben jár, azonban déli szomszédaink 120 percen át küzdöttek a norvégokkal csütörtökön, míg végül legyőzték őket. A magyarok Izland, a szerbek Skócia ellen harcolhatnak majd az Eb-szereplésért.

Azonban a Nemzetek Ligája összecsapások is téttel bírnak, s azokból most bőven akad. Marco Rossi alakulata hat nap alatt vív meg három meccset (Bulgária, Szerbia, Oroszország), nem csoda hát, ha az olasz származású szövetségi kapitány rotálja együttesét. Szerbia ellen például két, Szerbiában, Vajdaságban született játékost is a csatasorba állított. A fehérvári Nikolics Nemanja mellett a Topolyán született, most a ZTE-t erősítő Könyves Norbertet tette pályára a 3-5-2-es hadrendben felálló magyar gárda élére.

Sokan attól tartottak, hogy az európai topklubokból verbuvált szerbek letámadják a magyar válogatottat, azonban nem így tettek. A magyar csapat mintha frissebben, s nagyobb kedvvel futballozott volna, s kiegyenlített volt a játék. A 11. percben próbálkozott először Szerbia, a Sevilla légiósa, Gudelj 28 méterről lőtt el egy megszerzett labdát, Gulácsi könnyedén vetődött rá. A mieink kontrollálták a játékot, s éppen a délvidékiekre jellemező agresszivitással zavarták meg a szerbeket. Olyannyira, hogy Magyarország szerzett vezetést.

A 20. percben Botka mentett egy szerb felfejlődésnél, Kalmár tartotta meg jól, Nikolics indult meg a jobb oldalon, majd Kalmárnak sarkazta vissza a labdát. A DAC középpályásának keresztlabdája után Könyves kapta volna, de lefülelték a szerb védők, igen ám, azonban elügyetlenkedték, s egészen a tizenhatosig jutott hátra a labda. A debütáló Könyves Norbert odacsúszott, megszerezte a lasztit a kapus és Mitrovics előtt, elfektette Rajkovicsot, majd 14 méterről helyezett a kapu közepébe, 0-1. Nem pörgött fel igazán a szerb válogatott a bekapott gól után sem, de azért Dusan Tadics, az Ajax klasszisa megtornásztatta Gulácsi Pétert. A magyar kapusnak megint vetődnie kellett. De nem volt ezzel egyedül, mert a 34. minutumban Kalmár eresztett meg egy életerős löketet 25 méterről, Rajkovics a jobb sarok elől ütötte vissza a mezőnybe a labdát.

Rossi-kapitánynak a szünetben változtatnia kellett, a Vidi védője, Hangya Szilveszter combfájdalma miatt nem tudta folytatni, s helyére az a Holender Filip érkezett, aki szintén Szerbiában született szerb szülőktől, de Magyarországért szállt harcba… Fordulást követően Tadic két szögletéből is meleg volt a helyzet a kapunk előtt, Gajinovics lövését blokkolta Szalai, majd a fiatal bekk ugyanezt tette Pavlovics lövésével. Jött a védelembe Willi Orban, de a szerbek nyomása nem enyhült. A 62. percben így is lezárhatta volna akár a párharcot a magyar együttes. Nikolics iramodott meg a jobb oldalon egy remek labdával, a hosszú oldalra ívelt, ahol Holender kapásból lőtt, talán kicsit elhamarkodottan, mert lecsúszott a lábáról a labda. Egyre nehezebb volt tartani a szerb rohamokat, egy bal oldali beadásra Vlahovics érkezett, s estében pattintott a kapufára. A hajrában Szalai A. fejesét Rajkovics, Tadics szabadrúgását Gulácsi védte, majd aztán sikerült megőrizni az előnyt, így a válogatott bravúros győzelmet aratott.