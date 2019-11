A Vác hazai pályán verte a sokat hibázó fehérvári kézilabdázókat

A K&H Liga NB I-es női kézilabda-bajnokság hétközi fordulójában a Duna-parton szerepelt az Alba Fehérvár KC, a házigazdák nem adtak esélyt Deli Rita együttesének.

A hazai dobosok a kezdés előtt húsz perccel megkezdték a melegítést, telt hát előtt kezdődött a derbi. Mivel a váciak érintettek a nemzetközi porondon, a hétvégén pályára lépnek az EHF-kupában, ezért hozták szerdára az Alba elleni találkozót. Az első gólt Kácsor szerezte, ezt Rózsás gyorsan kiegyenlítette, sőt, Rózsás révén már a látogatók vezettek, ezt Kácsor egalizálta. A villámléptű szerb légiós, Szanja Radosavljevics kétszer elfutott és be is vette Attingré kapuját, valamint beköszönt Helembai, Deli Rita a 7. percben időt kért, 7-2-nél. Ez nem igazán hatott, lévén egy újabb gyors indítás után Radosavljevics ismét betalált, sőt, Hámori is eredményes volt. Helembai harcolt ki hétméterest, Kácsor lövését Attingré védte, az ellenakciónál Rózsás bevette Arenhart kapuját. A brazil klasszis eszén Pelczéder már nem tudott túljárni, őrizte megnyugtató előnyét a vendéglátó. Sőt, növelte is – bár Hámorit kiállították –, Kácsor és Radosavljevics összjátéka, míves, kínai figurája is gólt érdemelt, a túloldalon Mendy két átlövése fölé szállt. Keményen védekeztek a vendéglátók, a fehérváriak Walfisch révén araszoltak előre, Rózsás végigrobogott a pályán, majd a kirepülő Arenhartot találta el.

Felváltva estek a gólok: Diószegi és Mendy is megszerezte első találatát, előbbi a szélről, utóbbi betörés nyomán. Kácsor és Helembai összjátékai újabb gólokat eredményeztek (10-5), a tini beállós, Besszer hozta közelebb a látogatókat. Kuczora is feliratkozott a góllövők listájára, találatára Boldizsár felelt távolról, megjött a fehérvári drukkerek hangja, a hazai szakvezető, Szilágyi Zoltán pedig időt kért, 11-7. Attingré elkapta a fonalat a kapuban, bravúrokkal jelentkezett, Besszer és Sztankovics is eredményes volt, két gólra jött fel az FKC. Bár a kapust, Arenhartot két percre kiállították, a végjáték a hazaiaké volt.

A hazaiak hálója elé Bukovszky érkezett, Sztankovics gyorsan fel is avatta, majd leheletfinom cunderrel Zazai is megzörgette hálóját. Kácsor és Diószegi betalált, Hámorit kiállították, ám a látogatók nem tudtak közelebb lopózni. Zazai előbb a felső lécet forgácsolta, aztán kétszer lerohanás nyomán volt eredményes, a francia szélső találataival igyekezett tapadni az Alba, 17-14. A vendégek több labdát eladtak a félpályán, nem tudtak elmozdulni a 3-4 gólos különbségről, sőt, Radosavljevics elfutása után Deli Rita időt kért, 20-15-nél. A vendégek labdái a kapufáról rendre kifele perdültek, Attingré védései tartották a lelket a kék-fehérekben. Radosavljevics nem hibázott, hétre nőtt a differencia, Dubán révén jött közelebb az Alba. Ha betaláltak a koronázóvárosiak, azonnal jött a válasz, a váciaknál visszatért Arenhart, a másik kapuba Györkös érkezett, védésekkel nyitott. Bukovszky kirúgta Mendy hetesét, Arenhartot pedig kétszer a kapufa segítette ki. A váciak megérdemelten nyertek.