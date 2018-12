A továbbjutás kapujában a Chelsea-t kell meglepnie a MOL Vidi FC-nek

Furcsán hangzik, de tény: a Chelsea-t kell legyűrnie a Vidi FC-nek ahhoz, hogy biztosan továbblépjen az Európa-liga L-csoportjából.

Az igazat megvallva, egy döntetlen is elég lehet… A Chelsea ellen. A világ egyik legjobb futballcsapatát fogadja a Vidi csütörtökön 18.55-kor a telt házas Groupama Arénában. A fehérváriak eddigi öt meccsük alatt 6 pontot gyűjtöttek, s a csoport harmadik helyén állnak a már továbblépett angolok, s az ugyancsak hat egységet gyűjtött BATE Boriszov mögött. A lényeg: a Vidinek több pontot kell szereznie az utolsó körben, mint a BATE a PAOK Szaloniki otthonában.

– Csütörtökön este a legnehezebb ellenféllel találkozunk. A Chelsea véleményem szerint nem csak a csoportunk favoritja volt már a küzdelemsorozat legelején, de az egész Európa-liga egyik esélyesének a londoni csapatot tartom – vélekedett Juhász Roland, a Vidi csapatkapitánya. – Az idegenbeli meccsünk ennek tükrében minden bizakodásra okot adhat, ugyanis nem csak tisztességesen helytálltunk Londonban, de becsülettel képviseltük az egész magyar labdarúgást. Roppant szervezetten játszottunk a Chelsea ellen és a végén még akár 1 pontot is elcsíphettünk volna, ami mondanom sem kell, hogy mekkora bravúrt jelentett volna. Ezúttal azonban bizonyos szempontból kényszerpályán mozgunk, ugyanis annak érdekében, hogy reális esélyünk legyen a továbbjutásra 1 pontot minimum mindenképp meg kell szereznünk. Mindezt az ellen a Chelsea ellen, amely az eddigi öt csoportmeccsén a maximálisan megszerezhető 15 pontot gyűjtötte be.

Ezúttal a száz százalék nem biztos, hogy elég lesz, nekünk is, és a szurkolóknak is az elmúlt évek legjobb teljesítményét kell nyújtani, ugyanis közösen képesek lehetünk arra a bravúrra, amilyet magyar klubcsapat nagyon régen ért el utoljára. A mérkőzés után, legyen bármi is az eredmény, úgy menjen mindenki haza a stadionból, legyen szó akár játékosról, akár szurkolóról, hogy otthon elmondhassa magáról, hogy mindent megtett a siker érdekében. Butaság lenne azt gondolni, és abban reménykedni, hogy a Chelsea majd félvállról veszi ezt a meccset, hiszen számukra nincs különösebb tétje az összecsapásnak. Aki valaha is sportolt valamit, az tisztában van azzal, hogy egy sportoló minden mérkőzésen győzni akar. Azt pedig mondanom sem kell, hogy a Chelsea-t milyen kiváló sportemberek alkotják, akik biztos, hogy százszázalékos mutatóval szeretnének továbblépni a csoportból. Úgyhogy egyáltalán nem lesz ma este könnyebb dolgunk a londoni kék-fehérekkel szemben, mint mondjuk az októberi, idegenbeli meccsünk alkalmával volt – fogalmazott a fehérvári védő.

Marko Nikolics példaképe, Maurizio Sarri ellen vezetheti a Vidit az El utolsó csoportmeccsén. A fehérvári tréner természetesen nem árulta el, milyen taktikával készül a hétvégén rangadót nyerő, a Manchester Cityt 2-0-ra legyőző Chelsea ellen, de az borítékolható, hogy a piros-kékek nem rontanak majd a londoniaknak.

– Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen nagy mérkőzés előtt állhatunk. A szezon előtt talán senki nem számított arra, hogy egyszer itt tartunk majd. A csoportkör sorsolásakor sem gondolta senki, hogy az utolsó fordulóban úgy lépünk pályára, hogy esélyünk van a továbbjutásra – mondta Marko Nikolics. – A lehető legnehezebb ellenféllel játszunk, világszinten is klasszis klub a Chelsea. De a srácok képesek a csodára, mert egy jó eredményt elérni egy ilyen csapat ellen, az maga a csoda. Ezek a játékosok már bizonyították, hogy képesek hasonló eredményt produkálni, bízom benne, hogy most is megteszik. Sokan úgy gondolják, hogy semmi esélyünk sincs a Chelsea ellen, de az az érzésem, hogy a csapatnál ez éppen egy speciális motiváció. Nem kérdés, hogy mindent meg fognak tenni a pályán a játékosok, hogy megmutassák, nem véletlenül jutottak el idáig. Még az El sorsolásakor Maurizio Sarri úgy fogalmazott, hogy a sűrű terhelés miatt reméli, a csoportkör végén már továbbjutóként vívják meccseiket, s nem kell nagy energiákat mozgósítaniuk a téli időszakban. Nos, a Chelsea már tét nélkül lép pályára a Groupamában, de még ha a „gyengébb” összeállításában lép is pályára a londoni gárda, nem lesz hiány a sztárokból.

– Egyelőre nem tudjuk, hogy ki utazik, ki nem jön Budapestre. De B-keretről beszélni akkor, mikor Pedro kezd Willian helyett, vagy Giroud játszik Morata helyén, akár Loftus-Cheek Kanté helyett – badarság. Van esélyünk a továbbjutásra, de figyelni kell a másik mérkőzésre is, nem csak a mi kezünkben van a sorsunk. Alakulhat úgy a találkozó, hogy mondjuk döntetlenre állunk, s a 60-70. perc környékén megnézzük, hogy mi az eredmény a PAOK– BATE meccsen. De alapvetően saját magunkra kell koncentrálnunk, de lehet olyan éles a helyzet, hogy át kell pillantanunk… – morfondírozott a Vidi trénere. – Nem tudom garantálni az eredményt, de abban teljesen biztos vagyok, hogy ez a csapat harcolni, küzdeni fog, mindent megtesz majd azért, hogy sikeres legyen. Nagy energiával, ugyanakkor okosan kell játszanunk.

A Vidi kapusa, Kovácsik Ádám a Chelsea otthonában csak padon volt, agyrázkódása után lábadozott. Most azonban ő szuggerálja a kékek támadóit.

– Izgatottan várom a találkozót, mert egyik kedvenc csapatom a Chelsea – mesélte a fehérváriak hálóőre. – De nem készülök külön, ugyanolyan meccs lesz, mint a többi, csak fantasztikus hangulatban, nagyon jó pályán zajlik majd, minden adott ahhoz, hogy hatalmas mérkőzést játszunk. Mindenki 100 százalékot ad majd, de hogy ez mire lesz elég, majd meglátjuk. Az eddigi mérkőzéseken nem kellett nagyon ide-oda ugrálnom, s a Londonban védő Tujvelnek sem akadt sok dolga. Az biztos, hogy fejben végig ott kell lenni a meccsen, mert sok pontrúgásra, szögletre számíthatunk, ahol a kapuson nagyon sok múlik. Magyar csapatként hatalmas dolog, hogy az utolsó fordulóban a továbbjutásért lépünk pályára. Nem szeretnénk itt megállni, az utolsó erőfeszítéseinkkel szeretnénk feltenni az I-re a pontot.

– Nagyon kemény volt a magyarok ellen játszani októberben, mert kiválóan és intenzíven védekeztek akkor. Ez most más meccs lesz, mert a Vidinek továbbjutáshoz nyernie kellene – mondta Maurizio Sarri, a Chelsea trénere. – Az elmúlt hat napban három meccset játszók, Kepa, Rüdiger, Azpilicueta, Kanté, Hazard biztosan pihenőt kapnak, mint ahogy további három sérült – Kovacic, Cahill és Moses – nem játszik.

