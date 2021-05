A Titánok-projekt új lehetőség előtt állhat

– Az egész projekt valós veszélyben lehet akkor, ha nem tudjuk megoldani azt, hogy ne a Fehérvár AV19 SC véges gazdasági lehetőségeit terhelje. A közvélemény számára már kiderült az, hogy nem folytatjuk eddigi formájában a Győrrel való együttműködést. Ez sok kérdést felvetett. A győriekkel az elmúlt időszakot úgy néz ki, hogy sikerül korrekt módon lezárni – mondta Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke. – A Titánok-projekt folytatásával kapcsolatban azt szeretnénk, hogy a csapat visszatérjen Fehérvárra.

Erre pedig egy új lehetőség teremthet alapot. A látványsportágakhoz hasonlóan a jégkorongban is a tervek szerint nyártól létrejönne a nemzeti akadémiai rendszer (például a kézilabdában már jól működik).

– Reményeink szerint a fehérvári akadémia bekerülne ebbe a rendszerbe és nemzeti akadémiává válna. Ennek a keretén belül működne a jövőben a Titánok is. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint az állam a jégkorongban is szeretne egy 1-8 tagú akadémiai rendszert létrehozni. Erre minden esély megvan, a kulcskérdés az, hogy ez a döntés megvalósul-e a megadott nyári időpontban. Fontos tényező lesz az is, hogy a gazdasági lehetőségek már az elejétől fogva rendelkezésre állnak-e. Jó esélyt látok arra, hogy ez megvalósul. Így a Fehérvári Titánok továbbra is működhetne és az Erste Ligában indulhatna el. Nyilvánvalóan készülünk arra a verzióra is, hogy ha a tervezés alatt álló program valamiért csúszna. Gőzerővel dolgozunk azon az akadémiánk vezetőségével együtt, hogy megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyekkel át tudnánk hidalni a nemzeti akadémiává válásig hátralévő időt. Jelenleg jó esélyt látok arra, hogy a Titánok nem tűnik el a fehérvári hoki palettájából.

Az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia és az egész fehérvári jégkorong a hazai sportág egyik fellegvára, így az új felálló rendszerbe is helye lenne. Ebben az esetben a Titánok már nem az ICE-csapat szakmai vezetéséhez tartozna, hanem az akadémia szakmai és pénzügyi keretein belül működne tovább. Az átjárás természetesen maradna továbbra is a két felnőttegyüttes között, hiszen a feljebb lépésre kiváló példa Horváth Milán is, aki végigjátszotta az évadot az osztrák központú ligában, majd most már válogatott kerettag.

A sportvezető kitért arra, hogy ugyan a győri klubbal ez a projekt véget ér, egy másikra mindkét fél nyitott lenne.

– A nemzeti akadémiai rendszer felállásával új lehetőség nyílt és ez szerettük volna megragadni. Egyébként nem zárható ki a jövőbeli együttműködés lehetősége sem a győri klub és a fehérvári akadémia között. Erre mindkét vezetőség részéről van igény, de ez már egy új folyamat lehet majd.