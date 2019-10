A Titánok nyerték a fiatalok harcát

A jégkorong Magyar Kupa selejtezőjének visszavágóján a Vasas otthonában is győztek a Fehérvári Titánok, így készülhetnek a DVTK Jegesmedvék elleni következő körre.

Schiller-Vasas HC–Fehérvári Titánok 4–5 (3-1, 0-2, 1-2)

Vasas Jégcentrum, 80 néző. V.: Gangel, Kókai, Mizsák, Pálkövi.

Vasas: Szeles – Bukor 1, Gáspár, Bödök 1, Schmál, Szlama (2) – Farkas, Inglis, Rafaj, Székely, Turbucz (1) – Surányi, Tornyai, Fliszár, Páterka, Szalma 1 (1) – Hetényi P., Pápa, Czakó (1), Csiki 1, Márton. Vezetőedző: Ladányi Balázs

Titánok: Gyenes – Mangone (1), Szabó B., Balogh B., Sárpátki 1, Zion (1) – Horváth M., Kiss R., C. Campbell (1), Dézsi (1), Péter A. 2 – Imre, McCutcheon (2), Almási (1), Mihály Á., Nagy Á. 1 – Erdély B., Kovács A., Madácsi (1), Rétfalvi 1. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Múlt heti, remek harmadik harmadban nyújtott teljesítményének köszönhetően tetemes, háromgólos előnnyel várhatta a budapesti visszavágót a Fehérvári Titánok együttese, ám az első találat – sőt, az első húsz perc – a hazaiaké volt. 21 másodperc telt el a mérkőzésből, amikor Szlama Dániel korongszerzése után Bödök Bencéhez pattant a játékszer, aki mattolta Gyenes Dávidot, 1-0. Két perccel később, Mihály Ákos kiállítása révén emberelőnyből Szalma Zsolt is így tett, 2-0. A rémálomszerű kezdést tovább fokozta, hogy még mindig csak a 7. percben jártunk, mikor a Colin Campbell kiküldéséből származó előnyt váltotta gólra a Vasas, Bukor Rajmud kék vonalas bombája talált utat a fehérvári kapuba, 3-0. Időt is kért gyorsan Kiss Dávid vezetőedző, a fejmosásnak pedig igen hamar meg is lett az eredménye: a 9. percben – szintén emberelőnyből – Péter Andor jobb felsőbe száguldó csuklólövésével kerültek közelebb a Titánok, 3-1.

Ahogy az hátrányban lévő csapathoz illik, energikusan jöttek ki a folytatásra a Titánok, ezúttal pedig ők szereztek korai gólt: a 26. percben Péter Andor duplázott, 3-2. Ismét izgalmassá vált a találkozó, újabb két percet védekeztek ki a vendégek. Végül a játékrész vége előtt négy perccel jött el az egyenlítés pillanata, ekkor Rétfalvi Kristóf pókhálózta ki a jobb felsőt, 3-3

Gyenes védéseire volt szükség a záró harmad elején, hogy aztán a 48. percben Gianni Mangone lövése utáni kipattanóból gólt szerző Nagy Ákos már a vezetést szerezze meg csapatának, 3-4. A lélektani­lag is fontos gól megtörte a hazaiakat, két perccel később Sárpátki Tamás pedig végleg eldöntötte a továbbjutás kérdését, amin az sem változtatott, hogy Csiki Attila is betalált a legvégén, 4-5.