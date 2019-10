A Titánok negyven percig meggyőzően játszottak

A jégkorong Erste Liga alsóházi rangadóján fogadták a Fehérvári Titánok a Schiller-Vasas HC együttesét. A két gárda egymást követi a tabellán, és a legutóbbi meccsükkel ellentétben ezúttal már a rendes játékidőben kiharcolták a győzelmet a hazaiak.

Fehérvári Titánok – Schiller-Vasas HC 4-2 (0-2, 2-0, 2-0)

Székesfehérvár, 204 néző

Vezette: Haszonits, Wolf, Horváth M., Kedves

Titánok: Usnik – Horváth M., Imre P. – Kiss R. (1), Szabó B. 1 – Mangone 2, Mccutcheon – Erdély B.; Balogh B., Mihály Ákos, Zion (2) – C. Campbell (1), Dézsi 1 (1), Péter A. (1) – Császár, Madácsi, Nagy Á. – Almási, Buzás, Vincze G. Edző: Kiss Dávid

Vasas: Sági – Bukor, Inglis 1 – Surányi, Tornyai – Hetényi P. (2), Kováts – Farkas B.; Bödök (1), Schmál 1, Szlama – Fliszár, Páterka, Szalma – Czakó, Csíki, Márton – Rafaj, Székely-Mádai G., Turbucz (1). Edző: Ladányi Balázs

Kiállítások: 6, Ill. 6 Perc

Kapura Lövések: 33-35

Az Erste Liga két legfiatalabb csapata mérkőzött meg egymással szombaton, a Vasas játékosainak átlagéletkora 21,32 év, a Titánoké csupán 20,81 volt, amikor elhangzott kezdést jelző sípszó. Usnik Val először korcsolyázott ki a Titánok színeiben, a szlovén U 20-as válogatott kapus, Szeles Martin pótlására érkezett, akit éppen a Vasasnak adott kölcsön a fehérvári klub. A 20 esztendős hálóőr addig marad a piros-kékeknél, amíg a rehabilitációra szoruló Tóth Balázs fel nem épül. Mindenesetre nem volt túlságosan sok oka az örömre Usniknak debütálása első húsz percében, mivel a kezdeti Titánok-rohamokat követően kiegyenlítetté vált a játék, majd a 15. percben Inglis Ákos a kék vonal elől nagy löketet eresztett meg, a korongot a jobb oldalra várta Usnik, de egy védőn megpattanva a túlsó kapuvas mellett kötött ki a hálóban, 0-1. A 17. percben jött az újabb fekete leves, Bödök Bence szép cselekkel elment a bal szélen centerezett, és Schmál Kristófnak nem volt nehéz dolga középről, kapásból a hálóba lőni a kiszolgáltatott Usnik mellett, 0-2.

Az első szünet után sem pörgött fel igazán a Fehérvár, de azért az első emberelőnyüket ki tudták használni Dézsi Bence találatával, 1-2. A gól jót tett, mert érezhetően még nagyobb sebességi fokozatba váltottak a kékek, ennek eredményeként újfent előnyből, Gianni Mangone Michael Zion átadásából lőtt nagy gólt Sági Máté mellett, 2-2.

Jól kezdték a Titánok a záró harmadot is, a 42. percben Dézsi „forintos” korongja találta meg a jobb oldalon érkező Szabó Bencét, aki remek mozdulattal vette be Sági ketrecét, akinek esélye sem volt a hárításra, 3-2. A folytatásban is beszorította ellenfelét a fehérvári együttes, egyre-másra dolgozták ki a helyzeteket, Sági pedig több alkalommal is kiszolgáltatottá vált, mivel bekkjei nem álltak a helyzet magaslatán. A 47. percben Nagy Ákos csapott le egy kipattanóra, de ajtó-ablak helyzetben mellé lőtt, dacára annak, hogy a Vasas kapusa már sok jóra nem számíthatott. A 48. percben aztán Mangone szánta el magát lövésre, Sági nem igazán láthatta a pakkot, mely a bal alsó sarokban kötött ki, 4-2.