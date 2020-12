A Titánok karakteres játékkal győzték le riválisukat

Lejátszották az első megyei rangadót az Erste Liga keddi játéknapján a Titánok és a Dunaújvárosi Acélbikák csapatai. A rendes játékidős győzelem nélkül álló csapatok mérkőzésén a csatát ezúttal a harmadik harmadban felülkerekedő fehérvári-győri alakulat nyerte 7-2-re.

Abban az értelemben nagy nyomás nehezedett a két együttesre a találkozó előtt, hogy egyik gárdának sem sikerült még ebben az idényben hatvan perc alatt bezsebelni a győzelemért járó három pontot, azaz a rendes játékidőben még nem nyertek. Mégis az újvárosiaknak volt talán több veszítenivalójuk, hiszen már-már szakadék közeli állapotba kerültek, annak ellenére, hogy kiváló kapussal, minőségi első két sorral és energikus fiatalokkal teli a keretük, ezt az erejüket mégsem tudták eddig bizonyítani.

Ellentétben a Titánokkal, akik a tudatos építkezésüknek megfelelve idén is több akadémistának adtak helyet, és a légiósaik reményteljes, jobbára pályájuk elején álló legények. Náluk csupán tényleg az hiányzott, hogy legyen egy kiemelkedő siker, amely továbblendítheti a szekerüket.

Mindenesetre kedden este az első harmad hajráját, valamint a középső játékrész egyes szakaszait kivéve érett teljesítményt nyújtottak a finn szakvezető, Kasper Vuorinen tanítványai.

Újvárosi részről az első két harmad rendben volt, főleg a második húsz percben nyomták meg a pedált a piros-fehérek, át is vették a vezetést, igaz, mindössze másfél percig tartott az örömük. A záró játékrészre azonban érthetetlen módon szétesett a védekezésük, míg a Titánok zsinórban öt emberelőnyös helyzetüket gólra váltották.

– Nem könnyű a DAB ellen játszani, legalább annyira nyerni akartak, mint mi. Az első harmadban ők játszottak jobban, a mi helyzeteink nem mentek be. Sok okot adtak ekkor arra, hogy frusztráltak legyünk, de a szünetben megbeszéltük, hogy a saját játékunkat akarjuk játszani, koncentrálunk, és akkor a helyzeteink is meglesznek. A harmadik harmadban az előnyünk is remekül működött, meglett a kemény munka gyümölcse, türelmesek voltunk, okosan jégkorongoztunk, megérdemeltük a győzelmet – mondta elégedetten Vuorinen, aki már ma 18.30-kor a MAC HKB Újbuda ellen készítheti fel csapatát.

– Túl sok kiállítást szedtünk össze, a Titánok pedig éltek a lehetőségeikkel. Az első és a második harmadban rengeteg helyzetünk volt, összességében kiábrándító és csalódást keltő ez az eredmény és vereség – hangsúlyozta Dave Lager, aki a harmadik harmadban kiszolgáltatottan, karba tett kezekkel álldogált a palánk mögött, látszott rajta, hogy képtelen belenyúlni a meccsbe.