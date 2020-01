A Titánok akarása pontokkal párosult

Kétségtelenül emelkedett a Hokiklub ázsiója a Vasas elleni győzelme után, ám a Fehérvári Titánok a középszakasz alsóházának, számukra első játéknapján minderre kétgólos győzelemmel reagáltak.

Igazi rangadó! – mondhatták a hozzáértők. A két csapat az utóbbi időben igen közel került egymáshoz, csak az utolsó pillanatban dőlt el, hogyan osztják el egymással a nyolcadik-kilencedik helyet. Igen kiegyenlített volt a kettőjük párharca, főleg az utóbbi időben, így mindkét fél nagy várakozással tekintett a meccs elé. Ráadásul Jens Brandström együttese megtette az első lépést azzal, hogy a középszakasz nyitó játéknapján magabiztosan verte a Vasast 7-3-ra. A Titánoknál egy stabil csapattag, az idén 33 mérkőzésen jégre lépő és 18 pontot szerző Dézsi Bence hiányzott, ugyanis a csatár vállsérülést szenvedett a Magyar Kupa döntőjén, és vizsgálati eredményét az orvosi stáb még vizsgálja.

A találkozó első öt percében többet kezdeményezett a fővárosi csapat, letámadta és próbálta már a saját harmadában nyomás alá helyezni vendéglátóit. Ebből az enyhe szorításból a 6. percben jöttek ki a kék-fehérek, és ekkor már több lövéssel veszélyeztették Jeremy Brodeur kapuját. Az első találatot mégis a Hokiklub érte el a 8. percben Mathew Berry-Lamontagna egy távolról megeresztett átlövése landolt a gólvonal mögött, 0-1. Gyorsan jött viszont az egyenlítés, méghozzá emberhátrányból, de ez csöppet sem zavarta Mitch Ziont, aki Kovács Alex indítása után, szólója végén mattolta Brodeurt, 1-1.

A 16. percben Almási Márk korcsolyázott nagy lendülettel kapura, Buzás Arnold elé adott, és a támadó gyilkos erejű lökettel vette be a vendégek ketrecét, 2-1.

Az első szünet után, akárcsak korábban, aktívabban indított a Hokiklub, mindez azonban már korántsem párosult eredményes játékkal. Célozgatták ugyan Gyenes Dávid kapuját, de a lövések nagy része elakadt a blokkban vagy jócskán a ketrec mellett kötött ki. Ez ment egészen a 32. percig, ám ekkor egy elvesztett korongot megszerzett Szigeti Ákos, aki Lőczi Árpádhoz játszott, neki pedig már nem okozott gondot a hálóba továbbítani, 2-2.

Ebben a játékrészben a budapesti gárda lőtt többet kapura, és ez a 8-11-es statisztikán is meglátszott, bár az első húsz percben is ugyanennyiszer vették célba a ketrecet, ellenben akkor a Titánok voltak valamivel hatékonyabbak, 14 lövéssel. Volt a gól után több próbálkozása is a fehérvári alakulatnak, ám ezekből nem tudtak találatot elérni.

Nem is indult rosszul hazai szempontból az utolsó húsz perc, mivel a 44. percben Colin Campbell száguldott el a jobb szélen, senki nem ment zavarni őt, és a kanadai csatár 9 méterről élesen meglőtt korongja Brodeur mamutja mellett becsúszott a sarokba, 3-2.

Természetesen válaszul agresszívabb játékot erőltettek és nagyobb sebességbe kapcsoltak Jens Brandström tanítványai, az 54. percben ki is harcoltak egy előnyt Zion kiállításával, de a fórt nem tudták gólra váltani. Majd még kiszórták a bírók Péter Andort is három perccel a vége előtt, levitte kapusát a Hokiklub, és hatan rohamozták a fehérvári kaput, ám az i-re a pontot Campbell tette fel, aki az üres kapuba lőtt, 4-2.

Jegyzőkönyv

Fehérvári Titánok–Hokiklub Budapest 4-2 (2-1, 0-1, 2-0)

Székesfehérvár, 253 néző. Vezette: Babic, Wolf, Árkovics G., Bencze

Fehérvári Titánok: Gyenes – Imre, Mangone, Balogh, Mihály., Zion 1 – Horváth, Kiss, C. Campbell 2, Madácsi, Péter. – Schartz, Vas, Császár, Nagy , Vincze – Erdély, Almási (1), Buzás 1, Kovács (1). Edző: Kiss Dávid

Hokiklub Budapest: Brodeur – Fejes, Linke, Philqvist, Satek, Szűcs – Lakatos, Szécsi, Koski, Lőczi 1 (1), Szigeti (1) – Berry-Lamontagna 1, Reiter, Albert, Petres, Szappanos – Lévai, Horváth, Németh. Edző: Jens Brandström

Kiállítások: 6, ill. 4 percKapura lövések: 30-37