A tervezettnek megfelelően alakul a Titánok felkészülése

Kialakult a jégkorong Erste Ligában szereplő Fehérvári Titánok augusztusi felkészülési mérkőzéseinek programja.

A hanyatlás első jele a szinten tartás, mondhatják az elmúlt szezonban remek formában játszó Fehérvári Titánoknál, hiszen a „kis Volán” célja az elmúlt idény eredményeinek megugrása. Kiss Dávid vezetőedző irányítása mellett ez nem is számít lehetetlen feladatnak, az ifjú tréner az eddigiek során is remekül kombinálta a fiatalos energiát az idősebb magyar és külföldi játékosok rutinjával, technikai képességével. Most, hogy elkészült a Titánok felkészülési programja, érdemes megnézni, hogyan állnak a ráhangolódás terén.

– Maradéktalanul azt látom a csapat felkészülésében, amit szeretnék. Horváth Dániel erőnléti edző irányítása alatt készülnek, úgyhogy – bár én is ott vagyok a teremben –, most ő a főnök – nyilatkozta Kiss Dávid. – Megkönnyíti a felkészülést, hogy a játékosok önszorgalomból időről időre jégre is tudnak lépni (az Érdi Jégcsarnokban szoktak készülni – a szerk.).

A Titánok augusztus 8-án Bécsben kezdenek a Vienna Capitals II ellen, 10-én Dunaújvárosban, az Acélbikákkal szemben folytatják. 15-én a Klagenfurt II-t látják vendégül Fehérváron, ám a C pályán, így az a mérkőzés zárt kapus lesz. Ezt követően Erdélybe utazik az együttes, augusz­tus 30. és szeptember 1. között a Gyilkos-tó Kupán vesznek részt, ahol a Gyergyói Hoki Klubbal, a Csíkszeredai Sportklubbal, majd a Bukaresti Steauával mérkőz­nek majd. A felkészülés záróakkordjaként pedig újabb megyei rangadót vívnak, szeptember 5-én ezúttal Székesfehérváron fogadják majd az Acélbikákat, amely mérkőzés az előzetes információk alapján látogatható lesz.

– Igyekeztünk különböző stílusú csapatokat megkeresni, amihez minden találkozón alkalmazkodnunk kell. Ezzel együtt minden ellenfelünket jól ismerjük, a Csíkszereda elleni találkozó lehet majd a legpontosabb erőfelmérő.

Ami a keretet illeti, több, az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémián nevelkedő fiatal (Horváth Milán, Kovács Alex, Almási Márk, Dézsi Bence) kapott szerződést a Titánoknál, míg légiósok terén négy kanadai érkezett: Colin Campbell és Mitch Zion a támadósorhoz, Max McCutcheon és Gianni Mangone pedig a védelemhez csatlakozott.

– Komoly európai karriert szeretnének futni az érkező légiósok, amihez elengedhetetlen, hogy húzóemberek legyenek egy olyan fiatal csapatban, mint a miénk. Reméljük, hogy a tavaly érkező külföldi játékosokhoz hasonlóan ez a négy fiatalember is hamar bekapcsolódik a munkába és magukénak érzik ezt a csapatot. Korukból kifolyólag a rutinosabbak közé tartoznak majd a keretben, úgyhogy arra számítok, hogy vezető szerepet tudnak játszani. Előző, magasan jegyzett tengerentúli bajnokságokban szereplő klubjaikban is voltak kapitányok, alkapitányok, úgyhogy mindez nem lesz ismeretlen számukra. Az Akadémiától érkezők esetében a fokozatosság a legfontosabb szempont. Tavaly már szerepeltek nálunk, tudják, hogy mennek a dolgok, edzések, így zökkenőmentes volt a váltás számukra. Jelenleg is van öt-hat játékos az Akadémiánál, akiket megfigyelünk, és akik szintén szóhoz juthatnak a csapatban, így biztosítva a folyamatos utánpótlást.