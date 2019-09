A teniszes hölgyeké a főszerep

A hétfői és keddi selejtezőkkel kezdetét vette a 2019-es Kiskút Open, a 15 ezer dollár összdíjazású női salakos tenisztornán tíz magyar is harcba száll a végső győzelemért.

A kvalifikáció első fordulóját hét hazai versenyző igyekezett túlélni. Horváth Adrienn Matkó Réka Katát, Farkas Réka a horvát Marina Pavkovicot, Zádori Réka a szlovén Moni Potr­cot, Plasek Lilla a cseh Klara Hajkovát ütötte el a további küzdelmektől. Matkón kívül Stumpf Alíz és Szabó Laura azonban nem tudta sikerrel venni az első akadályt.

Kedden már a főtáblára kerülésért léptek salakra a hölgyek. A nap magyar ütközetét a papírformának megfelelően Pirók Alexa nyerte Zádori Réka ellen (6-2, 6-4), míg Fárbás Réka könnyedén lépett túl az észak-macedón Magdalena Stoilkovskán (6-1, 6-3). Horváth Adrienn nem tudta megnehezíteni a szlovák Laura Svatikova dolgát (3-6, 3-6), valamint Plasek Lilla sem bírt Méri Eszterrel, így a 16 esztendős felvidéki játékos jutott a főtáblára (3-6, 1-6). A párosoknál már főtáblás mérkőzéseket rendeztek, a magyarok közül a Drahota-Szabó Dorka, Nagy Adrienn és a Jánosi Luca, Ema Bolebruchova (szlovák) kettős továbbjutott a legjobb nyolc közé, míg a Horváth Adrienn, Petrova Anastasia duó kiesett. Szerdán egyesben is megkezdődnek a 32-es főtábla küzdelmei, mind a tíz magyar pályára lép majd. A nézők öt fehérvári teniszezőnek is szoríthatnak: Drahota-Szabó Dorka, Pirók Alexa, Békefi Bianka a Kiskút Tenisz Klub kötelékébe tartozik, Lukács Vanda és Fárbás Réka pedig most igazol Székesfehérvárra.